Rétromobile 2023 – L’unique Porsche 928 S4 Clubsport verte de 1988 en vente

Alors que le salon Rétromobile 2023 se clôture par une édition riche en modèles parfois exclusifs, l’un des rares 19 exemplaires de la Porsche 928 Clubsport de série était proposée à la vente à la Porte de Versailles par Artcurial à une estimation entre 320 000 et 400 000 euros. Il s’agit d’un unique modèle allemand vert de 1988, châssis n°WP0ZZZ92ZKS840540.

La Porsche 928 S4 CS (Clubsport) est un modèle assez rare basé sur la version S4 et présentant un tempérament plus sportif via un allègement de plus de 100 kg par rapport à la version de série à plus large diffusion.

Porsche en a construit 27 exemplaires dont une partie n’a jamais été commercialisée (prototypes, pré-série), expliquant le chiffre plus bas de 19 modèles de série. Le terme Clubsport est assez magique chez Porsche, faisant référence à un modèle allégé avec des matériaux spécifiques, une suppression de certains équipements de confort et d’insonorisation, … Divers modèles ont eu le droit à cette terminaison dont des 911.

L’un des rares exemplaires produits de la Porsche 928 Clubsport est celui exposé sur le stand Artcurial à Paris, présentant une teinte vert British Racing unique. Aucun autre exemplaire n’est sorti des chaînes de fabrication avec cette couleur. L’intérieur est en cuir beige cachemire se mariant parfaitement avec le vert extérieur. Une autre particularité de cette version est son moteur SP équipé d’arbres à cames spéciaux (n° M28/41 81K 00246 SP).

Cette voiture a été configurée et achetée neuve par Bernd Kahnau, ingénieur Porsche à partir de 1979 qui a participé au développement de la 924 GTS, à la production de la 928, de la 911 Speedster. Il a également été le chef de projet de la 911 jusqu’à la génération 991.

Après l’avoir gardée un certain temps, il l’a vendue à un professionnel qui a trouvé un nouvel acquéreur en Suisse. Ce dernier l’a gardé jusqu’en 2023, la voiture totalisant un peu plus de 120 000 km. Son état d’origine est excellent, avec une carrosserie repeinte en 2019.

Avec à peine plus de 120 000 km d’origine, dans un état de préservation rare, elle est accompagnée de son certificat Porsche qui valide tous les numéros de série et la configuration de couleurs ; elle dispose en outre de manuels d’origine à l’exception du carnet d’entretien. La carrosserie a été repeinte en 2019 et plusieurs factures récentes sont présentes dans le dossier. Introuvable dans cet état de conservation, avec un historique aussi limpide et avec de telles spécifications, cette Porsche 928 mérite sa place au sein d’une des collections internationales les plus sélectives.

Photos : 4Legend.com