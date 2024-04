Bentley lance des ailes teintées en noir, signature du Bentayga S Black Edition

Bentley Motors lance son SUV à l’allure la plus saisissante à ce jour : le Bentayga S Black Edition. Premier modèle Bentley en 105 ans à afficher les ailes noires, le S Black Edition dévoile le côté sombre de la gamme Bentayga en associant des couleurs vives, des détails d’un noir profond et une technologie de châssis permettant une conduite en toute confiance.

Sept couleurs d’accent sont proposées : Mandarin, Signal Yellow, Klein Blue, Pillar Box Red, Ice, Hyper Green et Beluga. Quelle que soit la couleur choisie, elle vient contraster avec le noir sobre du reste de la voiture, pour un design qui accroche le regard tout en restant cohérent, à l’intérieur comme à l’extérieur.

Sur le kit de carrosserie de la spécification Styling, elle prend la forme d’une bande effet laser qui passe sous le pare-chocs avant et les bas de caisse latéraux puis sur le haut du becquet arrière. Les étriers de frein assortis ajoutent une touche de couleur derrière les jantes 22 pouces peintes en noir. Comme pour le Bentayga S standard, tous les chromes extérieurs sont remplacés par des accessoires noirs, mais le S Black Edition est le premier modèle Bentley en 105 ans à inclure les ailes et l’inscription Bentley dans un noir brillant assorti. Un dernier détail vient compléter l’extérieur : un badge Black Edition apposé sur le montant arrière.

Le début d’année a vu l’introduction d’une série de nouvelles caractéristiques qui ont rendu la gamme Bentayga plus désirable que jamais. L’extérieur de la voiture reste frais, mais les possibilités de personnalisation ont été accrues grâce à sept nouvelles peintures satinées, une couleur extérieure supplémentaire et une nouvelle option de jantes de 21 pouces, disponibles en trois finitions différentes. La priorité a été donnée à l’expérience du conducteur et du passager avec une nouvelle technologie de châssis, une nouvelle architecture électrique et des caractéristiques supplémentaires, notamment une calandre avant reprofilée. L’introduction de la direction à quatre roues motrices sur le Bentayga à empattement allongé a permis d’améliorer la tenue de route et la maniabilité, tout en réduisant le rayon de braquage de près d’un mètre. Ce système est désormais inclus de série sur les modèles Bentayga Azure et V8 S.

Pour ce nouveau S Black Edition, les designers de Bentley ont également imaginé un agencement unique des couleurs de l’habitacle, où la teinte profonde du cuir Beluga contraste à merveille avec des touches de couleurs vives. Les teintes saisissantes de l’extérieur se retrouvent dans l’habitacle, où les surpiqûres et liserés contrastés s’associent aux touches de couleur des garnitures en cuir pour créer la même intensité. Sur chaque siège est brodé un emblème « S » noir.

Un nouveau tissage en fibre de carbone a été utilisé pour la planche de bord, la console centrale et les renforts de portières. Il confère ainsi à la planche de bord la profondeur visuelle d’un effet 3D, offrant une toile de fond parfaite pour accueillir le badge Black Edition, intégré sous la surface laquée afin de préserver la finition plane.

Le nouveau pack Dark Chrome est inclus de série. Le chrome brillant habituel laisse donc la place au noir pour la plupart des détails métalliques de l’habitacle – les ouïes d’aération de type « œil-de-bœuf », leurs commandes en jeux d’orgues et les prises d’air centrales.

Trois systèmes audio sont proposés : le système Bentley Signature, le système Bang & Olufsen for Bentley, qui offre une qualité sonore exceptionnelle et de superbes grilles de haut-parleurs éclairées, et le système Naim for Bentley, qui constitue le nec plus ultra en matière d’acoustique embarquée.

Conçu pour être agile en ville, pas seulement sur circuit

La direction intégrale électronique vient renforcer le caractère dynamique du Bentayga S Black Edition, quel que soit le mode de conduite. C’est d’autant plus notable qu’elle se combine avec le système Bentley Dynamic Ride, qui applique jusqu’à +/- 4,8° de blocage de la direction sur les roues arrière.

