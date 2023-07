Porsche peaufine son image d’employeur attractif via une campagne

Porsche montrera ce qui continuera à faire de l’entreprise un employeur attractif pour les personnes aux rêves ambitieux avec sa nouvelle campagne de marque employeur, « Porsche dream jobs », à partir de début juillet 2023. L’entreprise place les employés de ses différentes divisions au cœur de sa campagne, qui partagent un aperçu intime des rêves qui les motivent. Les images et les vidéos ont été réalisées dans le style d’un collage et s’adressent à la fois aux jeunes talents ambitieux et aux professionnels compétents.

Porsche réalise des rêves depuis 75 ans. Mais « Driven by dreams » ne s’applique pas qu’aux amateurs de voitures de sport du monde entier : tout comme les clients de la marque, ses employés sont également animés par des rêves. L’équipe hautement qualifiée et motivée est au cœur du succès de Porsche. Les employés et leurs propres rêves personnels sont désormais mis en lumière par une campagne avec laquelle Porsche affine encore son image d’employeur.

« Nos employés façonnent le succès de Porsche avec leurs propres rêves et perspectives. Pour les jeunes talents en particulier, l’opportunité de faire une différence significative est déterminante dans le choix de leur employeur. C’est exactement le positionnement de notre campagne. », a déclaré Andreas Haffner, membre de la direction de Porsche en charge des ressources humaines et des affaires sociales.

Au cours de sa transformation, Porsche concentre sa campagne de recrutement sur les technologies d’avenir : l’entreprise doit pourvoir environ 1 000 postes vacants dans ses divisions informatiques et technologiques. De plus, les attentes des jeunes générations vis-à-vis d’un employeur en particulier ont changé : pour beaucoup d’entre elles, un travail qui leur donne du sens est tout aussi important que le salaire, par exemple. Lorsqu’il s’agit de la question d’un sens personnel de faire quelque chose de significatif, la campagne envoie un message clair : Porsche est exactement le bon endroit pour les personnes qui poursuivent leurs rêves. La culture d’entreprise unique de Porsche en est la base, caractérisée par une force d’innovation et un esprit d’équipe, entre autres qualités. Porsche vise également à utiliser sa campagne pour s’adresser à tous les groupes cibles pertinents – des stagiaires et des diplômés aux spécialistes de la production et aux experts des domaines du logiciel, de l’informatique ou de la technologie.

Avec des titres tels que « Recherche de rêveurs dynamiques » et « Vos rêves commencent lorsque vous étudiez. Puis ils grandissent », les différentes images présentent des employés individuels et décrivent comment ils réalisent leurs propres rêves, ainsi que les rêves qui animent les clients de Porsche. Les employés représentés forment un mélange éclectique de différentes divisions, tranches d’âge, formations et niveaux de gestion. L’utilisation d’un style de collage pour l’imagerie aide à transmettre cette individualité. Chaque image est unique et incite à la réflexion. Les éléments individuels de chaque image donnent un aperçu de l’activité spécifique, ainsi que des intérêts personnels et des rêves de chaque employé. De plus, des éléments de l’histoire de Porsche sont combinés avec un regard vers l’avenir.

La campagne a débuté en Allemagne début juillet 2023, tandis que son déploiement international est prévu pour 2024. Le constructeur de voitures de sport diffusera le contenu sur divers canaux en ligne et hors ligne.

Photos : Porsche