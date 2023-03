Lamborghini Polo Storico au THE ICE 2023 à St. Moritz

Lamborghini Polo Storico a commencé ses célébrations du 60ème anniversaire d’Automobili Lamborghini en participant à l’événement automobile THE ICE et aux concours d’élégance internationaux dans le cadre magnifique du lac gelé de Saint-Moritz. La Lamborghini Miura P400 S « Millechiodi » unique certifiée Polo Storico a participé à la compétition qui s’est déroulée dans le contexte de la région montagneuse de l’Engadine entourant la ville suisse. Son célèbre lac gelé a perdu son rôle de terrain de compétition de polo sur neige le week-end pour devenir le terrain de jeu des plus belles voitures classiques du monde. Étaient également présents les pilotes Iron Dames d’Iron Lynx Motorsport Lab pour une expérience de conduite sur glace au volant d’une Miura P400 SV.

« THE ICE a été une excellente opportunité pour Polo Storico car il rassemble les plus grands collectionneurs internationaux et leurs extraordinaires voitures anciennes dans un lieu à couper le souffle. En tant que Polo Storico, nous nous engageons à préserver l’histoire de notre entreprise et de nos voitures en effectuant des restaurations majeures, ainsi qu’en étudiant et en certifiant officiellement nos voitures du passé et en aidant nos clients à profiter pleinement des Lamborghini classiques qu’ils possèdent. », a déclaré Alessandro Farmeschi, directeur mondial du service après-vente de Lamborghini.

L’un des points forts du concours d’élégance était la Miura P400 S « Millechiodi », une voiture particulièrement chère à Lamborghini Polo Storico en raison de son histoire particulière et parce qu’elle porte la Certification d’Authentification Historique de plus en plus convoitée : une reconnaissance délivrée par Polo Storico pour véhicules modifiés au cours de leur période d’utilisation avec une histoire et une signification historiques vérifiées. Cet exemplaire, une Miura P400 S de 1969, numéro de châssis 4302, a quitté Sant’Agata Bolognese en novembre 1969, peinte en Blu Notte (bleu foncé). Suite à une série de propriétaires italiens, elle devient en 1975 la propriété de Giovanni Sotgiu et Walter Ronchi, deux noms importants dans l’histoire de Lamborghini car, en plus de leur travail chez le concessionnaire « Lamborcar » à Milan, ils sont les premiers propriétaires de la voiture de Bob Wallace, une Miura Jota. Précisément dans l’esprit de recréer la Jota, les deux transforment la 400 S, endommagée dans un accident, en quelque chose de beaucoup plus racer. Après un énorme investissement, leur Miura, désormais peinte en Verde Scuro (vert foncé), est prête. Elle possède tellement de rivets pour joindre les panneaux de carrosserie que le nom Millechiodi (mille clous) est venu naturellement. La voiture a été restaurée en 2018 et certifiée par Lamborghini Polo Storico en 2020.

« La difficulté de certification liée à cette voiture était liée à son écart spécifique par rapport aux spécifications d’origine. En fait, puisqu’il ne s’agissait pas seulement de modifications impromptues, mais de modifications spécifiques effectuées à un niveau très élevé et bien-défini dans une période historique, cela n’aurait eu aucun sens de le remettre à ce qu’elle était quand elle était neuve. », a ajouté Farmeschi.

Les invités spéciaux des activités de Lamborghini Polo Storico étaient l’équipe féminine Iron Dames qui a récemment fait ses débuts au volant de l’uracán GT3 EVO2 aux 24 heures de Daytona. Sarah Bovy, Rahel Frey et Michelle Gatting ont eu l’occasion unique de conduire la Lamborghini Miura P400 SV sur la glace de Saint-Moritz, appréciant la première véritable « supercar » emblématique de Lamborghini dans un cadre unique et non conventionnel.

Pour Polo Storico, le programme des célébrations du 60ème anniversaire de Lamborghini se poursuivra en septembre, avec un Tour Polo Storico du 60ème anniversaire réservé aux voitures Lamborghini classiques en Italie.

Photos : Lamborghini