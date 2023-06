24H Mans 2023 – Anecdote des phares à LED RGB colorés des différentes Porsche 963

Lors des 24 Heures du Mans 2023, les Porsche 963 engagées par Porsche Penske Motorsport ainsi que celle de l’équipe cliente Hertz Team Jota avaient des feux avant d’une couleur différente. Mais pourquoi et quelles couleurs par voiture?

Une identification simplifiée pour le retour au stand

Porsche a une longue expérience en compétition automobile. Chaque seconde gagnée est primordiale afin de viser la victoire. L’arrivée au stand via la Pit lane est un moment stratégique et l’équipe intervenant sur la voiture doit pouvoir l’identifier au premier coup d’œil.

Bien que des échanges radio existent et que la localisation de la voiture soit connue en temps réel, il suffit d’avoir deux Porsche 963 se suivant dans la Pit lane pour créer un doute sur laquelle recevoir, d’autant que les stands sont assez étroits pour recevoir en même temps plusieurs voitures.

Les ingénieurs de Porsche Motorsport ont ainsi développé des feux avant à LED utilisant la technologie RGB qui lors de l’arrivée des Porsche 963 dans la Pit lane passent en feux de jour colorés. L’équipe peut ainsi reconnaître au premier coup d’œil sa voiture ayant sa propre couleur.

D’autres concurrents ont choisi d’autres systèmes comme Cadillac et Ferrari : une lumière sur le toit qui semblent moins efficaces.

Les lumières des phares à LED peuvent être contrôlées et paramétrées en toute liberté. Au Mans, la lumière est très importante car contrairement à d’autres course comme Daytona, la grande majorité du circuit est très sombre durant la nuit, nécessitant des éclairages puissants et efficaces. C’est également le cas à Sebring.

Les Porsche 963 utilisent des feux à LED hautes performances afin d’obtenir le meilleur éclairage possible sur la piste. Mais toutes les lumières ne sont pas identiques : la couleur et la chaleur de l’éclairage jouent un rôle fondamental la nuit pour les pilotes. Chez Porsche, c’est plutôt du blanc froid, mais en fonction de la piste, la couleur peut varier. Par exemple à Sebring, une lumière différente est requise car le contraste est vert et la lumière blanche froide ne permet pas de bien distinguer le gris de la piste et le vert de l’herbe, notamment à hautes vitesses.

Chaque voiture moderne sur la route est désormais équipée de feux de jour pour être mieux vue dans la circulation. C’est également le cas en course automobile, et les LED sont à nouveau utilisées chez Porsche. Idéalement, les phares à technologie LED RGB permettent de choisir une couleur qui correspond à la teinte de la voiture, ce qui était le cas avec je jaune de la Porsche 963 de Hertz Team Jota.

Cette couleur permet aussi de faciliter l’identification de la voiture. Cela permet d’éviter de se tromper et que personne d’autre ne fasse signe au pilote dans les stands, car ce serait stupide à un moment donné de s’arrêter au mauvais stand.

Une fois la couleur choisie avant une course, elle ne sera pas modifiée en cours de l’évènement. Même s’il est possible de la paramétrer via un ordinateur branché à la voiture de course, l’effort de programmation est si complexe que les ingénieurs de Porsche Motorsport ne le font pas. Et cela n’aurait aucun sens en cours de la course car l’objectif premier est d’identifier chaque Porsche 963.

Une couleur par voiture

Lors des essais, des qualifications et de la course des 24 Heures du Mans 2023, nous avons pu identifier les différences :

– Porsche 963 #5 : bleu

– Porsche 963 #6 : rose / violet

– Porsche 963 #75 : rouge

– Porsche 963 #38 : jaune

Le choix de la couleur pour identifier la voiture, l’éclairage optimal du parcours et le bon blanc jouent des rôles importants dans les courses de longue distance. Rien n’ai laissé au hasard chez Porsche.

Photos : 4Legend.com