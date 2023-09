Ouverture du 5ème Audi Charging Hub à Munich

Audi a ouvert un nouveau centre de recharge pour véhicules électriques (non exclusifs aux modèles Audi) dans le quartier Obersendling de Munich. L’Ambassadeur de la marque aux quatre anneaux, Felix Neureuther, présent à l’ouverture, était très heureux de l’offre de recharge. Le constructeur automobile allemand a récemment commencé à coopérer avec &Charge, une société qui permet aux utilisateurs d’évaluer publiquement les stations de recharge et de les récompenser pour le faire. Un projet pilote est lancé au centre de recharge Audi Charging Hub de Nuremberg dans le but d’ajouter une expérience de réalité augmentée à l’écosystème numérique.

Un 5ème Audi Charging Hub

La marque aux quatre anneaux a ouvert un cinquième Audi Charging Hub en septembre 2023 à Munich, après Nuremberg, Zurich, Berlin et Salzbourg. La station de recharge du quartier d’Obersendling à Munich située sur la Zielstattstrasse propose quatre points de charge rapide qui peuvent être réservés à l’avance et offrent jusqu’à 320 kW de puissance de charge.

Bastian Geretshauser, Chef de Projet de l’Audi Charging Hub Munich, a déclaré : « Avec ce qui est maintenant notre cinquième centre de recharge Audi, nous définissons une nouvelle norme de performance pour la recharge dans les zones résidentielles urbaines. En plus d’offrir jusqu’à 320 kW de puissance de charge par point de charge, nous garantissons également une puissance de charge constante au moyen des cubes de puissance. Ils se composent de batteries lithium-ion usagées provenant de véhicules de recherche mis hors service qui obtiennent une seconde vie en tant qu’unités de stockage tampon dans les centres de charge. Grâce à cette solution, nous atteignons une capacité énergétique impressionnante de 1,05 MW. Théoriquement, cela suffirait à charger 60 véhicules sans interruption avant que la puissance de charge ne commence à diminuer lentement. »

L’ambassadeur de la marque Felix Neureuther a ajouté : « Je suis impressionné par la rapidité avec laquelle Audi met en place de nouveaux points de charge », déclare Felix Neureuther, Ambassadeur de la Marque. « Pour moi, l’emplacement du nouveau centre de recharge Audi à Munich en particulier est parfait. Je peux réserver un point de recharge sur l’application myAudi, m’y rendre en voiture et recharger. Des progrès comme celui-ci montrent à quel point tout est devenu facile. »Le nouveau centre de recharge haute puissance est situé au sud de Munich, dans un quartier résidentiel avec des commerces, des restaurants et des cafés attrayants ainsi que des installations sportives et de loisirs.

Accueil de tous les modèles électriques de différentes marques

Accueillant toutes les marques de véhicules électriques, les conducteurs d’une Audi bénéficient de réductions au sein des Audi Charging Hub. Selon le contrat, la recharge coûte aux conducteurs Audi à partir de 0,35€ par kWh, et ils peuvent réserver l’une des quatre bornes de recharge à l’avance sur leur smartphone via l’application myAudi. Les utilisateurs tiers de l’option de recharge ad hoc paient 0,50€ par kWh par carte de crédit, Apple Pay ou Google Pay.

Les conducteurs de voitures électriques de toutes marques bénéficieront également du partenariat d’Audi avec le fournisseur &Charge à l’avenir. Les conducteurs qui partagent activement les commentaires des clients dans le cadre de défis spéciaux dans tous les centres de recharge Audi recevront ce que l’on appelle des « kilomètres gratuits ». Les utilisateurs de l’Audi Charging Hub peuvent évaluer la convivialité, la propreté et l’impression générale de la station de recharge.

L’objectif est de fournir la meilleure expérience de charge possible et de mettre en œuvre des améliorations rapidement. L’application &Charge est disponible gratuitement dans l’App Store d’Apple et le Google Play Store. Il permet aux utilisateurs d’évaluer toutes les bornes de recharge dans toute l’Allemagne, quel que soit le fournisseur.

Photos : Audi