RUF R Spyder – Une Porsche 911 Speedster unique

Le constructeur allemand RUF spécialisé dans les modèles Porsche a dévoilé lors de la Monterey Car Week 2023 un concept radical qui est une interprétation d’une voiture de sport classique : la R Spyder sur base de Porsche 911 Speedster type 991.

Alors que de nombreux éléments sont repris de la Porsche 911 Speedster, notamment les faces avant et arrière, la spécificité de ce concept est son cockpit séparé en deux et les deux petits pare-brises individuels et enveloppants. Un compartiment pour deux casques est présent dans la voiture.

Le cache-moteur en fibre de carbone intégrant des prises d’air et l’aileron en queue de canard sont uniques à la voiture. La ligne centrale de la carrosserie traversant l’habitacle intègre un chronographe ainsi qu’une entrée d’air entre les deux arceaux.

Les rétroviseurs ont disparu pour laisser place à deux caméras montées au début des ailes avant.

La Ruf R Spyder est propulsée par un moteur Flat 6 atmosphérique de 4,0 litres issu de la Porsche 911 GT3, associé à une boîte de vitesses manuelle à 6 rapports. Le moteur est équipé de culbuteurs revêtus de DLC et d’un calage variable des soupapes d’admission et d’échappement. Côté châssis, la RUF R Spyder est équipée d’une suspension avant légère à jambes de force McPherson, d’une suspension arrière à cinq bras.

Les jantes RUF à écrou central cachent un système de freinage en carbone-céramique.

Ce modèle unique montre le savoir-faire du spécialiste Porsche.

Photos : RUF