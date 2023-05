Porsche Digital ouvre un nouveau bureau au Mexique

Porsche Digital GmbH étend son réseau mondial vers l’Amérique latine et ouvre un bureau à Guadalajara, au Mexique. La filiale de Porsche AG développera et optimisera les produits et services numériques pour les clients Porsche sur le site mexicain. L’entreprise est donc à la recherche d’experts technologiques exceptionnels pour rejoindre l’équipe internationale. Le site sera codirigé par deux directeurs généraux. Aux côtés du directeur Porsche expérimenté Andreas Gabler, Stefan Widmer rejoindra l’entreprise en tant que deuxième directeur général. Ce dernier connaît bien le marché local et apporte une vaste expertise en gestion au travail.

Avec le nouveau site dans la deuxième plus grande ville du Mexique, Porsche Digital exploite désormais dix bureaux dans les principaux centres technologiques mondiaux en Europe, aux États-Unis, en Chine et en Amérique latine.

« Nous élargissons nos équipes internationales avec un site particulièrement passionnant et tourné vers l’avenir. Cela s’applique en particulier aux talents technologiques avec lesquels nous souhaitons travailler ensemble à Guadalajara pour développer des applications client pour différents marchés. », a déclaré Mattias Ulbrich, PDG de Porsche Digital GmbH et CIO de Porsche AG.

Guadalajara est la capitale de l’État de Jalisco, dans l’ouest du Mexique. Environ 40% de l’économie informatique mexicaine est concentrée à Jalisco. La région métropolitaine de Guadalajara est également connue sous le nom de « Silicon Valley du Mexique ». C’est le siège d’instituts technologiques et d’universités renommés qui produisent les jeunes talents que Porsche Digital recherche pour ses projets sophistiqués et centrés sur le client. Avec une population d’environ cinq millions d’habitants, la région métropolitaine de Guadalajara abrite de nombreuses entreprises technologiques internationales, dont une variété d’entreprises automobiles bien connues. Le bureau Porsche Digital est situé au centre du quartier de Colonia Americana, dont le style de vie moderne et la diversité attirent un grand nombre de personnes bien éduquées.

Projets numériques axés sur le client

Porsche voit un énorme potentiel dans le marché en hausse du Mexique. « En plus de l’écosystème numérique en plein essor, sa proximité avec le marché nord-américain est un autre avantage majeur de l’emplacement. », explique Stefan Zerweck, COO de Porsche Digital GmbH. Le décalage horaire entre Guadalajara et les bureaux existants de Porsche Digital à Atlanta et Palo Alto n’est que de quelques heures.

À Guadalajara, Porsche Digital souhaite créer une équipe solide principalement dans le domaine de l’ingénierie logicielle, axée sur le développement d’applications client. Cela comprend des applications spécifiques aux véhicules pour intégrer les écosystèmes numériques des acteurs technologiques mondiaux, l’application My Porsche et des portails en ligne tels que le Porsche Finder, le moteur de recherche de véhicules Porsche neufs et d’occasion, ainsi que des applications de commerce électronique et les sites Web des centres Porsche. Afin de desservir différents marchés, l’équipe de Guadalajara collabore étroitement avec les sites américains de Palo Alto, en Californie, et d’Atlanta, en Géorgie.

