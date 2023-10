Frauscher x Porsche eFantom – Un nouveau bateau électrique signé Porsche

Le constructeur de voitures de sport Porsche et le chantier naval Frauscher ont présenté le premier modèle de série du 850 Fantom Air. Le bateau de sport électrique développé conjointement et doté de la technologie de propulsion de la future Porsche Macan tout électrique a navigué pour la première fois sur le lac de Garde.

Équipé de la technologie du groupe motopropulseur de la future Porsche Macan entièrement électrique, le bateau de sport électrique offre des caractéristiques de maniabilité exceptionnelles. « Ce bateau est le résultat d’une grande collaboration entre deux entreprises passionnées, dotées d’une forte tradition et d’un haut niveau d’innovation. L’eFantom offre tout ce que les produits Frauscher et Porsche ont toujours promis : des performances exceptionnelles et des expériences luxueuses, la plus haute qualité et un design exclusif et intemporel. », a déclaré Detlev von Platen, membre du conseil d’administration chargé des ventes et du marketing chez Porsche AG, lors de la présentation du premier modèle de production sur le lac de Garde.

La puissante E-Performance et quatre modes pour toutes les situations

Porsche a adapté et perfectionné sa technologie de propulsion conçue pour les véhicules routiers en vue d’une utilisation sur l’eau. Le Frauscher x Porsche 850 Fantom Air utilise des composants de la plateforme électrique PPE (Premium Platform Electric) sur laquelle est basé le nouveau Macan. Il s’agit notamment d’un moteur électrique synchrone à excitation permanente (PSM) ultramoderne, dont la puissance de pointe a été limitée à 400 kW pour l’eFantom, et de l’électronique de puissance associée. Un arbre transmet la puissance du moteur électrique à l’entraînement en Z caractéristique de la marine. Le moteur électrique se trouve à l’arrière du bateau, tandis que les commandes sont logées dans un boîtier étanche portant le logo Porsche. La batterie lithium-ion d’une capacité brute de 100 kWh, également reprise du Macan, est également située sous le salon à l’arrière. Pour la suspension du cadre de support, les experts de Porsche ont opté pour des supports en câble métallique, qui absorbent particulièrement bien les chocs qui se produisent inévitablement en cas de conduite rapide et dans les vagues. Le Frauscher x Porsche eFantom glisse confortablement sur l’eau malgré son orientation générale sportive.

Comme sur les véhicules routiers de Porsche, des modes de conduite préprogrammés permettent de sélectionner les caractéristiques de conduite appropriées en fonction de la situation. L’eFantom propose les modes Docking, Range, Sport et Sport Plus. Ces modes modifient la courbe caractéristique de la réponse de l’accélérateur tout en proposant différentes limites de vitesse. Par exemple, en mode Docking pour la navigation dans les ports, la vitesse est limitée à huit nœuds (l’équivalent de 15 km/h).

La vitesse de croisière optimale est de 22 noeuds (41 km/h). À cette vitesse, une charge de batterie peut être utilisée pour une croisière d’environ une heure ou 45 kilomètres. En roulant à la vitesse de la coque, l’autonomie peut dépasser 100 kilomètres. La vitesse maximale est atteinte en mode Sport Plus et est plafonnée à 46 noeuds (85 km/h). Les trajets typiques d’un client, avec un mélange de déplacements lents et à grande vitesse, durent de deux à trois heures, en fonction du profil de conduite.

« Ce bateau est un véritable jalon dans l’industrie. La version électrique du Fantom Air est meilleure que la version à moteur à combustion interne dans toutes les caractéristiques de conduite, telles que la vitesse maximale, l’accélération et la maniabilité – et en même temps sans émissions locales. », a déclaré Stefan Frauscher, directeur général du chantier naval Frauscher.

