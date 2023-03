VW ID. 2all – Un concept de voiture électrique à moins de 25 000 euros

La marque Volkswagen poursuit l’histoire à succès de ses voitures compactes à l’ère de l’électromobilité et donne, avec le concept VW ID. 2all, un premier aperçu de la voiture Volkswagen entièrement électrique à moins de 25 000 euros. Premières informations : Traction, jusqu’à 450 kilomètres d’autonomie, des équipements innovants comme le Travel Assist, l’IQ.LIGHT ou le planificateur d’itinéraire électrique et un nouveau langage de design Volkswagen. La version de série sera basée sur la plateforme « MEB Entry » et sera l’un des dix nouveaux modèles électriques que Volkswagen lancera sur le marché d’ici 2026.

Thomas Schäfer, CEO de la marque Volkswagen, a déclaré : « Nous réalisons une transformation rapide et en profondeur de notre entreprise, avec un objectif clair : faire de Volkswagen une véritable marque passion. L’ID. 2all indique la direction générale où nous souhaitons conduire la marque avec nos produits : proximité avec nos clients, haut niveau de technologie et superbe design. Nous accélérons notre transformation afin de rendre l’électromobilité accessible à tous. »

La version de série de l’ID. 2all sera présentée par Volkswagen en 2025 pour le marché européen. L’objectif : un prix de départ inférieur à 25 000 euros.

Imelda Labbé, Membre du Directoire en charge des Ventes, du Marketing et de l’Après-vente, a ajouté : « Nous transposons les points forts typiques de VW au nouveau monde de la mobilité : une qualité et une finition de pointe, des logiciels convaincants et des services numériques offrant une réelle valeur ajoutée. Sans jamais perdre de vue : les besoins et les exigences de nos clients. »

L’ID. 2all est développée sur la base du tout dernier stade d’évolution de la plateforme modulaire électrique (MEB).

Kai Grünitz, Membre du Directoire en charge du Service Développement, a déclaré : « L’ID. 2all sera le premier véhicule de la plateforme MEB à traction. Nous exploitons la grande flexibilité de notre plateforme modulaire électrique, et nous allons établir de nouvelles références en matière de technologies et d’aptitude à l’utilisation quotidienne grâce à la MEB Entry. »

Grâce aux dernières évolutions de la plateforme modulaire électrique MEB Entry, des technologies de propulsion, de batterie et de recharge particulièrement performantes font leur entrée dans l’ID. 2all. Elle est équipée d’un moteur électrique de 166 kW/226 ch et aura une autonomie WLTP théorique allant jusqu’à 450 kilomètres.

Volkswagen recentre par ailleurs son attention sur le design. Andreas Mindt, Directeur du Design de la marque Volkswagen, explique : « L’ID. 2all laisse entrevoir le nouveau langage stylistique de Volkswagen, basé sur les trois piliers que sont la stabilité, la sympathie et l’enthousiasme. »

Design extérieur : un visage sympathique, une dynamique marquée et une nouvelle signature des montants C

L’un des éléments de ce nouveau langage stylistique est le design des montants C développé pour la première Golf. L’ID. 2all est la première Volkswagen à présenter une réinterprétation de cette signature visuelle. Autres caractéristiques de design du concept : une carrosserie bien campée sur ses roues, un visage sympathique, une pointe de dynamique manifeste et une élégance intemporelle.

Design intérieur : généreux, qualité irréprochable, utilisation intuitive

L’habitacle mise lui aussi sur un design épuré et se caractérise par une grande qualité de finition, un système d’infodivertissement intuitif incluant un réglage classique du volume sonore et une barre de climatisation distincte. Le volume du coffre est généreux, avec 490 à 1 330 litres, et donc supérieur à celui des véhicules de catégories supérieures.

L’offensive électrique s’accélère : dix nouveaux modèles électriques d’ici 2026

La version de série de lD. 2all est l’un des dix nouveaux modèles électriques que Volkswagen va lancer sur le marché d’ici 2026. Dès cette année, la nouvelle ID.3, l’ID. Buzz à empattement long et la berlin ID.7 feront leur entrée. Le SUV compact électrique est prévu pour 2026 et, en dépit de tous les défis, Volkswagen prépare une voiture électrique à moins de 20 000 euros. Le constructeur automobile disposera ainsi de la gamme de voitures électriques la plus vaste du marché et s’est donné pour objectif un pourcentage de voitures électriques de 80 % en Europe. La marque Volkswagen prévoyait jusqu’à présent une part de 70 %.

