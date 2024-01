Dakar 2024 – Audi reprend la tête de la course au général à l’étape 6

La première moitié du rallye Dakar 2024 en Arabie Saoudite se conclut d’une belle manière pour Audi Sport : première et deuxième places au classement général suite à la longue étape 6 – l’Empty Quarter – qui s’est déroulée sur 48 heures sur une boucle entre Shubaytah et Shubaytah. Carlos Sainz et Lucas Cruz ont amené leur Audi RS Q e-tron à la deuxième place de l’étape derrière Sébastien Loeb.

L’Empty Quarter était dunaire avec des dunes de sable mou à perte de vue, terrain de prédilection de Sébastien Loeb qui a dominé la course, talonné de prêt par Carlos Sainz. Cela a donné lieu à un beau duel et à de superbes photos des deux pilotes expérimentés. Seulement deux minutes séparaient les deux voitures à la fin de la course.

C’est ainsi un quasi sans faute pour deux équipages Audi Sport : Carlos Sainz & Lucas Cruz terminant à la seconde position et Mattias Ekström & Emil Bergqvist à la troisième place de l’étape.

Ces belles performances ont permis aux deux équipages du constructeur automobile allemand de prendre la tête du Dakar 2024 au classement général.

La troisième Audi RS Q e-tron a été moins performante, la #202 de Stéphane Peterhansel & Edouard Boulanger, terminant à la 60e place.

Après une journée de repos bien méritée le samedi à la capitale Riyadh, l’étape 7 du Rallye Dakar se déroule le 14 janvier 2024 entre Riyadh et Al Duwadimi, longue de 873 km : 390 km de liaison et 483 km de spéciale.

Classement de l’étape 6 (temps, écart, pénalité)

2 – #204 : Carlos Sainz & Lucas Cruz – 07h 23′ 5″ / +00h 02′ 01″ / –

3 – #207 : Mattias Ekström & Emil Bergqvist – 07h 32′ 51″ / +00h 10′ 55″ / –

60 – #202 : Stéphane Peterhansel & Edouard Boulanger – 10h 24′ 20″ / +03h 02′ 24″ / 00h 01′ 00″

Classement général (temps, écart, pénalité)

1 – #204 : Carlos Sainz & Lucas Cruz – 24h 59′ 32″ / – / 00h 00′ 10″

2 – #207 : Mattias Ekström & Emil Bergqvist – 25h 19′ 53″ / +00h 20′ 21″ / 00h 02′ 00″

21 – #202 : Stéphane Peterhansel & Edouard Boulanger – 28h 22′ 36″ / +03h 23′ 04″ / 00h 05′ 00″

Résumé de l’étape 6 en vidéos

Photos : Audi / ASO – Vidéos : Dakar / L’équipe