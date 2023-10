Bentley Belonging Bentayga – Une Art Car par Stephen Wiltshire

Nouvelle étape dans sa mission visant à devenir le constructeur de voitures de luxe proposant l’offre la plus diversifiée au monde, Bentley Motors lance la « Belonging Bentayga ». Pièce unique peinte à la main, cette Bentley Bentayga Hybrid vert Alpine arbore les lignes d’horizon et monuments célèbres de villes du monde entier, comme New York, Londres, Paris, Rome, Milan, Venise, Tokyo et Hong Kong – chaque côté de la voiture représentant un continent différent. Une œuvre d’art que Stephen Wiltshire MBE a réalisé de mémoire : l’artiste architectural britannique et autiste doté d’une mémoire eidétique (syndrome du savant) est connu pour sa capacité à dessiner un paysage en ne l’ayant vu qu’une seule fois.

Aucune Bentley n’avait encore jamais été peinte à la main de cette manière à l’usine de Crewe, c’est-à-dire selon un procédé unique développé par l’équipe personnalisation du Centre d’excellence de Bentley.

L’œuvre inclut également de nombreuses représentations de personnes et nationalités du monde entier, toutes réunies dans un seul et même dessin. La Bentley Bentayga est la troisième œuvre d’art du genre dévoilée par le Groupe pour marquer son engagement en faveur de la diversité.

« Nous sommes ravis que Stephen ait accepté de collaborer avec nous pour créer la Belonging Bentayga. Ce nouveau modèle remarquable célèbre le savoir-faire artisanal de Bentley et le génie artistique unique de Stephen. Il est aussi un élément-clé de notre stratégie Beyond100, qui comprend notre plan en cinq étapes pour la diversité et l’inclusion, un projet leader du secteur. », a déclaré Wayne Bruce, Directeur de la communication et de la D&I chez Bentley.

Et d’ajouter : « Nous sommes très fiers que 52 nationalités différentes composent la main-d’œuvre de Bentley, et que notre équipe diversifiée confectionne et vende nos voitures de luxe dans 67 pays, par le biais de détaillants situés dans les plus grandes villes du monde. Le message que renvoie l’image unique et frappante de la Belonging Bentayga est le suivant : “no matter where you live, you belong” (peu importe où vous vivez, vous êtes partout chez vous). »

Stephen Wiltshire est né à Londres de parents antillais. Enfant, il ne parle pas, et à l’âge de trois ans, il est diagnostiqué autiste. Mais sa famille et ses professeurs remarquent très vite qu’à défaut d’utiliser les mots, Stephen communique à travers le langage du dessin : d’abord les animaux, puis les bus de Londres, et enfin les bâtiments. Ses esquisses – des représentations détaillées de villes témoignant d’un esprit subtil – ont été acclamées dans le monde entier.

En 2021, après avoir reconnu l’importance fondamentale de la diversité des expériences et des perspectives, Bentley Motors a défini une stratégie en cinq étapes axée sur la sensibilisation, le recrutement, la planification de la relève, la culture et le développement, visant à améliorer la diversité et l’inclusion au sein de l’« usine de rêve » de la marque, basée à Crewe.

Afin de marquer le lancement de cette stratégie, l’équipe design de Bentley a été mise au défi de créer une œuvre pour une voiture qui célèbre la diversité sous toutes ses formes : l’Unifying Spur, créée par le designer de la marque, Rich Morris, peintre et sculpteur à ses heures perdues. L’œuvre d’art automobile de Morris, arborant les neuf couleurs du drapeau du progrès, relie les mots « Love is Love » par une ligne ininterrompue qui trace des visages, des figures de danse et des formes représentant le pouvoir unificateur de l’humanité, indépendamment de l’origine ethnique, de la croyance ou de la sexualité.

La Bentley Continental GT V8 Cabriolet arc-en-ciel a également été lancée en juillet 2020, célébrant trois thèmes chers à la marque : la fierté de la diversité de ses équipes de Crewe et du monde entier, ainsi que l’espoir et la gratitude, dans un contexte de reprise économique suite à la crise du Covid-19.

Photos : Bentley