Ouverture du 1er Audi charging hub en Autriche à Salzbourg

Audi ouvre son premier centre de recharge en Autriche : après les sites de Nuremberg, Berlin et Zurich, la marque aux quatre anneaux a ouvert mi juin 2023 une station de recharge rapide haut de gamme à Salzbourg, sa quatrième dans le monde. Juste à côté, MOONCITY est le centre de compétence et d’expérience de Salzbourg pour la mobilité nouvelle et électrique. Il fournit l’infrastructure parfaite à proximité immédiate du hub, de sorte que la recharge est une expérience conviviale et agréable

« L’expansion rapide de l’infrastructure de recharge en Europe et dans le monde est cruciale pour le succès de l’e-mobilité. Nous considérons cela comme une tâche conjointe de la politique et de l’industrie. Les bornes de recharge Audi sont notre façon de compléter l’infrastructure de recharge publique. », déclare Markus Duesmann, PDG d’Audi.

Puissance de charge élevée sans aucune baisse de performance

L’Audi charging hub se distingue de nombreuses autres stations de charge rapide par le fait qu’il ne nécessite pas de raccordement moyenne tension. Cela la distingue de nombreuses autres bornes de recharge rapide, qui nécessitent souvent une infrastructure supplémentaire. Le concept est basé sur des « charging cubes » (cubes de charge) – des conteneurs modulaires qui contiennent des batteries lithium-ion remises à neuf (batteries de seconde vie) fabriquées à partir de véhicules de développement Audi démontés. La conception réduit la pression sur la capacité du réseau local et signifie que le hub de recharge ne nécessite aucune infrastructure élaborée et coûteuse.

L’Audi charging hub à Salzbourg dispose de quatre points de charge avec une unité de stockage tampon qui permet une charge constante avec jusqu’à 320 kW de puissance à chacun d’eux, même s’ils sont tous utilisés en même temps. À pleine capacité, c’est-à-dire lorsque les quatre points de charge sont utilisés simultanément, chaque point de charge peut toujours fournir 320 kW.

Accessibilité

Lors de la conception de l’Audi charging hub, l’accessibilité sans obstacle était de la plus haute importance. Les utilisateurs de fauteuils roulants en particulier trouveront suffisamment d’espace pour ouvrir les portes et se déplacer autour du véhicule grâce aux dimensions spacieuses. Les terminaux de paiement peuvent être déplacés à une hauteur adaptée aux fauteuils roulants en appuyant sur un bouton. La recharge devient encore plus facile si le véhicule utilise Plug & Charge. Cette fonctionnalité permet au véhicule d’échanger des informations de paiement directement avec la borne de recharge, éliminant ainsi le besoin de paiement physique ou de vérification. De plus, les câbles de charge sont montés sur un bras pivotant innovant afin que la prise de charge puisse être déplacée sans effort vers n’importe quelle position sur le véhicule, permettant à l’utilisateur d’atteindre facilement le port de charge où qu’il se trouve, quel que soit le modèle de véhicule.

Acceptation de toutes les cartes de paiement

Le nouveau concept de recharge pour les voitures électriques ne sera pas seulement disponible pour les conducteurs Audi. Toute voiture électrique équipée d’un port de charge CCS peut être rechargée, quelle que soit sa marque. Les clients Audi peuvent réserver un créneau à l’avance. Ils peuvent utiliser l’application myAudi pour prendre rendez-vous pour un emplacement de recharge sans attente. Une barre garantit que la borne de recharge réservée reste gratuite jusqu’à 15 minutes après l’heure de début prévue.

Des personnalités de Nuremberg et de Zurich soulignent à quel point les conducteurs de voitures électriques d’Audi ou d’autres marques adoptent le concept de recharge rapide urbaine de la marque aux quatre anneaux. À Nuremberg, où Audi exploite le grand centre de recharge Audi avec six points de recharge et un salon de 200 mètres carrés (2 150 pieds carrés) au-dessus depuis décembre 2021, le taux de retour des clients est de 70 %. « Les clients ont maintenant intégré la recharge au hub de recharge dans leur routine quotidienne », explique Ralph Hollmig, chef de projet du hub de recharge chez Audi. Audi a compté jusqu’à 62 charges par jour à Nuremberg ; en moyenne, le premier hub de recharge Audi enregistre 36 recharges par jour. Environ la moitié des utilisateurs se rendent au hub dans un modèle Audi électrique. «Lorsque nous avons lancé le hub de recharge Audi en décembre 2021, presque personne n’avait prédit ce niveau de succès. Début 2023, nous avions déjà notre 10 000e visiteur de hub », rapporte Hollmig. «A Zurich aussi, nous constatons une demande tout aussi élevée. Ces chiffres valident complètement notre concept de recharge urbaine en lieu et place de la recharge à domicile. Cela nous donne l’assurance qu’un site attrayant comme ici à Salzbourg poursuivra l’histoire du succès. »

Le contrôle de charge intelligent et dynamique développé par Audi en interne garantit une utilisation efficace de l’infrastructure électrique existante. Lors de la sélection de l’emplacement, Audi s’est appuyée sur une analyse de données interne pour vérifier à l’avance la demande sur place.

Le partenaire d’Audi pour l’exploitation de l’Audi charging hub, MOON POWER, gère l’ensemble de la gestion technique du projet. En tant qu’opérateur de bornes de recharge (CPO), MOON POWER achète l’électricité et gère le système de facturation. L’emplacement juste à côté de MOONCITY Salzburg avec son infrastructure préexistante et parfaite (y compris les commodités locales et les restaurants adjacents au site) est idéal pour un tel projet.

« Nous sommes ravis d’ouvrir l’Audi charging hub à Salzbourg en tant que quatrième site dans le monde. Les infrastructures de recharge rapide flexibles et haut de gamme dans les zones urbaines deviennent de plus en plus importantes en raison du nombre croissant de véhicules électriques dans nos rues. La forte désirabilité de nos modèles Audi e-tron contribue à augmenter les besoins de recharge dans des villes comme Salzbourg, créant une demande pour des bornes de recharge haut de gamme en plus des bornes de recharge conventionnelles que nous connaissons tous. », a déclaré Thomas Beran, directeur de la marque Audi en Autriche.

Photos : Audi