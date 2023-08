Teaser de l’Audi Q8 restylé

Audi s’apprête à dévoiler le Q8 restylé (à ne pas confondre le Q8 e-tron 100% électrique) lors du salon automobile IAA Mobility 2023 à Munich.

Avec cette première image officielle, Audi annonce un léger restylage de son gros SUV Coupé, concernant notamment les faces avant et arrière avec un nouveau design des phares et feux.

L’Audi Q8 restylé adopte une apparence plus raffinée avec d’avantage de caractère. Audi annonce plus de fonctionnalités et encore plus d’options de personnalisation.

Il sera dévoilé le 5 septembre 2023 à 12h00.

Photo : Audi