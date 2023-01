VW confirme l’ID. Buzz GTX – Une version à 4 roues motrices de 340 ch

Suite au succès de son nouveau van 100% électrique lancé fin 2022, Volkswagen va faire évoluer la gamme en proposant le VW ID. Buzz GTX, une version plus performante de 340 ch avec un second moteur et une transmission intégrale.

Avec l’ID. Buzz et l’ID. Buzz Cargo, Volkswagen a relancé une version moderne du légendaire T1 en misant sur une motorisation 100% électrique. Face à l’engouement des clients et à la forte demande de performances supplémentaires, Volkswagen prépare une version haute performance attrayante.

Alors que le marché américain aura courant 2023 une version à empattement allongé de 25 centimètres avec une configuration à sept places et des sièges qui se retournent, Volkswagen confirme l’arrivée d’une version haut de gamme GTX plus puissantes et dotée de 4 roues motrices avec deux moteurs électriques connus des autres modèles VW ID. – un à l’avant et un sur l’essieu arrière.

Dans une interview accordée au média britannique Autocar, Kai Grünitz, responsable du développement chez VW, a déclaré que la GTX sera une « version haute performance cool » de l’ID Buzz qui développera 340 ch (250 kW) transmis via 2 moteurs sur la 4 roues motrices.

Le VW ID. Buzz GTX se démarquera par un intérieur spécifique, de nouvelles couleurs extérieures et un certain nombre de fonctionnalités supplémentaires.

Dans le cadre d’une présentation aux USA, Volkswagen a dévoilé un premier teaser pour l’ID. Buzz GTX. On peut y voir le logo GTX sur le bad du volant, encadré par des éléments rouges et des surpiqûres contrastées rouges sur le volant sport en cuir.

Volkswagen envisage également de lancer une version normale de la fourgonnette électrique à traction intégrale.

Photos : VW