Record de remorquage d’un Bentley Bentayga EWB au Goodwood Festival of Speed 2023

La vitrine de Bentley sur les énergies renouvelables au Festival of Speed de Goodwood a été inaugurée de manière spectaculaire le 13/07/2023, avec l’annonce d’un nouveau record, bien que non officiel, de course de côte : celui de la voiture la plus rapide avec une remorque. Un Bentayga EWB, le nouveau fleuron de Bentley, a effectué la montée à toute vitesse en seulement 1 minute et 21 secondes, ce qui est déjà impressionnant, mais d’autant plus surprenant qu’il tirait 2,5 tonnes de paille dans une remorque Ifor Williams spécialement préparée à cet effet.

Un record non conventionnel

Non seulement la course a établi un nouveau record à Goodwood – le temps le plus rapide pour une voiture et une remorque – mais la course non officielle de 1 minute 21 secondes a été réalisée avec un carburant renouvelable de deuxième génération, fabriqué à partir de déchets agricoles. Dans le cadre de la recherche permanente de Bentley sur les carburants durables, toutes les Bentley modernes qui participent à la course de côte du Goodwood Festival of Speed 2023 utiliseront des carburants renouvelables, ce qui signifie une réduction de 85% des émissions de carbone du puits à la roue.

Pour des raisons de sécurité, le record a été réalisé avant le début du Festival of Speed, pendant la phase de construction de l’événement, ce qui signifie que le temps record n’est pas officiel.

Les 2,5 tonnes de paille transportées au sommet de la colline suffisent à créer 1 100 miles (1 770 km) de carburant que le Bentayga EWB et, en fait, toutes les Bentley peuvent utiliser sans modification. Le biocarburant de deuxième génération est conforme à la norme internationale EN228 pour l’essence, ce qui signifie qu’il remplace directement le carburant normal.

La remorque Ifor Williams n’a nécessité que de légères modifications pour la course, notamment un cadre boulonné pour sécuriser la charge de paille et une augmentation de la pression des pneus. La stabilité et les performances de la voiture et de la remorque ont été testées à trois reprises, sur le circuit d’Anglesey et sur le terrain d’essai de MIRA.

Après cette ascension réussie, le Bentayga EWB et sa remorque sont exposés dans le Cathedral Paddock du Festival of Speed, tandis qu’un court métrage retraçant la course est projeté pendant l’événement.

Biocarburant de deuxième génération 100% renouvelable

Contrairement aux biocarburants de première génération, qui sont produits à partir de cultures vivrières cultivées sur des terres arables, les biocarburants de deuxième génération utilisent des déchets, notamment des déchets de l’agriculture et de la sylviculture et des sous-produits de l’industrie alimentaire. Au cours du processus de production, la biomasse des déchets est décomposée par fermentation, ce qui conduit à la création d’éthanol. La déshydratation de l’éthanol le convertit en éthylène, qui peut ensuite être transformé en essence par le processus d’oligomérisation, qui consiste à enchaîner de courtes molécules d’hydrocarbures pour produire des molécules plus longues et plus denses en énergie. Le carburant produit est 100% renouvelable et permet de réduire de 85% les émissions de CO2 par rapport à l’essence conventionnelle. En utilisant des déchets qui seraient autrement éliminés, le biocarburant de deuxième génération évite le dilemme « nourriture contre carburant » associé aux biocarburants de première génération.

Photos : Bentley