24H Mans 2023 – La Bentley EXP Speed 8 victorieuse en 2003 de retour au Mans

La voiture de course la plus célèbre de l’ère Bentley moderne, l’EXP Speed 8 de 2003, a fait son grand retour au Mans en juin 2023 pour participer aux célébrations du centenaire de l’ultime marathon du sport automobile : les 24 Heures du Mans. La voiture de course – pilotée par Guy Smith – a effectué une démonstration dynamique devant des centaines de milliers de spectateurs venus célébrer leur passion pour le sport automobile.



Basée sur l’Audi R8 V8 victorieuse au Mans, la voiture qui a remporté la course en 2003 – la Bentley Speed 8 châssis 004/5 – a pris la piste samedi après-midi dans le cadre d’un défilé du centenaire. Elle était pilotée par Guy Smith, le même pilote qui a franchi victorieux le drapeau à damier il y a vingt ans, alors que la voiture retournait sur le circuit pour la première fois depuis.

Après avoir retrouvé la voiture et bouclé deux tours de circuit, Guy Smith a commenté : « Cette voiture a offert la première victoire de Bentley au Mans depuis 1930 et est devenue le tremplin de ma carrière de pilote, et c’est donc incroyablement spécial pour moi. Bien que je l’aie conduite plusieurs fois depuis 2003, c’est la première fois qu’elle revient au Mans et la conduire ici m’a rappelé tant de souvenirs et d’émotions. Il ressent exactement la même chose que lorsqu’il a franchi la ligne il y a vingt ans. Bentley fait partie du Mans, et Le Mans fait partie de Bentley, et ce fut un week-end incroyable de célébrations de 100 ans d’histoire ici. »

Nous avons pu assister aux préparatifs de son retour sur le tracé légendaire du grand circuit des 24 Heures du Mans et côtoyer Guy Smith aux côtés d’autres pilotes vainqueurs des 24 Heures du Mans, dont Rinaldo « Dindo » Capello qui a également remporté la victoire avec Bentley en 2003. Tom Kristensen et Benoît Tréluyer étaient également présents.

Dans le cadre du rajeunissement de la Heritage Collection de Bentley, la Speed 8 004/5 a récemment fait l’objet d’une reconstruction complète pour la ramener à la norme telle qu’elle était avant sa victoire la plus célèbre. La voiture est l’un des huit véhicules de sport automobile de cette collection, qui sont tous maintenus en état de marche aux côtés des 37 véhicules routiers de la flotte, qui seront tous homologués sur route d’ici la fin de l’année.

La Bentley Speed 8 reste visible au sein du musée du Mans pour quelques semaines (jusqu’à Le Mans Classic) à l’occasion de la Grande Exposition du Centenaire des 24 Heures du Mans.

Photos : 4Legend.com / Bentley