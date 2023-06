Visite de La Grande Exposition du Centenaire des 24 Heures du Mans

Afin de célébrer les 100 ans de la course d’endurance la plus célèbre du monde, l’Automobile Club de l’Ouest (ACO) a regroupé plus de 80 voitures légendaires dont 59 modèles victorieux dans son musée pour un évènement exceptionnel et éphémère : La Grande Exposition du Centenaire des 24 Heures du Mans. Les Audi, Porsche, Bentley et Bugatti victorieuses sont toutes réunies pour la première fois.

La Grande Exposition du Centenaire des 24 Heures du Mans est un évènement unique au monde qui vient enrichir et sublimer les festivités du Centenaire, débutées avec les 24 Heures du Mans 2023 et se clôturant par Le Mans Classic 2023.

Pour l’occasion, le musée s’est métamorphosé afin d’accueillir 86 voitures authentiques : 65 véhicules ayant remporté l’épreuve et 21 voitures marquantes des 24 Heures du Mans. Ces modèles d’exception proviennent de 15 musées et 17 collectionneurs privés du monde entier et ont été rassemblés pour la première fois dans un même lieu.

28 marques automobiles sont représentées et les modèles les plus mythiques des 24 Heures du Mans sont exposés.

Les visiteurs remontent le temps par décennie, afin de se plonger dans les cent ans d’histoire automobile. D’une décennie à une autre, le public découvre aussi l’évolution du circuit, les records et les grands évènements qui ont marqué les 24 Heures du Mans.

Personnes clés des 24 Heures du Mans

Le début de la visite permet de découvrir des personnalités ayant fortement marqué la course. On retrouve Walter O. Bentley fondateur de la marque anglaise et Ferry Porsche tous les deux à l’origine de l’engagement de leur marque dans cette course réputée.

Un autre personnage important ayant marqué l’histoire de la course est le Dr. Wolfgang Ullrich ayant géré avec succès l’engagement d’Audi aux 24 Heures du Mans et ayant permis un grand nombre de victoires.

Des pilotes légendaires comme Tom Kristensen (recordman des victoires au Mans – 9 avec Porsche et Audi) sont mis à l’honneur dans le couloir débutant l’exposition. Parmi les autres pilotes Audi Sport, citons Emanuele Pirro et Franck Biela ayant marqué leur époque.

Chez Porsche, Jacky Ickx a écrit une page de l’histoire du Mans par ses 6 victoires. Le pilote britannique Derek Bell ayant piloté de nombreuses Porsche est aussi mis en avant.

Une remontée dans le temps au fil des décennies

Cette exposition unique au monde rassemble cent ans d’histoire, cent ans d’innovations technologies, cent ans de victoires. Elle regroupe 86 voitures regroupées selon leur décennie de victoire.

Les visiteurs démarrent la découverte des voitures dans une première salle dédiée aux années 1920. La Bentley 3 Litres Sport victorieuse de 1924 – pilotée par John Duff et Frank Clément – trône au milieu des nombreuses vitrines des miniatures de tous les véhicules ayant participé aux 24 Heures du Mans. Une maquette du grand circuit permet de découvrir toutes les spécificités de ce lieu unique.

Une seconde Bentley victorieuse en 1929 via Joël Woolf Barnato et Tim Birkin était présentée dans une teinte grise : la Bentley Speed Six.

La visite continue avec les voitures des années 1930. En tête d’affiche on peut observer la Bugatti Type 50 engagée en 1951 et pilotée par Achille Varzi et Louis Chiron qui ont dû abandonner.

En face se trouve un hommage à la première Bugatti victorieuse : le moteur 8 cylindres en ligne de 3,2 l développant 200 ch présent sur la Type 57G de 1937. En arrière plan se trouve la voiture sur le circuit du Mans.

Avec la Seconde Guerre Mondiale, la course d’endurance a été mise en suspend.

Les années 1950 sont représentées notamment par la première Porsche victorieuse dans la Sarthe en 1951 : la 356 SL motorisée par un Flat 4 de 1 100 cm3 de 50 ch. Elle était pilotée par Auguste Veuillet et Edmond Mouche. D’autres modèles emblématiques sont présents : Aston Martin, Jaguar, Mercedes-Benz, …

Arrivent ensuite les véhicules des années 1960 avec les fameuses Ford GT 40, des Ferrari, …

En 1970, Porsche marque une page de l’histoire des 24 Heures du Mans avec une icône : la 917 K aux couleurs rouges et blanches de l’équipe Porsche Salzburg. La voiture #23 pilotée par Hans Hermann et Richard Attwood a terminé à la première place du classement général.

Les succès vont se succéder pour le constructeur de voitures de sport de Stuttgart : victoire de la Porsche 917 K pilotée par Helmut Marko et Gijs Van Lennep en 1971 avec une livrée Martini Racing et portant le numéro 22.

