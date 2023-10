Volkswagen TRISTAR – Un concept de pickup annonçant le VW T6

À l’occasion du salon IAA 2014 dédié aux véhicules utilitaires, Volkswagen a dévoilé un concept car portant le nom légendaire de TRISTAR. Ce pick-up massif avec cabine allongée, barre de style et empattement court est doté d’une transmission intégrale permanente avec blocage mécanique du différentiel de l’essieu arrière et d’une garde au sol supplémentaire de 30 mm.



Un concept préfigurant le T6

Entre 2011 et 2013, tous les collaborateurs de la marque allemande spécialisée dans les véhicules utilitaires ont travaillé dur pour produire la nouvelle génération de Transporter, la 6ème génération T6. Le VW TRISTAR – présenté à l’IAA 2014 – a donné un aperçu des différentes solutions de transport de marchandises et de passagers que le T6 allait proposer tout comme son évolution le T6.1.

Conformément à son nom, les designers de Volkswagen Véhicules Utilitaires ont développé un langage de conception de haute précision, nouveau et pourtant familier : les lignes nettes et enveloppantes, les phares à LED et une architecture modifiée de l’ensemble de la face avant intégrant un treuil confèrent au concept-car une apparence puissante et large.

La charge peut être répartie sur deux niveaux distincts de la benne arrière : sous la partie plateau se trouve un tiroir spacieux, étanche à la poussière et à l’eau, où est également logée une roue de secours à bande de roulement profonde.

Côté technique, ce concept est motorisé par un 2.0 TDI développant 204 ch (150 kW) et 450 Nm, associé à une boîte de vitesse DSG à 7 rapports. Il est équipé d’une transmission intégrale permanent 4motion avec blocage du différentiel mécanique. Les jantes de 17 pouces « Rocadura » sont chaussées de pneus tout-terrain BF Goodrich All-Terrain T/A en 245/70 R17.

Un intérieur spacieux

A l’intérieur, le tableau de bord monolithique rappelle par sa forme et sa fonctionnalité simple les modèles précédents du VW Transporter.Volkswagen y a installé une tablette de 20 pouces, des systèmes de vidéoconférence et de sonorisation de pointe, ainsi que de sièges conducteur et passager pivotants et coulissants, faisant du TRISTAR l’endroit idéal pour les réunions. LEs deisgners ont même pensé à faire installer une machine à expresso.

Un outil polyvalent pour les spécialistes

Ses capacités tout-terrain extrêmes combinées à des capacités de transport et de stockage flexibles font du VW TRISTAR un atelier mobile, un bureau mobile de haute technologie ou un parfait mobile pour aller faire de surf. Sûr, de haute qualité et flexible, le Volkswagen TRISTAR est un outil polyvalent pour chaque utilisateur. Qu’il s’agisse d’un architecte, d’une équipe de tournage, d’un expert en services, d’un paysagiste ou d’un participant à une expédition.

Référence au VW T3 Doka Tristar

Le design du VW TRISTAR a été fortement inspiré par le VW T3 Doka Tristar fabriqué en 1988 et équipé d’une transmission intégrale Syncro (en allemand : Doka = Doppelkabine).

Dr. Eckhard Scholz, ancien président du directoire de Volkswagen Véhicules Utilitaires, a déclaré lors de sa première mondiale : « Le TRISTAR présente une combinaison sans précédent de tous les atouts de la série de modèles T. Il démontre son potentiel et prouve qu’il reste la référence ultime. Le TRISTAR combine ainsi hier et demain : à l’occasion de l’anniversaire du premier concept-car Syncro, il montre de manière frappante le savoir-faire de l’entreprise en matière de transmission intégrale et démontre sa viabilité future. Nous prenons les besoins de nos clients au sérieux et continuons à développer notre best-seller avec détermination. Nous redéfinissons ainsi la référence de la catégorie avec chaque nouveau modèle. »

Photos – Vidéo : Volkswagen