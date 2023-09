IAA 2023 – Immersion dans l’énorme stand Volkswagen tourné vers l’échange

Le Groupe Volkswagen a fait le déplacement à Munich afin de mettre en avant certaines de ses marques au salon IAA Mobility 2023. La marque phare Volkswagen avait un emplacement de choix au centre de la capitale bavaroise sur l’Odeonsplatz. Le stand VW a mis en avant les dernières nouveautés et concept cars de la marque dans un espace à 2 niveaux ayant fortement augmenté par rapport à la précédente édition. Les derniers Tiguan et Passat SW y étaient exposés en avant-première. La gamme 100% électrique ID. était également présente. Un autre point important de ce stand était l’ouverture au dialogue avec de nombreuses présentations.



Un stand tourné vers l’échange

L’édition 2023 du salon automobile IAA Mobility à Munich a fait un bon en avant par rapport à la première édition en 2021. Mieux organisé et plus riche en nouveautés, ce salon a fortement mis en avant les constructeurs automobiles allemands qui ont joué le jeu. Parmi eux, Volkswagen a accueilli les visiteurs dans un nouveau concept de stand à 2 niveaux en forme de U, encadrant un monument.

Baptisée « Open Space », la structure ouverte du stand urbain de Volkswagen favorise le dialogue et la découverte de la gamme électrique et hybride rechargeable. Le slogan #OneFuture illustre la volonté de la marque allemande d’être à la hauteur de sa responsabilité d’entreprise et de donner vie à toute la variété des produits de la gamme.

« Cet Open Space témoigne de l’engagement de Volkswagen en faveur de la diversité et de l’inclusion. Le nom de notre marque atteste à lui tout seul de notre volonté de nous adresser à tout le monde. C’est pour cette raison que nous tenons à lever le plus de barrières possible afin de créer un espace de dialogue avec le plus de monde possible. C’est la seule manière pour nous de connaître les attentes de nos clients dans des domaines comme le design ou le fonctionnement des véhicules. », a déclaré Imelda Labbé, membre du Directoire de la marque Volkswagen en charge des Ventes, du Marketing et de l’Après-Vente.

Favorisant le dialogue, inclusif et sans barrières : la conception de l’Open Space Volkswagen reflète la volonté de la marque de se rendre accessible. La structure innovante du stand est destinée à éveiller la curiosité des visiteurs, à être source d’inspiration pour de nouvelles idées et à offrir un premier sujet de conversation tout trouvé.

Construits sur deux niveaux, les pavillons du stand sont visibles de tous les côtés et offrent une transparence presque aérienne grâce à la suppression choisie de certaines parois intérieures ou extérieures. Le choix du bois et du verre crée une atmosphère conviviale et permettra de réutiliser les matériaux pour d’autres projets après la fermeture du salon.

Le principal objectif voulu était de favoriser le dialogue avec la marque. Sur la scène du stand, un programme varié et gratuit a abordé toutes sortes de sujets relatifs à la gamme de produits, aux enjeux sociaux ou encore aux questions de mobilité.

Un accès facilité pour les handicapés

L’ensemble des points d’accès destinés à la communication étaient accessibles sans la moindre barrière. L’accessibilité était favorisée par un système de guidage au sol incluant des bandes tactiles ainsi que des plateformes élévatrices, des rampes et des comptoirs accessibles aux personnes en fauteuil roulant. Le personnel d’accueil parlait la langue des signes. Des outils acoustiques placés au niveau de la scène pouvaient servir d’aides auditives.

Des QR codes ont été intégrés aux panneaux de présentation situés près des véhicules exposés, offrant aux visiteurs la possibilité de consulter des informations rédigées en langage simplifié. Les produits exposés eux-mêmes étaient conçus pour offrir un accès inclusif. Le stand a fait appel à des matériaux durables pour les espaces intérieurs et les inserts afin qu’ils puissent être touchés et sentis par les visiteurs. L’Open Space a été conçu avec l’aide de la fédération allemande des associations d’aveugles, de la communauté des personnes malentendantes appareillées ainsi que du comité de représentation des personnes handicapées interne à Volkswagen.

Exposition d’une grande partie de la gamme et de concept cars

Le rez-de-chaussée était réservé sur la droite aux véhicules électriques : ID. Buzz entouré de planches de surf, ID.3 restylée et la nouvelle ID.7.

A l’occasion de la sortie du dernier film (dessin animé) « Miraculous & Le chat noir » pour lequel Volkswagen a créé un véhicule électrique sur-mesure sur base de Beetle, le concept car VW Ladybug eBeetle était présenté dans une espace cinéma permettant aux enfants de voir des séquences. Une machine à popcorn était également à disposition.

Derrière se trouvait un espace mettant en valeur le nouveau VW Touareg R eHybrid, modèle sportif de ce gros SUV.

Un espace dédié à l’économie circulaire, aux matériaux plus durables et au recyclage permettait de montrer les initiatives prises par VW pour fabriquer des véhicules plus respectueux de l’environnement, un sujet très à la mode en ce moment.

Le recrutement au sein de la marque était mise en avant : des personnes étaient dédiées à informer et séduire de potentiels candidats. L’exposition « Volkswagen up close », organisée par le département Volkswagen Talent Marketing, a permis aux visiteurs de découvrir la manière dont les collaborateurs de l’entreprise y travaillent.

C’était aussi l’occasion de distribuer des affiches sur le nouveau concept car annonçant des modèles électriques sportifs : la VW ID. GTI Concept.

L’étage du dessus mettait en avant le reste de la gamme électrifiée avec des VW ID.4, ID.4 GTX, ID.5 GTX et un second ID. Buzz équipé d’un nouvel accessoire : le coffre d’attelage.

Des espaces de convivialité étaient présents à divers endroits favorisant les échanges.

Volkswagen a également profité de ce salon afin de dévoiler en avant-première son futur Tiguan encore camouflé dans une version hybride rechargeable. Son intérieur a pu être découvert.

La dernière partie du stand Volkswagen, à droite, était destiné à accueillir toute une série d’événements ayant lieu chaque jour du salon. Lors des #OneFuture Talks, des spécialistes de chez Volkswagen et des invités ont pu échanger leur point de vue sur des questions de société comme la place de l’IA (Intelligence Artificielle) dans nos vies et ce qu’elle peut transformer.

Ce grand espace exposait deux véhicules sur une scène : la nouvelle Volkswagen Passat eHybrid ainsi que le concept car ID2. all préfigurant la future citadine électrique du constructeur automobile de Wolfsburg.

Lors des Product Talks, des spécialistes de chez Volkswagen ont présenté les principales caractéristiques de ces deux véhicules en abordant notamment le design et le développement de ces derniers. Les visiteurs ont pu également découvrir comment travaille un designer de chez Volkswagen.

Cette espace a également servi à quatre concerts privés donnés notamment par Ian Hooper, Lauraine et Tom Dibb. À l’issue de ces concerts, leurs admirateurs ont pu se faire photographier avec les artistes et obtenir des autographes.

Espace de repos avec distribution d’eau dans un VW T2 Combi

Un espace extérieur était dédié à au repos et à la détente avec de nombreuses tables, bancs et même des transats – le tout en bois. Un babyfoot aux couleurs de Volkswagen était également à disposition des visiteurs.

Deux VW T2 Combi étaient également présents afin de distribuer de l’eau aux passants. Des tirettes installés sur la carrosserie de l’un des deux véhicules offraient la possibilité de se servir en eau fraîche (plate et gazeuse) accompagnée notamment de rondelles de citron et de feuilles de menthe.

Photos : 4Legend.com