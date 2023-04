Shanghai 2023 – Audi s’adapte à la Chine avec des offres sur mesure

À l’occasion du salon Auto Shanghai 2023, Audi et ses deux partenaires de coentreprise – First Automotive Works (FAW) et SAIC Motor – ont présenté leur portefeuille de produits pour la Chine sur un stand commun. La mobilité premium durable occupe le devant de la scène avec une gamme de véhicules Audi entièrement électriques. Le showcar de Formule 1 portant la signature des quatre anneaux, ainsi que l’Audi A6 e-tron Avant concept et l’Audi urbansphere concept étaient exposés publiquement en Chine pour la première fois. Lors de ce salon automobile, Audi a souligné son approche du marché chinois : Avec des produits conçus et fabriqués « en Chine pour la Chine » et un écosystème dédié, Audi a l’intention de remodeler ses activités dans le pays.

Audi présente son portefeuille de produits tourné vers l’avenir et son écosystème holistique pour l’un de ses marchés clés à Auto Shanghai 2023. Signe de l’engagement de la marque en faveur de la mobilité électrique et de la technologie durable, le stand Audi présente une gamme de véhicules entièrement électriques. Les visiteurs pourront se faire une idée du portefeuille commun d’Audi et de ses deux partenaires locaux, First Automotive Works (FAW) et SAIC Motor. Parmi les véhicules exposés figurent l’Audi Q4 e-tron et l’Audi Q5 e-tron, tous deux produits localement.

La F1 et les concepts-cars donnent un aperçu de l’avenir

Audi présente pour la première fois en Chine la voiture de démonstration de F1 avec la livrée Audi Launch à l’occasion du salon Auto Shanghai 2023. En plus du véhicule d’exposition, les quatre anneaux font le point sur l’avancement de leur programme de Formule 1 à l’occasion de l’événement. L’équipe de développement au siège d’Audi Formula Racing à Neuburg an der Donau devrait passer à 300 employés d’ici la fin de l’année 2023. Les essais d’un moteur monocylindre ont commencé à la fin de l’année dernière. Le premier groupe motopropulseur hybride complet, composé du moteur à combustion, du moteur électrique, de la batterie et de l’unité de contrôle électronique, devrait tourner sur le banc d’essai avant la fin de l’année et servira de base au futur concept de véhicule.

Markus Duesmann a déclaré : « C’est un plaisir de dévoiler personnellement le show car F1 à nos clients en Chine, surtout après trois ans d’impossibilité de visiter le pays. Notre programme de Formule 1 continue à prendre de l’ampleur et à susciter l’enthousiasme des fans de sport automobile du monde entier. »

Les visiteurs du stand Audi à Shanghai ont pu également découvrir deux concept cars passionnants de la marque.

L’Audi A6 e-tron Avant concept, entièrement électrique, préfigure les futures générations de breaks Audi. Construit sur la future plateforme PPE, ce véhicule à la fois sportif et élégant est doté de la technologie 800 volts, d’une capacité de charge de 270 kW et d’une autonomie de 700 kilomètres selon la norme WLTP.

Le deuxième concept car exposé est l’Audi urbansphere concept. Développé pour une utilisation dans les mégapoles à forte densité de circulation et avec l’aide de clients en Chine, ce concept car entièrement électrique offre le plus grand espace intérieur de toutes les Audi à ce jour. Il a été conçu de l’intérieur vers l’extérieur, en plaçant les besoins des passagers au premier plan. Ainsi, il combine intelligemment des matériaux haut de gamme, des technologies avancées et des services numériques pour offrir à ses occupants une expérience luxueuse et relaxante de type lounge.

« En Chine pour la Chine » – des produits et des offres dédiés à un marché clé

L’approche « En Chine pour la Chine » d’Audi est le résultat des efforts déployés par la société pour répondre aux besoins et aux attentes des clients en Chine, ainsi qu’aux tendances du marché local telles que la numérisation et le commerce électronique. Audi s’engage pleinement à fournir à ses clients des produits et des services innovants adaptés à leurs besoins spécifiques, et la marque continuera à développer et à lancer dans le pays des produits et des services plus spécifiques au marché.

Markus Duesmann a ajouté : « Avec nos partenaires chinois, nous jetons les bases d’un succès continu sur notre marché le plus important et nous faisons avancer la transformation de notre entreprise. Il est donc essentiel pour nous de répondre aux demandes spécifiques de nos clients chinois. À cette fin, Audi propose un parcours client cohérent : avec des produits innovants, un écosystème numérique et des stations de recharge Audi, ainsi que de nouvelles façons de rencontrer les clients en ligne et en personne.

Conception, ingénierie et production pour le marché local

Audi a élargi son portefeuille de véhicules 100% électriques (BEV) en Chine en 2022 avec deux SUV basés sur le système d’entraînement électrique modulaire (MEB) : le compact Audi Q4 e-tron et l’Audi Q5 e-tron. Ils ont été suivis plus tard dans l’année par l’Audi e-tron GT quattro, importée d’Allemagne.

Cependant, ce n’est que le début de la feuille de route électrique d’Audi dans le pays. M. Duesmann explique : « Nous augmentons les capacités locales de développement et de production avec notre nouveau centre de R&D à Pékin et notre nouvelle usine à Changchun. »

Audi renforce ses capacités de recherche en Chine avec un nouveau bâtiment de R&D à Pékin. Ce centre ultramoderne développe des véhicules spécifiques à la Chine ainsi que des technologies qui façonnent la marque. Il sert de centre d’innovation clé pour les domaines de développement tels que les fonctionnalités du cockpit intelligent, les écrans innovants, les systèmes de commande vocale intelligents et les solutions de connectivité. En outre, l’équipe R&D locale et son homologue en Allemagne travaillent ensemble pour définir et développer les caractéristiques des produits pour les nouvelles architectures électroniques, y compris des systèmes avancés d’aide à la conduite et des systèmes de conduite automatisée.

