Toy Fair 2023 – Miniatures Ottomobile Audi RS 2 Avant 1:12 – Audi RS 6 Clubsport MTM 1:18

L’édition 2023 du salon du jouet de Nuremberg, le Spielwarenmesse, nous a permis de découvrir quelques nouveautés parfois très intéressantes. Du côté du fabricant français Ottomobile, deux modèles phares Audi sont en préparation pour être lancés en 2023 : une Audi RS 2 Avant bleue à l’échelle 1:12 et la MTM Audi RS 6 C5 Clubsport au 1:18.

Après 3 années compliquées, l’édition 2023 du Toy Fair de Nuremberg a attiré de nombreux exposants dont Solido, Ottomobile et GT Spirit qui ont répondu présent avec une exposition de nombreuses nouveautés.

Alors que certains grands fabricants de miniatures n’étaient pas présents cette année, la marque française Ottomobile a fait le dépalcement depuis la Bretagne afin d’exposer quelques nouveautés non annoncées comme l’Audi RS 2 Avant à l’échelle 1:12 en court de développement et en attente des licences d’AUDI AG.

La teinte retenue est le bleu RS avec un intérieur en bleu et noir. La voiture exposée était un prototype en résine qui n’était pas encore finalisé avec des éléments à peaufiner. Comme chaque modèle proposé par Ottomobile, le rapport qualité prix de ce RS 2 sera imbattable, avec un prix légèrement au-dessus de 100 euros.

L’autre nouveauté intéressante est la reproduction à l’échelle 1:18 d’une voiture mythique que les plus jeunes ne connaissent pas : l’Audi RS 6 Clubsport réalisée par MTM au milieu des années 2000 avec la particularité d’avoir une boîte de vitesses manuelle. Cette réalisation est encore au stage de prototype et est déjà prometteuse avec une reproduction intérieur réaliste, intégrant un arceau cage et des sièges baquets.

Ces deux modèles seront proposés à la vente d’ici quelques mois et en édition limitée.

Photos : 4Legend.com