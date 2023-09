Bentley Copenhague fête ses 20 ans

Bentley Motors fête ses 20 ans de présence au Danemark avec le représentant exclusif Bentley Copenhagen. Cette étape importante pour Bentley Copenhage coïncide également avec le 20e anniversaire de la Bentley Continental GT. Lancée en 2003, la grande routière définitive a été la première toute nouvelle Bentley de l’ère moderne, créant un nouveau secteur de marché, étant la première à être dotée d’une transmission intégrale et la première à être équipée du moteur innovant W12.

Il y a vingt ans, la toute première voiture vendue par Bentley Copenhagen était une superbe Continental GT Dark Sapphire. Actuellement dans leur troisième génération, les Continental GT et GT Convertible ont contribué à propulser Bentley à son statut actuel de marque de voitures de luxe la plus recherchée au monde.

Deux modèles Continental GT sont exposés à Bentley Copenhaguen, une installation exploitée par Semler Gruppen et le seul partenariat commercial de la marque au Danemark. La première est une Continental GT Cabriolet S en Orange Flame. La seconde, une Continental GT cabriolet Speed en Opalite, équipée du moteur W12 TSI incroyablement puissant, dont les commandes cesseront à la mi-novembre 2023 en Europe alors que Bentley se dirige vers un avenir électrifié avec la stratégie Beyond100.

Balazs Rooz, directeur régional de Bentley Motors Europe, a déclaré : « La célébration des 20 ans de Bentley Copenhagen témoigne de la solide relation continue de Bentley Motors avec le réseau de vente au détail du monde entier. Je voudrais remercier toute l’équipe de Bentley Copenhaguen pour son dévouement envers Bentley jusqu’à présent et je suis convaincu que nous avons la bonne formule en place pour un avenir prospère. »

Rasmus Albrechtsen, directeur général de Bentley Copenhaguen, a ajouté : « Depuis le tout début, Bentley a été le choix ultime en matière de qualité, de luxe et de plaisir de conduire. Bentley a des projets ambitieux pour bien plus encore, et ce sera un voyage extraordinaire que nous attendons avec impatience, à la fois en termes de lancement de nouveaux produits et de maintien du haut niveau de service qui a fait de Bentley Copenhagen un acteur reconnu sur le marché du luxe danois depuis 20 ans. années. »