Le design de l’ID. 2all

Andreas Mindt, Designer en chef : « Nous transposons l’ADN de nos icônes dans le futur. » L’esquisse du concept ID. 2all a été réalisée par Andreas Mindt – le nouveau chef du design de la marque Volkswagen depuis le 1er février 2023. Volkswagen est inscrit dans ses gènes : son père était déjà designer à Wolfsburg. En 1996, après ses études de design, Andreas Mindt entre à son tour chez Volkswagen. Il dessine des modèles à succès, comme le premier Tiguan et la septième génération de la Golf. En 2014, il passe chez Audi et devient Directeur du design extérieur à Ingolstadt. Puis vient l’étape suivante, en 2021 : Andreas Mindt devient Directeur du design de Bentley, dans la ville anglaise de Crewe. À aucun moment il ne perd sa proximité avec Volkswagen : à ce jour, il est toujours propriétaire d’une Coccinelle. Andreas Mindt, à propos de son premier projet en tant que Designer en chef Volkswagen : « Nous transposons l’ADN de nos icônes dans le futur. L’ID. 2all est donc également un hommage à la Coccinelle, à la Golf et à la Polo. »

L’ADN du design Volkswagen : une nouvelle stratégie

Andreas Mindt a développé une nouvelle stratégie de design pour Volkswagen. Une stratégie qui permettra à l’ADN de la marque de rester clairement reconnaissable à l’avenir. Andreas Mindt explique : « Je mise sur trois piliers : la stabilité, la sympathie et l’enthousiasme. »

« La valeur la plus importante pour le design Volkswagen est la stabilité. », esquisse Andreas Mindt. Ce concept regroupe la stabilité de la valeur, la stabilité de la forme, la fiabilité et le caractère reconnaissable. « Un second aspect central de la marque est la sympathie. », explique le designer. La Coccinelle et le Combi VW, la New Beetle et l’ID. Buzz l’illustrent on ne peut plus clairement. « Stabilité et sympathie : nous devons atteindre ces deux valeurs à tous les égards. » Mais il entre d’autres ingrédients encore dans le succès d’une Volkswagen : « Nous voulons susciter de l’enthousiasme chez notre clientèle. » Par exemple grâce à une bonne dynamique de conduite, un meilleur confort d’utilisation ou le célèbre principe « Form follows function » d’un ID. Buzz ou d’une Golf. Ce sont ses technologies, ses formes et ses concepts qui rendent une Volkswagen attirante. La stabilité, la sympathie et l’enthousiasme définissent à eux trois le design Volkswagen, l’esprit Volkswagen. À chacune de ces valeurs, Andreas Mindt associe trois éléments de design. Tous trouvent leur expression dans l’ID. 2all.

Le design extérieur de l’ID. 2all : trois valeurs de marque, neuf éléments de design

Stabilité : un élément de stabilité charismatique réside dans le design du montant C, conçu à l’origine pour la première Golf, qui rappelle la corde tendue d’un arc dirigé vers le sens de la marche. Le designer en chef a réinterprété cet élément comme une caractéristique générique des modèles compacts Volkswagen. L’ID. 2all est la première Volkswagen dotée de la signature visuelle de ce nouveau montant C. Andreas Mindt : « Le montant C est l’épine dorsale du design Volkswagen. Sur l’ID. 2all, la stabilité du montant C rayonne pour la première fois de l’épine dorsale dans les pièces latérales de la carrosserie. » Le montant C se prolonge ainsi dans la courbure latérale de la silhouette, et forme un design entièrement nouveau, pourtant typique de Volkswagen, comme en arborait par exemple la Golf 7. Le modèle se passe volontairement d’un épaulement. L’ensemble du flanc acquiert de ce fait un fort volume et une grande originalité.