L’année 1971 a aussi été marquée par l’apparition de la Porsche 917 LH (à longue queue). Aux mains de Joseph Siffert et Derek Bell, la voiture #17 aux couleurs de Gulf a été engagée par l’équipe de John Wyer. Elle devra abandonner suite à des ennuis mécaniques.

De nombreuses Matra sont aussi exposées aux côté d’une BMW 3.0 CSL Art Car et d’une Renault Alpine V6 pilotée par Didier Pironi et Jean-Pierre Jaussaud.

La Porsche 936/77 #4 victorieuse en 1977 – pilotée par Jacky Ickx, Jürgen Barth et Hurley Haywood – adopte une livrée Martini Racing et s’est battue face aux Renault Alpine jaunes, noires et blanches.

L’année suivante, en 1978, Porsche engagea un drôle de véhicule hors norme sur base de 911 : la 935/78 Moby Dick #43 se classant 8e au général.

Les années 1980 ont marqué des générations de passionnés. Jacky Ickx et Derek Bell ont remporté l’épreuve 1981 avec une Porsche 936/81 aux couleurs de Jules. 3 fois victorieuses au Mans, cette voiture a achevé sa carrière avec beauté avant de laisser la place à la 956.

L’apparition du Groupe C a permis la conception de bolides hors normes comme les Porsche 956 et 962 qui ont dominé durant des années les 24 Heures du Mans. Citons notamment la Porsche 956 #1 aux couleurs blanches et bleues de Rothmans, pilotée par Jacky Ickx et Derek Bell. Elle a permis à Porsche d’obtenir sa 7e victoire au classement général des 24 Heures du Mans.

La Porsche 956 #7 jaune et noire aux couleurs de New Man a ensuite remporté la course en 1984 grâce à Henri Pescarolo et Klaus Ludwig. Une seconde victoire en 1985 a été suivie par la 956 aux couleurs de Canon portant le numéro #14, pilotée par Klaus Ludwig, Paolo Barilla et John Winter.

La remplaçante de la 956 a ensuite fait son apparition sur les circuits d’endurance : la Porsche 962 C. La voiture #17 aux couleurs de Rothmans a remporté avec brio la victoire en 1986 aux mains de Derek Bell, Hans-Joachim Stuck et Al Holbert.

Porsche a aussi laissé d’autres voitures remporter la course comme la Jaguar XJR-9 en 1988 aux couleurs de Silk Cut et la Sauber-Mercedes C9 en 1989 réalisant un doublé. La légendaire WM P88 aux couleurs de Heuliez est exposée, marquant l’histoire du Mans par son record de vitesse à plus de 400 km/h, pulvérisant le record de Porsche. Engagée en 1988, elle prendra feu lors des essais.

Les années 1990 sont marquées par l’apparition des GT (McLaren F1 GTR, Porsche 911 GT1, Mercedes CLR dont l’envol d’un exemplaire en 1999 a marqué l’histoire du Mans) et de la victoire de la Peugeot 905 Evo 1 en 1992.

TWR-Joëst a conçu une barquette Porsche, la WSC-95, qui a été victorieuse en 1996 avec Davy Jones, Alexander Wurz et Manuel Reuter. Son moteur provenant d’une Porsche 962. Nouvelle victoire de la voiture en 1997 avec Michele alboreto, Stefan Johansson et Tom Kristensen avec un moteur issu de la Porsche 911 GT1.

De son côté Porsche avait conçu la 911 GT1 et l’avait engagée de 1996 à 1998. Ce fut le succès en 1998 pour la voiture #26, pilotée par Allan McNish, Stéphane Ortelli et Laurent Aïello.

1999 a été une très belle année comme en 2023 avec l’engagement et la présence de nombreuses marques automobiles comme BMW qui remporta la course avec la V12 LMR et Audi terminant sur la podium avec une R8R. Ce sera le début d’un nouveau chapitre au Mans.

Les années 2000 ont été sous le signe de la marque aux quatre anneaux qui a imposé sa suprématie, laissant la voie libre à Bentley en 2003 avec son EXP Speed 8. Audi a rafflé de nombreuses victoires avec de nombreuses voitures qui ont su évoluer en terme de technologies et de design.

Cela a débuté avec l’Audi R8 à moteur V8 à injection directe FSI en 2000 (voiture #8 pilotée par Frank Biela, Tom Kristensen, Emanuele Piro) puis R8 #1 en 2001 (Frank Biela, Tom Kristensen, Emanuele Piro), R8 #1 en 2002 (Frank Biela, Tom Kristensen, Emanuele Piro) avec un beau triplé de la marque aux quatre anneaux, R8 #5 en 2004 (Seiji Ara, Rinaldo Capello, Tom Kristensen) engagée par Audi Japan, R8 #3 en 2005 engagée par Audi Sport UK (Jyrki Järvilehto, Marco Werner, Tom Kristensen).

