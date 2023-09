Volkswagen ID.X Performance – Un concept car sportif

A l’occasion du rassemblement ID. Treffen 2023 à Locarno (Suisse), Volkswagen a dévoilé sa vision d’une berline sportive entièrement électrique dans la classe moyenne supérieure. Le show car VW ID.X Performance impressionne par sa puissance de 558, sa transmission intégrale, sa suspension axée sur les performances et son apparence expressive.

Maria Soni Reissfelder, responsable du marketing et des ventes de la gamme Volkswagen ID., a déclaré : « La présentation de l’ID.X Performance devant les passionnés d’ID. venus de toute l’Europe nous donne l’occasion de rencontrer personnellement les membres de l’ID. Drivers Club en personne. Andreas Reckewerth et son équipe d’ingénieurs ont maximisé le potentiel du MEB dans ce véhicule, combinant des performances sportives avec les lignes élégantes d’une limousine. En plus de notre show car émouvant, nous présenterons également une gamme de modèles de production tels que l’ID.7 dont les préventes ont commencé en Allemagne il y a quelques jours. »

Andreas Reckewerth, responsable du bureau de technologie MEB, et son équipe ont créé le show car sur la base de la nouvelle ID.7. Il a déclaré : « Le MEB offre de nombreuses possibilités fantastiques pour aborder le développement des véhicules avec beaucoup de créativité. Il était clair pour nous que nous voulions baser notre nouveau show car sur l’ID.7 et que nous allions nous concentrer sur l’amélioration des performances. Nous pouvons ainsi montrer ce qui est possible. » L’abréviation MEB désigne la plateforme modulaire d’entraînement électrique de Volkswagen.

Puissant et expressif

L’ID.X Performance démontre son athlétisme unique par son apparence dynamique. L’extérieur de la berline 100% électrique présente de nombreuses caractéristiques sportives – le splitter avant et le diffuseur arrière sont tous deux en carbone. Les ingénieurs ont augmenté le pincement de 80 millimètres et abaissé de 60 millimètres la suspension sportive avec des ressorts particulièrement rigides. Avec l’unité d’entraînement, cela contribue de manière significative à la performance, rendant le comportement du véhicule encore plus agile.

Le véhicule repose sur des jantes en alliage sport de 20 pouces avec blocage central et pneus de course de taille de 265 de large. À l’arrière, un aileron en carbone assure la force d’appui nécessaire. Les feux arrière teintés soulignent l’aspect sportif de la limousine électrique haute performance. À l’intérieur du véhicule, les occupants sont assis sur des sièges baquets en carbone, qui offrent un soutien optimal même avec un style de conduite dynamique. Des touches de rouge soulignent les caractéristiques sportives de l’intérieur.

Puissance de 558 ch (411 kW) et fonction boost

Dans le show car ID.X Performance, Volkswagen a complété le moteur synchrone à excitation permanente de l’essieu arrière par un moteur asynchrone supplémentaire sur l’essieu avant pour créer une transmission intégrale. Les avantages de ce type de transmission sont une capacité de surcharge à court terme et des pertes de charge particulièrement faibles. Par conséquent, ce type de moteur est idéal pour fournir une puissance à court terme sous la forme d’une fonction d’appoint. Le couple d’entraînement est contrôlé par un gestionnaire de dynamique du véhicule, qui gère également le fonctionnement du blocage du différentiel de l’essieu arrière dans l’ID.X Performance. La fonction est contrôlée sur un écran séparé de 17 centimètres de diagonale situé sur la console centrale.

L’énergie du double moteur est fournie par la batterie d’entraînement, qui permet une puissance continue élevée et des temps de charge courts avec une capacité de charge allant jusqu’à 200 kW.

Photos : Volkswagen