Plus de 250 kW de capacité de charge possible

Grâce à la technologie 800 volts de Porsche, le bateau électrique peut être rechargé avec plus de 250 kW en courant continu dans les stations de charge rapide. Dans des conditions idéales, la batterie peut être chargée de 10% à 80% en moins de 30 minutes. La recharge en courant alternatif sur des prises domestiques conventionnelles et à haute tension est également possible et sera, selon M. Frauscher et les experts de Porsche, le cas d’utilisation le plus courant, car l’infrastructure est disponible dans la plupart des ports. Un chargeur à courant alternatif de 11 kW est également installé de série à bord. Les ports de charge sont situés à l’avant de la banquette gauche.

Signature Porsche Design

Mais le bateau de sport électrique n’est pas seulement propulsé par Porsche. Le Studio F. A. Porsche s’est également chargé de la conception du poste de pilotage. Le tableau de bord noir brillant se trouve derrière le pare-brise en verre acrylique teinté sans cadre. Les extrémités latérales sont conçues comme des ailettes – un clin d’œil stylistique à la 911 – et constituent en même temps des poignées de maintien pratiques. Cinq indicateurs analogiques situés au niveau supérieur du tableau de bord soulignent l’allure de voiture de sport et fournissent une vue d’ensemble des données les plus importantes. À bord, on trouve un volant Porsche typique, conçu avec des matériaux adaptés à l’environnement nautique.

La jante recouverte de cuir artificiel résiste mieux à l’eau salée. Comme le veut la tradition Porsche, le bouton de démarrage se trouve à gauche du volant. Les deux sièges avant ont été conçus par l’équipe du Studio F. A. Porsche. En accord avec les hautes performances de la E, ils offrent un soutien latéral important. Avec leurs dossiers surélevés, leurs appuis-tête intégrés et leur écusson brodé, ils s’inspirent des sièges sport des véhicules routiers.

Un Daycruiser doté d’un équipement de série complet

Le Frauscher x Porsche 850 Fantom Air est basé sur le Frauscher 858 Fantom Air day cruiser. Sa coque de 8,67 mètres de long et de 2,49 mètres de large est restée pratiquement inchangée à l’extérieur et peut donc accueillir jusqu’à neuf passagers. La plate-forme de baignade située à l’arrière mène à un généreux salon doté de deux confortables bains de soleil.

Une allée centrale relie l’arrière du bateau au poste de pilotage et au cockpit. Deux autres banquettes rembourrées à l’avant invitent également à la détente. Les sièges sont recouverts de cuir artificiel durable. Les clients peuvent configurer individuellement leur bateau à partir d’une large gamme de couleurs.

L’eFantom est également équipé de deux toits bimini repliables qui offrent de l’ombre lors des journées ensoleillées. Un système audio haut de gamme avec connectivité bluetooth et WiFi fait également partie de l’équipement de série. Il peut être commandé via l’écran multi-informations de 12 pouces. Un échosondeur et un traceur de cartes sont intégrés dans le concept d’affichage. Un propulseur d’étrave simplifie l’amarrage et le largage des amarres. Il est fourni de série avec l’ancre électrique en acier inoxydable avec chaîne en acier inoxydable, l’éclairage d’ambiance à LED, l’éclairage sous-marin à LED et un compartiment de refroidissement. De même qu’il n’existe pas deux modèles de Porsche identiques, l’individualité est également très recherchée pour les bateaux.

La sellerie peut être commandée en différentes couleurs, tout comme la coque et le pont. Toute la palette de couleurs proposée par Porsche pour ses véhicules routiers est disponible à cet effet.

La première édition de 25 bateaux peut être commandée dès maintenant

Le Frauscher x Porsche 850 Fantom Air fêtera sa première mondiale officielle en janvier 2024 lors du salon « boot » de Düsseldorf. Le plan initial prévoit une première édition exclusive de 25 unités, qui peuvent être commandées auprès de Frauscher à partir de 561 700 € et qui doivent être livrées aux premiers clients à partir de 2024.

Le bateau sera construit dans le chantier naval Frauscher à Ohlsdorf, en Autriche. Frauscher se charge également de la logistique des ventes et de la gestion du service après-vente.

Photos : Porsche