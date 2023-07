La Bugatti Bolide fait le show au Goodwood Festival of Speed 2023

Sur l’emblématique course de côte de Goodwood – où la splendeur du sport automobile et celle de l’automobile s’entremêlent – Bugatti fascine les spectateurs et les badauds en présentant la Bolide.

Seul quelque chose de très spécial peut faire cesser l’agitation liée à l’émotion et à l’excitation du public du Goodwood Festival of Speed et c’est précisément ce que Bugatti provoque lors du rassemblement de cette année, alors que la Bolide – s’appuyant sur les 16 cylindres de son cœur inégalé de 8,0 litres s’élance sur la célèbre route de côte. Même à des vitesses élevées, elle montre aux spectateurs ses performances époustouflantes et son aisance.

La participation de la Bolide à la très excitante course de côte Goodwood ce week-end – après une première mondiale au centenaire des 24 Heures du Mans, où elle a réalisé son premier tour de piste – marque la première apparition au Royaume-Uni de cette hypersportive réservée au circuit. Au cours du week-end, la Bolide continuera de divertir la foule du Goodwood Festival of Speed 2023 en participant tous les jours au Supercar Run. Andy Wallace, légendaire pilote de course automobile et Pilote Officiel Bugatti, est chargé de dompter le véhicule Bugatti le plus extrême jamais créé au Festival of Speed.

« Être au volant de la Bolide, alors qu’elle s’élance pour la première fois sur la course de côte du Goodwood Festival of Speed cette année, est une sensation incroyable. La Bolide a conquis le cœur et l’esprit des spectateurs du Mans le mois dernier lors de son incroyable tour de piste, et c’était pour moi un moment extraordinaire, mais conduire cette Bugatti inspirée du sport automobile au Festival of Speed – qui plus est sur cette fameuse route, très proche des spectateurs est une expérience très spéciale et résolument unique. La Bolide permet au conducteur de ressentir des choses que les autres hypersportives ne peuvent tout simplement pas susciter l’appui et les forces g, par exemple, sont tout simplement stupéfiants. Avec ces caractéristiques exceptionnelles et très distinctives, associées à l’excellence d’un savoir-faire raffiné, la Bolide reste fidèle à l’ADN Bugatti tout en étant tout bonnement incomparable. », a déclaré Andy après son premier essai.

Le Goodwood Festival of Speed est un événement fantastique très réputé qui célèbre le sport automobile et l’automobile plus largement. Organisé pour la première fois en 1993, il y a exactement 30 ans, il attire aujourd’hui environ 180 000 visiteurs par an, ce qui en fait le plus grand rassemblement de ce type au monde. La course de côte une route étroite et sinueuse qui monte à travers les terres pittoresques de Goodwood House est au cœur du Festival of Speed. C’est sur cette course sacrée, longue de 1,9 kilomètre, que la Bolide a rejoint les autres grands noms qui se sont également illustrés sur cette célèbre route sinueuse. Parmi ces véhicules, la victorieuse voiture de course des années 1930, la Bugatti Type 35, ou encore la célèbre EB110 des années 1990.

La puissance brute, la maniabilité de haute précision, l’accélération rapide dans les virages et la conception aérodynamique simplifiée ne sont que quelques-unes des caractéristiques dont a fait preuve la Bolide à mesure qu’elle grimpait la côte. Le puissant rugissement de l’emblématique moteur 16 cylindres Bugatti permettait à la foule d’entendre la Bolide arriver avant même qu’elle n’apparaisse sous leurs yeux. Une expérience viscérale qui a embarqué tout le Festival, créant une connexion entre les spectateurs et le véhicule qui défilait pour la première fois sur la route de Goodwood.

« C’est exactement cela l’expérience Goodwood Festival of Speed – pouvoir voir, tous les jours, des voitures parmi les plus incroyables au monde, et non seulement exposées de manière statique, mais en action, en mouvement, dévalant cette étroite piste désormais célèbre. Le Festival of Speed est l’endroit idéal pour une marque comme Bugatti. », a ajouté Andy Wallace.

La Bolide, modèle Bugatti incomparable uniquement réservé à la piste, est limitée à seulement 40 exemplaires. Son cœur, l’emblématique moteur W16 quadri turbo de 8,0 litres délivre 1 600 ch et bat intensément dans un corps en carbone extrêmement léger et aérodynamique. Le véhicule ne pèse que 1 450 kg, ce qui lui confère un incroyable rapport poids/puissance.

Tout au long du week-end, la Bolide continuera d’enchanter les foules au Festival of Speed, représentant l’incomparable marque Bugatti et sa légendaire et audacieuse capacité d’innovation.

Photos : Bugatti