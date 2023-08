Des éléments de performance et de style Techart pour la Porsche 911

Des aérokits spectaculaires en fibre de carbone, une puissance améliorée, des sons émotionnels et des intérieurs artisanaux captivants : le programme de produits Techart pour la Porsche 911 type 992 couvre un large éventail d’améliorations personnalisées qui ont été conçues pour répondre aux préférences uniques des propriétaires de Porsche dans le monde entier.

De nombreuses possibilité de personnalisation

Le programme complet d’individualisation Techart pour tous les modèles Porsche 911 comprend une vaste gamme d’options de mise à niveau : des aérokits testés en soufflerie, des pièces de carrosserie en fibre de carbone, des jantes forgées légères dans des variantes de couleurs et de style illimitées, des configurations de suspension affinées et un intérieur sur mesure pour plus de raffinement.

Pour les propriétaires de Porsche à la recherche de performances de conduite ultimes et d’exclusivité, les conversions Techart GTstreet R et GTstreet R Flyweight basées sur la Porsche 911 Turbo S offrent une expérience inégalée. Enfin, la nouvelle division de produits de performance Techart Flyweight offre des améliorations complètes prêtes pour la piste, via le package clubsport garantissant des performances et une sécurité maximales sur circuit.

640 ch pour la Porsche 911 GTS

Techart propose une large gamme d’améliorations de la puissance du moteur pour presque tous les modèles 911, de la Carrera à la Turbo S. Le nouveau TechartPowerkit TA 092/S2.1 booste la Porsche 911 GTS avec un supplément de 160 ch (118 kW) et un couple maximal qui est augmenté de 150 Nm supplémentaires. La puissance totale de 640 ch (471 kW) et 720 Nm souligne son puissance sur la piste et la route.

Avec le nouveau kit de puissance de Techart, la vitesse de pointe de la 911 GTS passe de 311 km/h à 320 km/h (limitée électroniquement). L’accélération de 0 à 100 km/h est réduite de 3,4 à seulement 2,9 secondes par rapport au véhicule de série. Avec 9,4 secondes au sprint de 0 à 200 km/h, le véhicule équipé du Techart Powerkit est même plus de 2 secondes plus rapide qu’une Porsche 911 GTS standard.

Photos : Techart