Une seconde génération de voiture de course a été développée par Audi Sport : la R10 TDI à moteur V12 utilisant du carburant diesel. La voiture #8 pilotée par Frank Biela, Emanuele Piro et Marco Werner a remporté l’édition 2006, devenant la première voiture à moteur diesel à gagner les 24 Heures du Mans et prouvant les capacités d’un tel carburant.

Cette prouesse a été renouvelée en 2007 avec la voiture #1 et le même équipage (Frank Biela, Emanuele Piro et Marco Werner) puis en 2008 avec l’Audi R10 TDI #2 pilotée par Allan McNish, Tom Kristensen et Rinaldo Capello.

La domination du constructeur automobile d’Ingolstadt au Mans a été mise en pause en 2005 avec Peugeot et sa 908 HDi FAP #9. Sa nouvelle voiture, l’Audi R15 TDI n’a pas pu rester en tête.

Les années 2010 ont été marqués par le retour de Porsche aux affaires, malmenant Audi et rendant difficile la première victoire à Toyota.

La victoire en 2009 de Peugeot a laissé le temps à Audi pour peaufiner son retour à la tête du classement grâce à un nouveau véhicule encore plus performant tout en gardant le diesel comme carburant : l’Audi R15 TDI Plus. La voiture #9 pilotée par Mike Rockenfeller, Timo Bernhard et Romain Dumas a remporté une victoire dans la Sarthe en 2010.

En 2011, Audi a engagé une toute nouvelle voiture à carrosserie fermée, toujours motorisée par un diesel. L’Audi R18 TDI #2 pilotée par Marcel Fässler, André Lotterer et Benoît Tréluyer a battu Peugeot de quelques secondes dans une course captivante. Cette nouvelle victoire ouvre le succès pour ce nouveau véhicule. S’en est suivi en 2012 d’une nouvelle victoire pour Audi avec une évolution hybride de son véhicule de course : l’Audi R18 e-tron quattro. La voiture #1 victorieuse était de nouveau pilotée par Marcel Fässler, André Lotterer et Benoît Tréluyer.

Audi avait conçu une excellente voiture hybride répondant parfaitement au règlement de l’ACO. Les concurrents avaient du mal à suivre suite à la grande expérience acquise par Audi Sport et la fiabilité des voitures. En 2013, l’équipage Tom Kristensen, Loïc Duval et Allan McNish ont terminé sur la première marche du podium avec l’Audi R18 e-tron quattro #2, toujours motorisée par un diesel.

A partir de 2014, la concurrence était beaucoup plus rudes de côté de Toyota mais surtout avec le grand retour de Porsche qui ne compte pas laisser Audi lui prendre son record de victoires au Mans. Audi a réitéré un nouvel exploit en remportant cette édition avec Luca Di Grassi, Marc Gené et Tom Kristensen au volant de la voiture #2.

Porsche a repris les affaires en main en 2015 en remportant la course avec sa 919 Hybrid #19, menée par Nico Hülkenberg, Earl Bamber et Nick Tandy. Le moteur à essence était de retour en haut du classement avec une hybridation.

2016 a été une année marquante : alors que Toyota menait la course avec la TS050, cette dernière a été contrainte d’abandonner à 1 tour de la fin, laissant la voie libre à la Porsche 9191 Hybrid #2 de Romain Dumas, Neel Jani et Marc Lieb.

Les nouvelles Audi R18 e-tron quattro n’étaient pas assez performantes face aux Toyota et Porsche hybrides et avec le dieselgate, la marque aux quatre anneaux a dû tout arrêter. C’était la fin de plus d’une décennie de domination. De son côté, avec la fin annoncée de la catégorie LMP1, Porsche a remporté sa 13e victoire au Mans en 2017 grâce à l’équipage Timo Bernhard, Earl Bamber et Brendon Hartley dans la voiture #2.

Les 5 années suivantes ont été moroses en tête du classement général dominé par Toyota n’ayant pas de réels concurrents. Les divers modèles sont exposés dans l’espace dédié aux années 2020. Il faudra attendre 2023 pour avoir un grand retour des constructeurs automobiles grâce à la nouvelle catégorie Hypercar, sacrant le grand retour de Ferrari après une course digne de la Formule 1.

Cette exposition incontournable permet de revivre ces 100 ans de courses automobiles, de voir l’évolution des voitures et de découvrir quelques anecdotes.

Informations pratiques

La Grande Exposition du Centenaire des 24 Heures du Mans est ouverte tous les jours du 1er juin au 2 juillet 2023 de 10h à 19h. Elle se déroule au sein du musée des 24 Heures du Mans, situé au niveau de l’entrée principale du circuit.

Photos : 4Legend.com