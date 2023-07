NSU EP4 – Un concept de NSU Prinz 4 avec des technologies d’Audi e-tron

Afin de marquer le 150ème anniversaire du site Audi Neckarsulm, douze apprentis de la marque aux quatre anneaux ont électrifié une voiture classique emblématique : la NSU Prinz 4. A l’occasion de la Familientag du 8 juillet 2023, les apprentis Audi suivant les cours de mécatronique automobile, de carrosserie, de construction de véhicules et de peinture ont fièrement dévoilé leur dernière création : la NSU EP4. Le « E » signifie elektro (en référence à l’entraînement électrique) et le « P4 » signifie Prinz 4, un modèle produit à Neckarsulm par NSU Motorenwerke de 1961 à 1973.

« Nous voulions construire une voiture qui soit non seulement rapide et esthétique, mais qui honore également le 150ème anniversaire du site. », explique Dean Scheuffler, apprenti mécanicien automobile chez Audi à Neckarsulm. Le point de départ idéal : une NSU Prinz 4 construite en 1971, qui avait été retirée de la circulation pendant des décennies jusqu’à sa résurrection en janvier 2023. Les apprentis ont réveillé ce « prince » de son sommeil et l’ont équipé d’un nouveau cœur à haute tension.

Mais la route a été longue entre le lancement du projet en janvier et la grande révélation lors de la Familientag (Journée de la Famille). Au cours de nombreuses réunions d’équipe, les stagiaires, les formateurs et les chefs de projet ont échangé leurs points de vue sur l’état d’avancement du projet, les défis à relever et les prochaines étapes. La première tâche consistait à créer une base solide pour la conversion. Mizgar Doman Hassan, apprenti mécanicien en carrosserie et construction de véhicules, se souvient : « Lorsque nous avons reçu la voiture, sa carrosserie présentait plusieurs points de rouille. Nous avons commencé par les réparer. »

Électrifiée et sans émissions

Tandis que les spécialistes en herbe de la carrosserie et de la peinture s’attaquaient au châssis et à l’extérieur de la voiture classique, les futurs mécaniciens automobiles se sont attelés au groupe motopropulseur, à la batterie et à la suspension. L’arrière de la Prinz, où se trouvait un moteur à essence bicylindre de 30 ch (22 kW), accueille désormais un moteur électrique de 240 ch (176 kW).

Il provient d’une Audi e-tron de 2020 et est alimenté par une batterie de l’Audi Q7 TFSI e quattro, un modèle hybride rechargeable.

La batterie se trouve sous le capot avant, là où la NSU Prinz avait autrefois son réservoir de carburant. La voiture électrique reçoit de l’air pour le refroidissement via une large prise d’air située au bas du pare-chocs, tandis que la chaleur peut s’échapper par une grande ouverture dans le capot avant. Le capot arrière améliore également le refroidissement et peut être fixé en position semi-ouverte comme sur le modèle de base. Il révèle ainsi le moteur électrique et rappelle les voitures de course historiques basées sur la sportive NSU Prinz 1000. Alors qu’à l’époque, une rangée d’entonnoirs de carburateur ouverts donnait aux spectateurs des indices sur les intentions sportives de ces voitures, la NSU EP4 met désormais désormais en valeur son moteur électrique.

Extérieur sportif et historique

Pour les apprentis, il était clair que leur EP4 devait montrer fièrement qu’il avait commencé sa vie en tant que NSU Prinz. Les éléments historiques ne se limitent donc pas aux feux avant et arrière. La carrosserie des années 1970 a également conservé ses lignes d’épaule et de toit caractéristiques. Les apprentis ont débarrassé la tôle de la rouille et l’ont peinte dans les couleurs Audi gris Suzuka et noir Brilliant. Des accents tels que la lettre anniversaire « 150 » ont été appliqués sur le côté du véhicule.

Le bond en avant des performances a nécessité d’importantes modifications du châssis et de la carrosserie. Un plancher modifié provenant d’une Audi A1, y compris les freins et les essieux, constitue la base. Les apprentis ont monté la carrosserie considérablement modifiée et élargie sur le dessus. Les ailes musclées sont incontestablement athlétiques. Les apprentis les ont conçues avec le soutien d’Audi Design et les ont concrétisées grâce à l’impression 3D. De larges roues sont placées sous les ailes. Grâce à des pneus modernes et performants, elles offrent l’adhérence nécessaire lors des accélérations et des virages sportifs.

« L’œil voyage avec vous ! Nous voulions que les performances de l’EP4 soient visibles sous tous les angles. », explique Cynthia Huster, apprentie peintre automobile. L’aileron arrière, peint en jaune signal, donne à l’EP4 une allure particulièrement sportive. La particularité : l’aileron n’est pas fixé à la carrosserie, comme c’est le cas sur d’autres véhicules, mais à l’arceau de sécurité. Ses supports passent donc à travers la vitre arrière.

Intérieur sportif et minimaliste

L’arceau de sécurité jaune signal crée un contraste frappant dans l’habitacle. En dehors de cela, l’intérieur, typique des voitures de course, est réduit à l’essentiel ; toutes les autres surfaces peintes sont noires. Les occupants sont assis sur des sièges baquets « Recaro Podium ».

Un ordinateur de bord unique et l’écran correspondant servent d’instruments et d’affichages. Ils constituent également le compteur de vitesse et l’ordinateur de bord du véhicule et effectuent des tâches de diagnostic.

Technologies d’avant-garde

Dans toutes les étapes, les stagiaires mettent en pratique les connaissances qu’ils ont acquises au cours de leur formation. Timo Engler, Responsable de la Formation Technologie et Logistique, explique : « Le projet a permis à nos apprentis de travailler librement avec différentes techniques et différents matériaux ». Par exemple, en plus de la propulsion électrique, ils ont utilisé l’impression 3D, une deuxième technologie d’avenir. La fibre de carbone, bien connue dans le sport automobile, a également été utilisée pour le capot avant.

Mais les stagiaires n’ont pas seulement appris beaucoup en termes de savoir-faire. Timo Engler a ajouté : « Dans le cas de l’EP4, la vision et le délai étaient très ambitieux. C’est formidable de voir comment les jeunes collaborateurs ont évolué avec leur tâche et quel bond en avant ils ont fait en tant qu’équipe. »

Enfin, les stagiaires ont pu bénéficier de conseils et d’un soutien précieux de la part du service de développement technique d’Audi à tout moment. De cette manière, ils ont automatiquement appris beaucoup de choses sur les processus d’Audi et ont fait la connaissance de divers experts d’autres branches de l’entreprise.

L’histoire rencontre l’avenir

Qu’il s’agisse de symboles du « Wirtschaftswunder » allemand (Miracle sur le Rhin) ou de voitures de course qui remportent encore des victoires dans les courses de côte : les véhicules NSU ont marqué l’histoire et continuent aujourd’hui encore à inspirer les passionnés d’automobile. Avec son charme et son groupe motopropulseur électrique, l’EP4 suscite l’attente des prochains chapitres entièrement électriques de l’histoire du site Audi de Neckarsulm.

Xavier Ros, Membre du Conseil d’Administration d’Audi chargé des Ressources Humaines, a été impressionné par ce projet unique : « Avec un engagement admirable et une créativité considérable, nos apprentis ont construit une voiture extraordinaire. Ils peuvent être très fiers du résultat. Des projets comme celui-ci montrent que notre entreprise a un avenir solide grâce à nos jeunes talents ».

Photos : Audi