À faible et moyenne vitesse (moins de 60 km/h), les roues arrière braquent dans la direction opposée aux roues avant afin de faciliter un changement rapide de direction, de maximiser la maniabilité dans les espaces restreints et de réduire le rayon de braquage de près d’un mètre. À plus grande vitesse (plus de 60 km/h), elles braquent dans le même sens, ce qui améliore la stabilité et permet de rouler en toute confiance.

Des performances insoupçonnées

Le Bentayga S Black Edition est équipé du célèbre moteur V8 biturbo de 4,0 litres de Bentley, qui allie une puissance phénoménale et des économies de carburant impressionnantes. Ce moteur de dernière génération développe une puissance de 550 ch et 770 Nm de couple, ce qui se traduit par une accélération de 0 à 100 km/h en 4,5 secondes et une vitesse de pointe de 290 km/h. Ces performances de premier plan s’accompagnent d’une autonomie de 654 km, avec des émissions de CO2 de 296 g/km.

Inclus de série, le système Bentley Dynamic Ride, première technologie électronique de contrôle actif du roulis dans le monde, déploie la puissance du moteur aussi efficacement que possible grâce à un système 48 V inégalé. Le système peut développer jusqu’à 1 300 Nm en 0,3 secondes pour contrer les forces de roulement dans les virages, maximisant le contact des pneus avec le sol pour garantir une stabilité de l’habitacle, un confort de conduite et une maniabilité d’exception.

À l’instar de la Continental GT Speed, qui repousse les limites entre confort du grand tourisme et performances sportives grâce à la sélection du mode de châssis, le Bentayga S Black Edition offre des capacités accrues grâce à un mode SPORT amélioré par rapport à un Bentayga standard.

Le mode SPORT offre une direction plus sensible, une plus grande réactivité dans les virages et une réduction du roulis grâce à une augmentation supplémentaire de 15 % de l’amortissement de la suspension pneumatique et à un réglage minutieux de la commande de stabilité électronique et du système Bentley Dynamic Ride.

Grâce au recalibrage du système de vectorisation de couple par freinage de Bentley, qui permet à la voiture de freiner légèrement la roue arrière intérieure en entrée de virage afin d’affiner le braquage de l’essieu avant, le Bentayga S Black Edition est encore plus réactif.

Un échappement sport est inclus de série, avec des tuyaux primaires et secondaires à échappement libre qui améliorent le débit et se combinent à des perforations réduites dans le silencieux pour offrir un caractère et un volume améliorés et renforcer la sensation de performance.

Les capacités tout-terrain complètes du Bentayga sont conservées, avec une spécification Tout-Terrain optionnelle qui offre quatre modes hors-route dédiés (« Neige et Herbe », « Terre et Gravier », « Boue et Piste » et « Sable ») ainsi qu’une profondeur de passage à gué de 500 mm.

Une présence imposante mais responsable

Le Bentley Bentayga S Hybrid Black Edition permet aux amateurs de s’offrir un modèle sportif au design saisissant tout en profitant des nombreux avantages d’un groupe motopropulseur hybride.

Avec une puissance combinée de 456 ch, le moteur V6 à essence TFSI de 3,0 litres et le moteur-générateur électrique de 100 kW peuvent faire passer le Bentayga S Hybrid Black Edition de 0 à 100 km/h en seulement 5,3 secondes, avec une vitesse de pointe de 254 km/h. Et cette sensation de puissance sans effort est encore accentuée par le groupe motopropulseur hybride, en raison de la capacité du moteur électrique à délivrer l’intégralité de son couple à partir de zéro tour par minute.

Tout comme son homologue équipé du moteur V8, le nouveau Bentayga S Hybrid Black Edition offre une conduite réellement intense, avec (en mode Sport) des améliorations sonores dans le compartiment moteur qui accompagnent le son du V6 TFSi et renforcent le caractère sportif du véhicule.

Photos : Benltey