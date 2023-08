L’artiste Ding Yi personnalise la Porsche Taycan Turbo S avec ses propres œuvres d’art

Depuis plus de 30 ans, Ding Yi ne dessine qu’un seul motif : les croix. Ses peintures abstraites contiennent ce symbole sous toutes ses formes, couleurs et expressions. Ses tableaux sont exposés dans des musées, des galeries et chez des collectionneurs privés – et l’un d’entre eux roulera bientôt dans les rues de Shanghai. Dans le cadre du programme Porsche Sonderwunsch, une voiture extraordinaire et inspirée a été créée sur la base du Taycan Turbo S. La carrosserie et l’intérieur de la berline sportive sont ornés de détails tirés de la peinture de Ding Yi « Appearance of Crosses 2022-2 ».

Un modèle unique

« Ding Yi nous a demandé de réaliser la peinture la plus complexe que Porsche ait jamais exécutée. La reproduction parfaite de l’image de Ding Yi sur les parties de la carrosserie a pris beaucoup plus de temps que le processus de peinture d’une voiture de série. », explique Alexander Fabig, vice-président de la division Individualisation et Classic de Porsche. Avec son programme Sonderwunsch, Porsche propose à ses clients des personnalisations de la plus haute qualité. Le client est personnellement impliqué, rencontre les designers et les développeurs et peut agir en tant que co-gestionnaire de projet. Au cours de l’été 2022, Ding Yi a discuté en détail de son idée avec l’équipe de design de Porsche et les experts de Porsche Exclusive Manufaktur. Dans le même temps, il a spécifié la peinture de base pour la carrosserie et les jantes : 914Olympblue du programme « Paint to Sample ».

« Travailler avec Ding Yi a été une expérience extraordinaire. Son inspiration et sa passion ont dépassé notre imagination la plus folle. La raison d’être du programme Sonderwunsch est de créer des voitures exclusives pour nos clients. Cela nous permet de présenter une œuvre d’art révolutionnaire en collaboration avec Ding Yi. Grâce à de telles collaborations, nous espérons fusionner la technologie de pointe avec l’esthétique et les regarder d’un œil nouveau. Cette pièce unique réinterprète l’esprit d’innovation et l’expérience luxueuse du Porsche Taycan. », a déclaré Michael Kirsch, président-directeur général de Porsche China.

Chaque couleur de la carrosserie a été peinte individuellement

Les détails de la peinture « Appearance of Crosses 2022-2 » ornent le capot, l’aileron arrière et les coques de rétroviseurs extérieurs du Taycan Turbo S. À l’aide de feuilles de masquage spéciales adaptées à l’œuvre d’art, les experts ont peint chaque couleur de l’image séparément. Deux couches de laque transparente ont ensuite été appliquées. Des détails de l’image de Ding Yi sont également intégrés à l’intérieur de la voiture unique Sonderwunsch : dans les garnitures des portes avant et arrière, sur le tableau de bord et autour des porte-gobelets avant. Bien que les surfaces de l’intérieur soient composées de différents matériaux, les couleurs des détails de l’image ont un aspect uniforme. Cela est possible grâce à une technique spéciale de sérigraphie. « C’était également une première pour nous. Jusqu’à présent, nous n’avions jamais utilisé cette technique d’impression sur une si grande surface. », explique Alexander Fabig.

Pour des raisons d’espace, l’image n’est pas reproduite intégralement dans l’habitacle, mais les détails individuels ont été sélectionnés de manière très délibérée. Ils apparaissent dans la voiture dans la position où ils se trouveraient si l’image complète était étalée dans l’habitacle. Cela donne l’impression d’être assis au milieu de l’œuvre d’art pendant la conduite. La même précision de positionnement a été exigée pour la peinture extérieure, c’est pourquoi aucun des détails de l’œuvre d’art visible sur la voiture n’a été agrandi ou réduit.

Une voiture unique utilisable au quotidien malgré une peinture élaborée

Par sa couleur bleue profonde et énigmatique et les tensions dynamiques de la composition diagonale, la peinture « Appearance of Crosses 2022-2 » invite à la contemplation de l’univers et de ses galaxies. Il en résulte un dialogue avec la passion, la vitesse et les énergies alternatives qui caractérisent le Taycan Turbo S. Il a donc été facile pour Ding Yi, qui possède des modèles Porsche depuis plusieurs années, de choisir le véhicule idéal pour son œuvre d’art : Il décrit la Porsche Taycan Turbo S comme la voiture la plus impressionnante du début de l’ère de l’électromobilité. Ding Yi a annoncé qu’il conduirait la précieuse voiture unique chez lui, à Shanghai. Les spécialistes du Sonderwunsch de Zuffenhausen n’ont pas été inquiétés. Loin de là, car chaque Porsche est adaptée à un usage quotidien. Bien entendu, pour l’une des peintures Porsche les plus élaborées de tous les temps, il y a aussi des procédures de réparation.

Photos : Porsche