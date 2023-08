Nouvelle Volkswagen Passat Variant – Plus grande et technologique

Il y a exactement 50 ans, l’un des véhicules Volkswagen les plus performants était lancé : la Passat. Avec plus de 34 millions d’unités vendues dans le monde, elle est la Volkswagen la plus vendue de tous les temps après la Golf et devant la Coccinelle. Lors de la première mondiale à l’IAA Mobility à Munich 2023, Volkswagen présentera pour la première fois au public tous les détails d’une Passat entièrement nouvelle. La nouvelle VW Passat B9 (9ème génération) sera lancée en tant que break polyvalent au premier trimestre 2024. Propre et puissant – le nouveau design est clairement Passat, clairement Volkswagen et pourtant clairement nouveau à tous points de vue. La gamme innovante de trois nouvelles motorisations hybrides rechargeables et douces et de cinq variantes de moteurs turbo essence et turbo diesel se caractérise par son efficacité. La VW Passat Variant (appelée SW en France), silencieuse et spacieuse, offre un grand confort de voyage et sera disponible en option avec le nouveau train de roulement adaptatif (DCC Pro) et les nouveaux sièges ergoActive (avec massage pneumatique des points de pression). Volkswagen a entièrement revu l’utilisation intuitive et les fonctions progressives de la matrice d’infodivertissement modulaire de quatrième génération (MIB4). La nouvelle Passat peut également, en option, se garer de manière autonome et parcourir de longues distances en mode de conduite assistée.

Basée sur la plateforme MQB evo

Le dernier stade d’évolution de la plate-forme modulaire à matrice transversale (MQB evo) constitue la base technologique de la neuvième génération de Passat. Les futurs clients bénéficieront des importantes économies d’échelle offertes par cette plateforme matricielle de haute technologie. En effet, une multitude de nouveaux systèmes sont utilisés à bord de ce modèle best-seller et leurs coûts de développement sont partagés entre toutes les lignes de produits MQB. Volkswagen démocratise ainsi les innovations et les met à la disposition de centaines de milliers de conducteurs dans le monde.

Nouvelles motorisations hybrides rechargeables et hybrides légères

Les points forts techniques comprennent deux moteurs hybrides rechargeables (eHybrid) entièrement nouveaux, d’une puissance de 204 ch (150 kW) et de 272 ch (200 kW). Associés à une nouvelle batterie de 19,7 kWh, ils permettent une autonomie en tout électrique d’environ 100 km. Cette distance fait de la nouvelle VW Passat Variant un véhicule électrique pour la vie de tous les jours. Prenons l’exemple de l’Allemagne : selon une étude publiée par le ministère fédéral du numérique et des transports, 95% des trajets en voiture sont inférieurs à 50 km et 99% inférieurs à 100 km. Ces trajets peuvent désormais être effectués de manière purement électrique avec une Passat Variant eHybrid. En outre, la combinaison efficace d’un moteur électrique et d’un nouveau moteur à essence turbocompressé (1,5 TSI evo2) garantit une autonomie totale d’environ 1 000 km. La Passat sera également disponible pour la première fois avec un système hybride léger de 48 V (eTSI avec 150 ch / 110 kW). Deux moteurs turbo essence (2.0 TSI) de 204 ch (150 kW) et 265 ch (195 kW) ainsi que trois moteurs turbo diesel (2.0 TDI) de 122 ch (90 kW), 150 ch (110 kW) et 193 ch (142 kW) complètent la gamme des groupes motopropulseurs. Une boîte de vitesses automatique DSG est toujours de série. Les modèles Passat d’une puissance de 265 ch et 193 ch sont toujours équipés de série de la transmission intégrale 4MOTION à commande intelligente ; tous les autres véhicules Passat Variant sont équipés d’une traction avant.

Un habitacle et un train de roulement de haute technologie

Volkswagen a entièrement redessiné l’intérieur. Le grand écran clairement agencé est particulièrement frappant : il est élégant, fonctionnel et évolutif. La base technique est le MIB4 : la dernière génération de la matrice d’infodivertissement modulaire permet une utilisation intuitive systématiquement conçue pour répondre aux souhaits des conducteurs de Volkswagen. Le contrôle adaptatif du châssis DCC Pro représente un nouveau niveau de technologie des trains roulants ; son équilibre entre une dynamique maximale et un niveau de confort le plus élevé établit des références dans la catégorie des véhicules de taille moyenne. Les nouveaux sièges ergoActive Plus avec fonction de massage pneumatique des points de pression à 10 chambres, offrent un grand confort de voyage. Grâce à un empattement plus long de 50 mm et à un espace supplémentaire de 50 mm pour les jambes à l’arrière, à un coffre à bagages pouvant contenir jusqu’à 1 920 litres et à des systèmes de confort dérivés du Touareg, tels que les nouveaux sièges massants, la Passat Variant est également un véhicule polyvalent idéal pour les affaires et les loisirs.

Plus haut de gamme

La VW Passat Variant est le véhicule de tourisme et d’affaires idéal grâce à l’interaction de l’espace, des matériaux de haute qualité soigneusement coordonnés, de l’haptique agréable et de la facilité d’utilisation de tous les éléments, du confort d’assise élevé et du faible niveau de bruit pendant la conduite. Avec la nouvelle génération de son best-seller, Volkswagen dispose à nouveau d’un véhicule dans sa gamme pour lequel la limite de la classe supérieure ne s’applique plus.

Photos : Volkswagen