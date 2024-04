Lamborghini Huracán Sterrato All-Terrain – Limitée à 12 unités

Automobili Lamborghini présente une série spéciale Ad Personam « All Terrain » en édition limitée de l’Huracán Sterrato à l’occasion de la prestigieuse Milan Design Week. Les 12 voitures, dont les livrées exclusives ont été développées par le studio Ad Personam de Lamborghini en collaboration avec son Centro Stile, s’inspirent de quatre terrains différents auxquels l’Huracán Sterrato prête tout particulièrement ses talents : la neige, le sable, les pistes décalées et la terre des déserts arides.

Présentées par Stephan Winkelmann, président-directeur général d’Automobili Lamborghini, les versions All-Terrain ont été présentées en première mondiale à plus de 200 invités à la Segheria de Tanja Solci, à Milan – le lieu choisi comme cadre, connu sous le nom d’Object d’Art, pour sa vision de la restauration – dans un cadre spécialement créé pour présenter les personnalités provocantes et particulières de la série spéciale. Inspirée par les tendances perturbatrices de la nature, chaque voiture est vue sur une toile de fond de l’environnement spécifique par lequel sa livrée est influencée, comme les rochers, le désert et les forêts.

« L’Huracán Sterrato a bouleversé le paysage des super voitures de sport dès son lancement. Le Sterrato All-Terrain célèbre sa personnalité distinctive et multicouche, toujours aussi super sportive qu’exploratrice de nouvelles routes. Comme la nature, le Sterrato ne peut être confiné et trouvera toujours un moyen de tracer des routes innovantes. », a déclaré Stephan Winkelmann.

Chacune des quatre versions du Sterrato présente une peinture camouflage mate créée par le studio Ad Personam de Lamborghini : reflétant les environnements naturels dans lesquels la Sterrato excelle, les éditions All-Terrain adoptent les couleurs des paysages dont elles s’inspirent. NEVE (neige) reprend les teintes glacées et sophistiquées de la toundra ; SABBIA (sable) présente les tons neutres du désert chaud et des cactus verts, évocateurs de dunes et d’oasis. BOSCO (piste verte) évoque les arbres, les mousses et les feuilles des sentiers forestiers, tandis que TERRA (gravier) rappelle les sols chauds et les sables des landes et des paysages arides sous de puissants couchers de soleil. Les extérieurs uniques sont dotés d’un toit et d’un capot supérieur en noir mat, ainsi que de barres de toit et de barres transversales. La partie inférieure de la voiture est également peinte en noir mat avec une bande inférieure dans une couleur d’accent dédiée à chacune des quatre versions, mise en valeur par des jantes forgées Morus de 19 pouces noir mat, des couleurs d’étriers complémentaires et des feux supplémentaires. Les spécifications Ad Personam internes complémentaires comprennent le chrome foncé et le carbone twill avec Alcantara, les graphiques Sterrato au laser et une plaque Ad Personam indiquant l’édition spéciale tout en rappelant la livrée extérieure.

« Le Sterrato All-Terrain est une véritable Lamborghini par ses capacités dynamiques et la façon dont il surprend en offrant l’inattendu. Le concept Sterrato développé par notre Centro Stile a été amélioré en collaboration avec notre département Ad Personam afin de mettre en valeur les différentes dimensions du caractère et des talents à multiples facettes du Sterrato, et de souligner véritablement sa personnalité amusante à conduire et à aller partout. », a déclaré Mitja Borkert, directrice du design.

Présentée lors de la soirée, la voiture a été dévoilée sur scène dans un décor évoquant le pouvoir de la nature et de l’aventure. Un Trompe L’Oeil géant représentant le cadre parfait pour la voiture dévoilée a été créé en direct pendant la soirée par un artiste italien.

Pour l’occasion, le chef Enrico Cerea du célèbre restaurant « Da Vittorio », étoilé au Michelin, a proposé des plats inspirés de la fraîcheur de la neige et de la glace, de la chaleur du désert et de la végétation luxuriante de la forêt, le tout animé par un DJ milanais de renom. Les participants ont découvert la bicyclette 3T inspirée des super voitures de sport Lamborghini, ainsi que les parfums Culti et un atelier démontrant la création artisanale de l’emblématique mocassin Gommino de la maison de design italienne Tod’s, tous partenaires licenciés d’Automobili Lamborghini.

Les 12 voitures sont déjà vendues à des clients sélectionnés dans les trois principales zones commerciales des États-Unis et de l’Amérique latine (ALA), de l’Europe, du Moyen-Orient et de l’Afrique (EMEA), de l’Asie-Pacifique et de l’Australie (APAC) dans le cadre du volume de production total de 1 499 unités pour lequel les livraisons ont commencé en 2023. Chaque zone EMEA, ainsi que les autres zones, recevront les 4 voitures uniques de série spéciale qui seront les seules dans leur pays.

« Le concept Sterrato a fait ses preuves dès le moment où il a été dévoilé pour la première fois, confirmé non seulement par les prix remportés, l’acclamation des médias et des clients, mais aussi par son succès commercial retentissant, toutes les unités ayant été immédiatement vendues. Les séries limitées qui démontrent la compétence de Lamborghini en matière de personnalisation grâce à notre studio Ad Personam constituent une part importante de notre modèle d’entreprise, et la Milan Design Week est le forum idéal pour présenter cette édition capsule. », a déclaré Federico Foschini, Chief Commercial and Marketing Officer.

Le moteur V10 de 5,2 litres du Sterrato délivre une puissance maximale de 610 ch et un couple de 560 Nm à 6 500 tr/min, associé à une boîte de vitesses à double embrayage à 7 rapports et à une transmission intégrale à commande électronique avec différentiel autobloquant mécanique à l’arrière. Ses voies élargies et sa hauteur de caisse accrue contribuent à maximiser le plaisir de conduire de la super voiture de sport, tant sur la route qu’en dehors du bitume. Conçue pour offrir des performances optimales sur les surfaces meubles, elle accélère de 0 à 100 km/h en 3,4 secondes et atteint une vitesse de pointe de 260 km/h.

Photos : Lamborghini