La prochaine étape de la feuille de route EV d’Audi pour la Chine sera la production de trois nouveaux modèles localisés basés sur la future plateforme Premium Electric (PPE). À partir de fin 2024, des versions de la future Audi Q6 e-tron et de la série de modèles Audi A6 e-tron adaptées au marché chinois seront fabriquées dans l’usine Audi FAW NEV Company de Changchun. Audi construit cette nouvelle usine automobile avec son partenaire de longue date FAW. Au total, les quatre anneaux investissent environ 2,6 milliards d’euros dans la création de l’entreprise et la construction de l’usine. Avec ce nouveau site de production, Audi crée également environ 3 000 nouveaux emplois à Changchun.

Un écosystème de marques dédié et cohérent pour la Chine

Conformément à son approche globale du marché, Audi ne se contente pas de développer de nouvelles offres dédiées aux BEV, mais crée également un écosystème de marque complet pour la Chine. Le président d’Audi China, Jürgen Unser : « La création d’un écosystème autour de nos véhicules électriques est d’une importance capitale pour nous. Les clients chinois attendent de plus en plus des marques automobiles haut de gamme des produits et des services qui vont au-delà de la voiture. Nous souhaitons leur offrir une expérience cohérente et transparente, à la fois en personne et numériquement. »

L’écosystème d’Audi crée une expérience utilisateur pratique pour le client Audi à tous les stades du parcours de la marque. Cette approche est illustrée par l’Audi Community App, qui est également disponible en tant que mini-programme WeChat et permet aux clients et aux fans de se connecter avec la marque, de partager des expériences ou de s’inscrire à des événements. En outre, Audi prévoit d’offrir des solutions de divertissement embarquées à ses clients en Chine. Ces offres comprendront des expériences de streaming, de jeux et de médias sociaux. Pendant que les utilisateurs profitent de ces fonctions, les systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS) et les fonctions V2X (vehicles to everything) de la prochaine génération garantiront un voyage sûr et sans encombre.

L’un des aspects clés de l’écosystème de la marque Audi en Chine est un réseau de recharge sur mesure. En collaboration avec des partenaires locaux, Audi China a lancé un réseau de bornes de recharge exclusives pour soutenir son portefeuille croissant de VE. Le réseau s’étendra à plus de 600 points de charge dans tout le pays d’ici la fin de 2023. Les stations de recharge Audi permettent une recharge ultrarapide pouvant atteindre 360 kW.

Jürgen Unser, président d’Audi China, a déclaré : « Audi estime que la qualité supérieure doit aller au-delà de la voiture. Les stations de recharge Audi offrent une expérience utilisateur haut de gamme à nos clients chinois. » Par conséquent, l’aspect et la convivialité de la station de recharge Audi sont cohérents avec les derniers standards de la marque Audi, l’interface et le design de la salle d’exposition en Chine. Les matériaux et les surfaces de haute qualité reflètent la nature haut de gamme de l’écosystème des quatre anneaux.

Les utilisateurs de VE de la marque bénéficient d’une expérience de mobilité électrique transparente à la station de recharge Audi grâce à l’application myAudi et à ses fonctions pratiques de recherche, de réservation et de paiement. Une carte de toutes les stations de recharge Audi est intégrée au système de navigation Audi MMI. Les clients peuvent également trouver les stations de recharge Audi et s’y rendre à l’aide de l’Audi App. L’état de charge de la voiture est affiché dans l’Audi App pendant la charge.

Nouveaux showrooms et points de contact innovants avec les clients

Les consommateurs chinois préfèrent interagir avec les marques en ligne et par l’intermédiaire de magasins situés dans les centres urbains. En plus de ses points de contact numériques, Audi ouvre, avec ses deux partenaires chinois, de nouvelles salles d’exposition adaptées aux besoins spécifiques des clients locaux. Elles combinent une esthétique contemporaine avec les dernières technologies et permettent aux clients de découvrir les offres d’Audi de différentes manières.

Les quatre anneaux mettent en place trois types différents de nouveaux magasins de marque. Il s’agit notamment de salles d’exposition urbaines qui soutiennent le modèle de vente en ligne d’Audi et de son partenaire SAIC. En outre, une centaine de concessionnaires FAW-Audi ont été modernisés pour présenter le dernier design de la marque. Audi et FAW ouvrent 20 nouvelles salles d’exposition spécialement dédiées aux modèles Audi EV et Audi Sport dans les quartiers d’affaires des grandes villes chinoises.

Avec plus de trois décennies d’expérience sur le marché dans le futur

La présence d’Audi en Chine remonte à 1988, lorsque la marque allemande est devenue le premier constructeur haut de gamme à lancer une production locale en Chine dans le cadre de la coentreprise FAW-Volkswagen. Depuis lors, Audi et ses partenaires ont livré près de huit millions de véhicules en Chine. La production d’Audi dans le cadre de la coentreprise FAW-VW s’effectue sur quatre sites en Chine : Changchun, Foshan, Tianjin et Qingdao. En 2021, Audi a lancé un nouveau partenariat avec SAIC afin de saisir les opportunités de croissance et d’expansion de son portefeuille de produits. SAIC fabrique les modèles Audi dans ses usines d’Anting (Shanghai) et de Ningbo. Avec des produits innovants créés « en Chine pour la Chine », une expérience de marque adaptée et un parcours client cohérent, Audi attire aujourd’hui une nouvelle génération de clients.

Photos : Audi