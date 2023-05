Volkswagen Plattenwagen de 1946 – Un drôle de véhicule utilitaire

Le redémarrage de l’usine de Wolfsburg en 1945 était difficile suite à la capitulation de l’Allemagne et à la destruction du pays, mais il était plein d’espoir et d’idées. Afin de permettre le transport de marchandises et de pièces automobiles dans les locaux de l’usine, les employés ont développé un drôle de véhicule plateau à partir de pièces existantes : la VW Plattenwagen (voiture à plateau) était née. Ce véhicule utilitaire ayant un poste de conduite à l’arrière et un plateau de chargement à l’avant porte l’ADN du véhicule utilitaire et incarne les débuts du Volkswagen T1 Combi.

VW Plattenwagen – Un concept avant-gardiste

Au début de l’après-guerre, les Plattenwagen ont été conçus pour des tâches de transport internes à l’usine Volkswagen de Wolfsburg. Le véhicule utilitaire a probablement également donné la première impulsion au Transporter T1.

Ces véhicules ont été fabriqués à partir de 1946 – Volkswagen était encore sous le gouvernement militaire britannique – avec des pièces de VW Type 82 (Kübelwagen) et de Coccinelle type 1 construites. Conçues à l’origine comme une mesure temporaire, les dernières VW Plattenwagen ont été utilisées dans les usines de la marque automobile allemande jusque dans les années 1990. Le nombre de ces véhicules à propulsion arrière créés n’est pas exactement documenté, car il ne s’agissait pas d’un développement de série officiel.

Historiquement, la Plattenwagen aurait également pu être l’une des impulsions de l’une des plus grandes icônes de l’histoire de l’automobile : le VW Transporter T1 (Volkswagen Type 2). L’idée originale du T1 ou Volkswagen Type 2 est venue de l’importateur néerlandais Volkswagen Ben Pon, qui a dessiné les premiers croquis du fourgon le 23 avril 1947.

Il a eu l’idée lors d’une visite de l’usine de Wolfsburg en 1947 en découvrant un Plattenwagen.

En termes de design, les deux véhicules sont définitivement liés par le moteur boxer à quatre cylindres situé à l’arrière. Le moteur de 1,1 litre utilisé dans la Plattenwagen date de 1944 et développe une puissance de 25 ch (18 kW). La puissance est transmise à l’essieu arrière via une boîte de vitesses à 4 rapports fabriquée entre 1943 et 1944.

Des évolutions ont ensuite vu le jour avec des versions à cabine fermée comme le modèle visible au musée Volkswagen de Wolfsburg.

Reconstruction de la première Plattenwagen avec des pièces d’origine rares des années 1940

Il n’existerait qu’un seul exemplaire modifié de 1946, qui se trouverait chez un collectionneur aux États-Unis. Il était d’autant plus important pour l’équipe Volkswagen Véhicules Utilitaires (Volkswagen Nutzfahrzeuge) de recréer le modèle original exactement tel qu’il était il y a 77 ans.

L’idée de construire une Plattenwagen dans la version originale de 1946 est née en 2018 – en grande partie initiée par Gerolf Thienel, l’historien de la technologie chez Volkswagen Nutzfahrzeuge Oldtimer. Il a trouvé le soutien de ses collègues actifs et retraités ainsi que des membres de « VWN Oldtimer Aktiv » des Amis de la Fondation Volkswagen AutoMuseum. De plus, des témoins oculaires qui avaient vu le Plattenwagen en action ont été interrogés. Le projet a démarré en 2020.

Toutes les autres pièces de la série VW – le châssis raccourci de la Kübelwagen, le compteur de vitesse, les essieux, les roues et les enjoliveurs ainsi que les phares, les feux arrière et le réservoir – ont été produites entre 1940 et 1946. Les rares pièces d’origine proviennent des stocks de la Fondation Volkswagen AutoMuseum, de Volkswagen Nutzfahrzeuge Oldtimer et de collectionneurs privés de VW.

L’un des défis était qu’il n’y avait plus de dessins originaux du véhicule, notamment parce qu’il n’y avait jamais eu de commande de développement Volkswagen (EA – Volkswagen Entwicklungsauftrag) avec un numéro EA correspondant pour le transporteur qui n’était utilisé qu’en usine. Sans plus tarder, un ingénieur Volkswagen à la retraite est retourné à son ordinateur et a transféré diverses photos et les dimensions des véhicules existants dans un programme de CAO (conception assistée par ordinateur) afin que l’équipe puisse reconstruire exactement la nouvelle Plattenwagen. En plus des anciens composants, diverses pièces ont été nouvellement fabriquées. Cela comprend le cadre tubulaire construit dans le développement Volkswagen Nutzfahrzeuge, les pièces en tôle et l’électricité. Les nouvelles planches en bois pour la zone de chargement du véhicule proviennent d’une forêt près de l’usine Volkswagen de Wolfsburg.

Sur la base des dimensions historiques recherchées, il était clair que la nouvelle construction devait suivre les dimensions des versions originales de 1946. Comme les véhicules étaient fabriqués à la main à l’époque, il y avait toujours certains écarts dans les dimensions. Cependant, l’empattement de 1,90 mètre désormais réalisé est tout aussi réaliste que la mise en œuvre de la zone de chargement de 1,60 mètre de large et 1,94 mètre de long. L’un des avantages du camion à panneaux est le très petit rayon de braquage de sept mètres – idéal pour manœuvrer dans les halls d’usine Volkswagen.

En mars 2022, ce qui était probablement la meilleure Plattenwagen de tous les temps était prête – juste à temps pour le lancement de la nouvelle ID. Buzz. Au plus fort de la pandémie, cependant, l’équipe a alors convenu de ne pas célébrer la première du fourgon avant 2023 – au Techno-Classica à Essen et dans le cadre du VW Bus Festivals à Hanovre. Ce véhicule évoque les débuts modestes de la marque Volkswagen Véhicules Utilitaires, qui est aujourd’hui un succès mondial.

Le nouveau et ancien transporteur d’usine Volkswagen est donc aussi un hommage à tous ceux qui, en 1946, avec une grande confiance, ont créé un nouveau monde à partir de ce qui était encore là – parfois un peu plus que de vieilles conduites d’eau pour la sous-structure de la zone de chargement des Plattenwagen de l’époque.

Photos : 4Legend.com / Volkswagen