CUPRA tease le restylage des Formentor et Leon avant leur présentation le 29/04/2024

Les nouvelles CUPRA Formentor et CUPRA Leon restylées se font attendre depuis de nombreux mois alors que les cousines VW Golf et Skoda Octavia restylées arrivent en concession. La mise à jour des modèles CUPRA sera à la fois esthétique (notamment au niveau de la face avant, des signatures lumineuses avant et arrière) mais aussi technique (infotainment, motorisation et système hybride).

La CUPRA Formentor est le modèle best-seller et l’un des SUV coupé les plus vendus en Europe, permettant une belle croissance et santé financière pour la marque ibérique sportive du Groupe Volkswagen. Premier véhicule conçu et développé exclusivement par CUPRA – vendu à plus de 120 000 unités dans le monde le 2024, il se doit de rester au top du design et de la technologie. Idem pour la compacte Leon (disponible en versions 5 sportes et break Sportstourer), basée sur le modèle de la marque mère SEAT.

Après une présentation très brève à l’été 2023 lors d’un évènement de la marque, les deux modèles ont dévoilé leur nouvelle face avant incluant la nouvelle signature lumineuse de 3 triangles dans les phares.

Ces deux modèles profiteront d’une subtile mise à jour via un design légèrement retravaillé à l’avant et à l’arrière (incluant un logo lumineux), de l’intégration de la technologie eHybrid de dernière génération (dévoilé sur la VW Golf 8 restylée la Skoda Octvia restylée) via l’apparition du moteur 1.5 TSI hybride remplaçant l’actuel 1.4 TSI, d’une meilleure connectivité avec l’apparition d’un nouveal écran d’infotainment et de nouveaux équipements améliorant la conduite. Le point fort de ces deux modèles est leur nouvelle autonomie de 100 km en mode électrique, deux niveaux de puissance combinée (204 ch et plus de 270 ch) et une recharge plus rapide.

Les voitures seront disponibles en concession à partir de fin juin / début juillet 2024, pour une prise de commande d’ici 1 mois.

La première mondiale de ces deux modèles se fera à l’occasion de l’événement « Design Obsession », retransmis en live de Madrid via la vidéo ci-dessus le 29 avril 2024 à 21h00.

Photos – Vidéo : CUPRA