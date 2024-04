Podium pour la Porsche 963 à Long Beach 2024

La Porsche 963 pilotée par les pilotes d’usine Dane Cameron (USA) et Felipe Nasr (Brésil) a terminé la course de 100 minutes à Long Beach sur le podium. Les deux vainqueurs de la course d’ouverture de Daytona ont décroché la troisième place lors de la troisième manche du championnat IMSA WeatherTech SportsCar. Ils sont donc les seuls leaders du championnat des pilotes. La voiture sœur pilotée par Nick Tandy (Royaume-Uni) et Mathieu Jaminet (France) a terminé quatrième. Les voitures hybrides de Proton Competition et de JDC-Miller MotorSports ont terminé la course en ville en cinquième et septième position respectivement.

Sous un soleil radieux et des températures avoisinant les 22 degrés Celsius, le championnat IMSA a une fois de plus offert aux fans présents dans les tribunes pleines à craquer des courses pleines d’action. Après seulement onze minutes, la voiture de sécurité est déployée pour la première fois à la suite d’un incident. Peu après, les deux Porsche 963 de l’équipe d’usine ont effectué leur premier et unique arrêt au stand. Cette stratégie intelligente a porté ses fruits pour Porsche Penske Motorsport : Les deux voitures de course hybrides de 513 kW (697 ch) se sont hissées en troisième et quatrième positions.

Mathieu Jaminet, au volant de la voiture n°6, était bien parti pour monter sur le podium, mais il a été victime d’un incident à une vingtaine de minutes de la fin de la course. Alors qu’il dépasse une voiture GT, la Porsche du Français part en tête-à-queue, ouvrant la voie à Felipe Nasr qui se faufile dans la voiture sœur. Les deux voitures officielles franchissent la ligne d’arrivée dans cet ordre. Après sa victoire à Daytona et sa troisième place à Sebring, Porsche Penske Motorsport poursuit sa série de podiums.

« Félicitations à notre équipe IMSA et à tous ceux qui ont contribué à notre succès sur le podium avec la Porsche 963. Le sprint dans les rues de Long Beach a de nouveau été un événement spectaculaire cette année – une célébration pour les fans et les participants. Notre équipe Porsche Penske Motorsport Works a une nouvelle fois réalisé une performance sans faille et a récolté des récompenses bien méritées. Grâce au succès d’aujourd’hui, nous avons encore renforcé notre position dans les championnats des pilotes et des équipes. Que cela continue ainsi demain lors de la course du FIA WEC à Imola ! », explique Thomas Laudenbach, Vice-président de Porsche Motorsport.

« Quelle belle journée pour notre équipe à Long Beach. Par rapport aux qualifications, nous avons progressé avec les deux voitures et la n°7 a poursuivi sa série de podiums. Notre équipe a réalisé un excellent travail lors des arrêts aux stands. Nous espérions progresser grâce à notre stratégie, mais cela n’a malheureusement pas fonctionné. Nous pouvons néanmoins nous satisfaire de ce résultat. », a déclaré Jonathan Diuguid, directeur général de Porsche Penske Motorsport.

Cameron et Nasr sont désormais les seuls leaders du championnat des pilotes avec 1 032 points. Au classement par équipe, l’équipage n°7 est en tête. Au championnat des constructeurs, Porsche occupe la deuxième place après la troisième course de la saison.

Les équipes de clients Proton Competition et JDC-Miller MotorSports ont souligné l’énorme potentiel de la Porsche 963 en se plaçant aux cinquième et septième rangs.

Dans la catégorie GTD, les partenaires de Porsche Motorsport ont en revanche éprouvé des difficultés : Les deux Porsche 911 GT3 R d’Andretti Motorsports et de MDK Motorsports ont terminé la course aux neuvième et treizième places, tandis que le modèle identique de Wright Motorsport a été éliminé après seulement neuf tours suite à un accident.

La quatrième manche du championnat IMSA WeatherTech SportsCar se déroulera le 12 mai 2024 sur le circuit de Laguna Seca, près de Monterey, en Californie.

Résultat de la course

Catégorie GTP

1. Bourdais/Van der Zande (F/NL), Cadillac #01, 68 tours

2. Derani/Aitken (BR/UK), Cadillac #31, + 0.546 secondes

3. Nasr/Cameron (BR/USA), Porsche 963 #7, + 1.675 secondes

4. Jaminet/Tandy (F/UK), Porsche 963 #6, + 2.913 secondes

5. Bruni/Rockenfeller (I/D), Porsche 963 #5, + 4.297 secondes

7. Van der Helm/Westbrook (NL/UK), Porsche 963 #85, + 6.892 secondes

Catégorie GTD

1. Barnicoat/Thompson (UK/CDN), Lexus #89, 65 tours

2. Foley/Gallagher (USA/USA), BMW #96, + 1.449 secondes

3. Skeen/Grenier (USA/CDN), Mercedes-AMG #32, + 2.194 secondes

9. Andretti/Chaves (USA/USA), Porsche 911 GT3 R #43, + 7.227 secondes

13. Li/Fjordbach (CHN/DK), Porsche 911 GT3 R #86, + 1 tour

Abandon. Adelson/Skeer (USA/USA), Porsche 911 GT3 R #120, + 57 tours

Photos : Porsche