Le second élément de stabilité est un flanc entièrement linéaire – la ligne latérale reliant le montant A au montant C. M. Mindt explique : « Le rebord de fenêtre, la « feature line » (ligne caractéristique) juste en dessous et le bas de caisse doivent dégager, avec l’avant de carrosserie, une impression de tension positive. Comme c’est le cas sur l’ID. 2all. » Ce tracé rectiligne de la ligne de fenêtre est un trait de style marquant pour des générations de Volkswagen depuis des décennies.

Le troisième élément est appelé « stance » (posture, attitude) dans le langage des designers ; il s’agit de la stabilité visuelle. Andreas Mindt : « Le volume au-dessus des roues doit être comprimé vers le bas, de sorte que la voiture dégage également au plan visuel une impression de grande stabilité sur la route. C’est bien le cas de l’ID. 2all. » Un « stance » puissant dégage notamment une sensation positive lorsque les roues avant sont braquées. Dans le cas de l’ID. 2all, la stabilité résulte donc de la combinaison du montant C, qui rayonne fortement dans le flanc, de la tension positive de la silhouette ainsi que du « stance » plein d’assurance.

Sympathie : le design automobile est une forme d’art. Toute créativité obéit à des lois. Notamment à celle du nombre d’or. Comme l’explique Andreas Mindt : « La sympathie naît du nombre d’or. Il s’agit tout simplement du rapport entre trois cinquièmes et deux cinquièmes. » Léonard de Vinci suivait déjà ce principe géométrique pour des œuvres telles que la Joconde. Le designer poursuit : « La feature line qui passe sous le rebord de fenêtre se situe exactement au niveau du nombre d’or de l’ID. 2all. La Coccinelle et la Golf suivent elles aussi toujours le nombre d’or. » Les êtres humains perçoivent cette proportion naturelle comme agréable et sympathique.

Le second élément marquant en ce qui concerne la sympathie est le graphisme de la face avant. Andreas Mindt : « La face avant de l’ID. 2all est marquée par le mouvement ascendant de certains éléments. Bien dosés, ces derniers dessinent un sourire souverain. » Dans ce tableau, le troisième élément de la sympathie trouve sa place : l’humanité. M. Mindt explique : « Pour nous, il est important qu’un visage VW dégage une impression d’humanité. Comme celui de l’ID. 2all. »

Enthousiasme : le premier élément est la dynamique. Elle est conçue de telle manière qu’il serait facile de créer un modèle sportif à partir de l’ID. 2all. Cela ne serait guère possible sans la mise en œuvre d’un concept de dynamique global. Le haut niveau de qualité est le second élément de design qui relève de l’enthousiasme. Le designer en chef cite un exemple : « L’habitacle du concept possède un sélecteur de mode de conduite, composé de matières haut de gamme, qui permet une commande précise. Un détail que l’on ne s’attendrait pas à trouver dans un véhicule de cette catégorie de prix. » Le troisième élément est l’élégance, un trait de style qui rend une Volkswagen intemporelle et permet de conserver sa valeur. L’ID. 2all affiche notamment cette élégance dans le mariage du capot avant et de la silhouette rectiligne, qui donne au concept un aspect élancé et assuré.

Le concept technologique de l’ID. 2all

Avec la MEB Entry pour base : le développement de la plateforme modulaire électrique se poursuit

Le design de l’ID. 2all s’appuie sur le processus évolutif de la plateforme modulaire électrique (MEB). Kai Grünitz : « La variabilité de la MEB offre de grands avantages pour notre clientèle. En effet, les économies d’échelle de la MEB nous permettent, exactement comme avec la MQB, d’intégrer à coût réduit les technologies des catégories supérieures dans l’ID. 2all. Ce dont chaque client retire les bénéfices. »

L’ID. 2all sera dotée des systèmes les plus modernes – assistant de conduite (Travel Assist) pour la conduite partiellement automatisée

Volkswagen prévoit de mettre la version de série de l’ID. 2all sur le marché avec de nombreuses technologies haut de gamme des modèles ID. de segments supérieurs. La dernière version de l’assistant de conduite (Travel Assist) – un système pour la conduite partiellement automatisée – en fera également partie. Aperçu des autres fonctionnalités proposées sur l’ID. 2all : « IQ.LIGHT – projecteurs à LED à faisceau matriciel », blocs de feux arrière à LED 3D séparés par une barre transversale à LED, assistant de stationnement (Park Assist Plus) avec fonction mémoire, ID.Light (signaux lumineux intuitifs pour le conducteur) et sièges à réglage électrique avec fonction massage. Un grand toit panoramique fournit en outre un supplément de bien-être dans l’habitacle.

