Fort engagement d’Audi R8 LMS dans le GT World Challenge Europe 2023

Le GT World Challenge Europe restera un pilier central des courses GT européennes en 2023 avec un programme complet d’équipes Audi Sport customer racing. Au total, 23 voitures Audi R8 LMS dans les trois catégories GT3, GT2 et GT4 sont inscrites pour différentes séries de courses qui font partie de la plateforme du promoteur SRO.

« Répartis dans ces catégories, nos clients ont remporté un total de dix titres dans la série SRO l’année dernière. Ce dont nous sommes particulièrement heureux, c’est qu’avec Comtoyou Racing et CSA Racing, nous accueillons pour la première fois deux équipes en course GT3 qui élargissent maintenant leurs programmes précédents avec Audi Sport en TCR et GT4. Dans le même temps, plusieurs équipes renforcent à nouveau leurs efforts de l’année précédente. », a déclaré Chris Reinke, responsable Audi Sport customer racing. Audi rencontrera sept autres constructeurs dans la catégorie GT3 cette année.

En 2023, le Fanatec GT World Challenge Europe powered by AWS comprendra à nouveau cinq manches de l’Endurance Cup et cinq de la Sprint Cup ainsi qu’un classement général des deux classements. Seules les voitures de course GT3 peuvent participer à ces compétitions. Dans la Sprint Cup avec deux courses d’une heure par week-end, l’équipe belge Boutsen VDS concourra pour la première fois avec deux voitures Audi R8 LMS. Comtoyou Racing de Belgique, une nouvelle venue de la catégorie TCR, et Saintéloc Racing de France disputeront les compétitions avec trois voitures Audi chacune. Le Team Tresor Orange1 engage une Audi, le Tresor Attempto Racing deux R8 LMS. Ces trois dernières voitures de course sont préparées par l’équipe d’Arkin Aka à Hanovre. De même, le partenariat italo-allemand aborde également la saison d’endurance avec trois voitures de course dans cette formation d’équipe. Boutsen VDS et Saintéloc Racing, chacune avec deux voitures de sport GT, et Comtoyou Racing avec trois voitures Audi se sont également inscrites sur la distance d’endurance. Une voiture de l’équipe française CSA Racing, auparavant cliente d’Audi en GT4, complète la gamme de onze voitures Audi R8 LMS. Audi Sport customer racing soutient les équipes avec les dix pilotes Audi Sport Mattia Drudi, Ricardo Feller, Christopher Haase, Simon Gachet, Max Hofer, Gilles Magnus, Dennis Marschall, Christopher Mies, Patric Niederhauser et Frédéric Vervisch. Régulièrement, les courses d’endurance durent trois heures. A cela s’ajoutent une course de 1 000 kilomètres au Castellet ainsi que les 24 Heures de Spa comme temps fort de la saison. Là, l’équipe chinoise Uno Racing Team amène une douzième R8 LMS sur la grille.

Lors de deux de ces week-ends de course, la Fanatec GT2 European Series ravira également le public, suivant un calendrier différent pour ses quatre manches restantes. Avec six soi-disant «Sunshine Circuits» en Europe de l’Ouest et du Sud, SRO offre cette année aux équipes une attraction spéciale. Cette saison, deux équipes clientes engageront l’Audi R8 LMS GT2 de 640 ch (470 kW) et affronteront l’opposition lors de deux courses de 50 minutes par week-end. Les clients d’Audi ont remporté tous les classements l’année dernière. PK Carsport de Belgique engagera une Audi en tant que champion Pro-Am pour défendre son titre. L’Italien LP Racing a été champion Am l’an dernier et entre maintenant dans la course avec trois voitures Audi. En plus des pilotes privés, le pilote Audi Sport Pierre Kaffer y sera également aligné. Pour la première fois, la limite d’âge de 40 ans a été abolie dans la série européenne GT2, de sorte que non seulement les « messieurs » qui sont habituels dans ce segment de marché peuvent participer. Sept constructeurs ont désormais homologué des voitures de course hautes performances pour la catégorie GT2.

Dans la GT4 European Series, les signes pointent vers la croissance. Au lieu de sept jusqu’à présent, huit voitures Audi R8 LMS GT4 de quatre équipes de course françaises sont désormais inscrites. Le nombre total de tous les engagés continue également de croître, passant de 37 en 2021 à 50 l’an dernier et maintenant à 52. Saintéloc Racing en tant que tenant du titre dans la catégorie Silver pour les pilotes et les équipes prépare trois voitures Audi. L’équipe expérimentée de France a remporté des titres au niveau français ou européen chaque année depuis la sortie de l’Audi R8 LMS GT4 pour la saison 2018. Les équipes Fullmotorsport et Speedcar ont chacune engagé deux des coupés de production allemands. Fullmotorsport a remporté un total de six titres avec l’Audi R8 LMS au cours des deux dernières années. CSA Racing prépare une autre Audi pour cette série de courses. Lors de six événements – toujours avec le GT World Challenge – la série européenne GT4 organise deux courses d’une heure chaque week-end avec des changements de pilotes. Des équipes de dix nations s’y affrontent avec les voitures de sport de série de neuf marques.

Les équipes et les pilotes à Monza

Fanatec GT World Challenge Europe powered by AWS Endurance Cup

#9 Boutsen VDS, Adam Eteki/Alberto di Folco/Aurélien Panis

#10 Boutsen VDS, Andrea Cola/César Gazeau/Roee Meyuhas

#11 Comtoyou Racing, Christopher Haase/Gilles Magnus/Frédéric Vervisch

#12 Comtoyou Racing, Sam Dejonghe/Loris Hezemans/Finlay Hutchison

#21 Comtoyou Racing, Nicolas Baert/Max Hofer/Maxime Soulet

#25 Saintéloc Junior Team, Simon Gachet/Christopher Mies/Patric Niederhauser

#26 Saintéloc Junior Team, Erwan Bastard/Grégoire Demoustier/Paul Evrard

#40 Tresor Orange1, Mattia Drudi/Ricardo Feller/Dennis Marschall

#66 Tresor Attempto Racing, Kikko Galbiati/Andrey Mukovoz/Dylan Pereira

#99 Tresor Attempto Racing, Alex Aka/Pietro Delli Guanti/Lorenzo Patrese

#888 CSA Racing, Erwin Creed/Arthur Rougier/NN

Fanatec GT2 European Series

#1 PK Carsport, Peter Guelinckx/Stienes Longin

#18 LP Racing, Michael Doppelmayr/Pierre Kaffer

#67 LP Racing, Anthony Beltoise/Henry Hassid

#88 LP Racing, Mattia di Giusto/Stéphane Ratel

GT4 European Series

#3 Team Speedcar, Robert Consani/Benjamin Lariche

#14 Saintéloc Junior Team, Anthony Beltoise/Cyril Saleilles

#42 Saintéloc Junior Team, Grégory Guilvert/Christophe Hamon

#45 Fullmotorsport, Sacha Bottemanne/Lonni Martins

#46 Fullmotorsport, Noam Abramczyk/Romain Vozniak

#67 Saintéloc Junior Team, Marc López/Paul Petit

#83 Team Speedcar, Fabien Boeri/Hugo Roch

#111 CSA Racing, Gaël Castelli/Alexandre Cougnaud

Photos : Audi