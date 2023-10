Volkswagen France propose des offres d’abonnements pour certains modèles

L’importateur français de Volkswagen lance sur son marché des offres d’abonnements (d’une durée de 3, 6 ou 12 mois) en collaboration avec le loueur Europcar afin de prendre le volant de modèles phares de la marque tels que la Polo, le T-Cross ou l’ID.3.

Via l’offre de Volkswagen Financial Services, Volkswagen Abonnement propose une nouvelle solution de mobilité aux clients de la marque, plus flexible car à mi-chemin entre la location avec option d’achat et la location courte durée. Cette nouvelle formule offre un parcours client 100% digital et permet également une livraison du véhicule à son domicile.

« Cette nouvelle offre est un pilier de notre nouveau business model. Elle est une étape supplémentaire dans la poursuite de notre transformation en fournisseur de services de mobilité. », explique Gerrit Heimberg, Directeur de la marque Volkswagen en France. Disponible actuellement pour des offres sur Polo, T-Cross et ID.3, la plateforme sera à terme mise à la disposition de l’ensemble du réseau de distribution afin de proposer l’ensemble de la gamme Volkswagen.

Les modèles Polo, T-Cross et ID.3 sont proposés pour une durée de détention de 3, 6 ou 12 mois. Le contrat Volkswagen Abonnement est une offre tout compris, qui couvre l’ensemble des aspects relatifs au véhicule, excepté la recharge ou le carburant. Plus concrètement, sont compris dans le forfait abonnement : 1 000 km par mois et une offre de service complète avec immatriculation, contrôle technique, maintenance et entretien, assurance et protections, et taxes. Les clients Volkswagen peuvent ainsi profiter de leur véhicule en toute sérénité.

« En tant que fournisseur de mobilité, Volkswagen France s’adapte à l’évolution des comportements de consommation liés à la mobilité individuelle. Volkswagen Abonnement répond à un besoin des clients souhaitant une solution de mobilité rapide, simple et temporaire. », précise Gerrit Heimberg.

Avec une offre développée en coopération avec Europcar Mobility Group, le client peut se faire livrer le véhicule à domicile mais aussi le chercher dans les stations Europcar.

Photos : Volkswagen