Une mobilité quotidienne qui ne requiert aucune question – commande intuitive

L’intérieur du concept ID. 2all présente un design clair et une commande intuitive. L’écran tactile (diamètre : 32,7 cm / 12,9 pouces) du système d’infodivertissement est doté d’une nouvelle structure de menu. En dessous se trouve un bloc de gestion de la climatisation distinct, issu d’un nouveau développement. La commande des principales fonctions de climatisation s’effectue au moyen de touches éclairées. Au milieu de la barre de climatisation – aussi facilement accessible par le conducteur que par le passager avant – se trouve un petit bouton rotatif, qui permet de régler facilement le volume du système d’infodivertissement. Un étage plus bas sur la console centrale, on trouve deux grandes interfaces de recharge par induction pour smartphones ; ces derniers y sont fixés par aimantation. D’autres fonctions sont réglées au moyen du bouton de menus dans la console centrale, qui permet également de modifier l’apparence des cadrans numériques. Simple et intuitif : le nouveau volant multifonction – deux boutons rotatifs et deux touches à gauche et à droite, et c’est tout. Le conducteur du concept car peut consulter toutes les informations importantes sur un même axe visuel via le poste de conduite numérique (27,7 cm / 10,9 pouces) et un affichage tête haute. De nombreuses interfaces USB-C (45 watts) réparties dans l’habitacle et des supports magnétiques avec fonction de recharge par induction dans le dossier des sièges avant alimentent les smartphones en énergie. Une prise de courant 230 V pleinement utilisable permet d’alimenter tous les appareils de plus grande taille imaginables.

L’habitacle du concept car permet en outre une utilisation maximale de l’espace. Un dossier de siège passager avant rabattable est à noter parmi les solutions mises en œuvre. Combiné au dossier de banquette arrière rabattable 40/60 et au plancher du coffre à bagages, le dossier avant rabattu offre une surface de chargement continue de 2,20 mètres de long. Le coffre, avec ses 440 litres, est au format XL. Avec une caractéristique vedette : sous le double plancher de chargement se trouve un casier de rangement rectangulaire où peuvent par exemple tenir plusieurs caisses de boisson. Un autre rangement de 50 litres est situé sous la banquette arrière relevable au moyen d’une poignée : il a été spécialement conçu pour le câble de recharge et des ustensiles tels que la trousse de premiers secours, les gilets rétro-réfléchissants et le kit de crevaison. Ce rangement verrouillable (sécurisé) offre par ailleurs suffisamment de volume pour des appareils d’assez grande taille, comme des ordinateurs portables et des tablettes, qui peuvent également y être rechargés. Si l’on rabat la banquette arrière, le volume du coffre s’élève à 1 330 litres.

Rechargée à 80 pour cent en moins de 20 minutes

Grâce à la MEB Entry, des technologies de propulsion, de batterie et de recharge particulièrement performantes font leur entrée dans l’ID. 2all. Le moteur électrique de 166 kW/226 ch de cette Volkswagen qui atteint les 100 km/h en 7 secondes est intégré dans l’essieu avant et entraîne ce dernier. La batterie permet théoriquement d’atteindre une autonomie WLTP maximale de 450 kilomètres. Sur les bornes de recharge rapide CC (courant continu), la batterie peut être rechargée de 10 à 80 % en 20 minutes. À domicile ou sur les bornes de recharge CA (courant alternatif) publiques, la batterie est rechargée avec jusqu’à 11 kW. Kai Grünitz souligne : « La version de série de l’ID. 2all sera un véritable véhicule électrique pour tous les jours de l’année. Une Volkswagen typique. Avec un espace suffisant et une grande autonomie qui permettra d’atteindre sans problème sa destination, même sur des trajets longs. Grâce à la grande modularité de la MEB, notre clientèle sera en mesure d’accéder aux technologies dernier cri tout en restant dans une catégorie de prix de 25 000 euros. Une fois de plus, Volkswagen démocratise le progrès. C’est exactement notre objectif. »

Photos : Volkswagen