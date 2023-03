Un nouveau gros rappel Audi pour des airbags Takata défectueux

Le scandale Takata concernant des millions d’airbags défectueux à travers le monde n’est pas prêt de s’arrêter. Après de gros rappels précédents concernant de nombreuses marques et véhicules, Audi lance de nouveau un rappel important.

L’autorité allemande fédérale des transports – KBA – a publié des rappels d’airbags pour les véhicules Audi fin février 2023. Cela concerne une nouvelle fois des airbags produits par l’entreprise Takata. Environ 1,1 million de modèles Audi sont concernés dans le monde. Cependant, certains des codes de rappel de la firme d’Ingolstadt sont connus sur d’autres marchés depuis plusieurs années.

Selon la KBA, les rappels Audi « 69EP », « 69EQ » et « 69ER » comportent également les identifiants « 69BR », « 69R7 » et « 69S8 » utilisés à l’étranger. En Allemagne, les nouveaux rappels ne concernent que 2 172 propriétaires d’Audi A4, A5, A6, Q5, R8 ou TT produites entre 2005 et 2017.

Les propriétaires concernés devraient être contactés par Audi afin de contrôler voire remplacer l’airbag conducteur ou passager, comme c’était le cas sur certains véhicules Volkswagen au début de l’année.

Photos : Audi