Dakar 2024 – Casse de l’Audi RS Q e-tron de Mattias Ekström à l’étape 7

Le rallye Dakar 2024 prend un tournant dans sa deuxième partie avec un retour en force de Sébastien Loeb en haut du classement, mettant une sérieuse pression au leader du classement, Carlos Sainz avec son Audi RS Q e-tron. L’équipage Mattias Ekström & Emil Bergqvist a connu de gros déboires lors de la 7e étape entre Riyadh et Al Duwadimi.

La course du jour s’est tenue en hors-piste au milieu des canyons où un sérieux coup dur a été rencontré par Mattias Ekström et Emil Bergqvist. Alors que Carlos Sainz a fait une bonne course, la malchance c’est abattue sur l’Audi RS Q e-tron #207.

Après 47 kilomètres de course lors de cette spéciale, Mattias Ekstrom a cassé le train arrière gauche de sa voiture de course. Son coéquipier Stéphane Peterhansel alors derrière est venu l’assisté pour éventuellement le sauver de cette galère.

Malheureusement, cette casse était trop importante pour être réparée rapidement avec les moyens du bord. Ce risque était trop important de laisser le leader du classement Carlos Sainz seul face à de redoutables concurrents gagnant du terrain.

Après un rapide arrêt pour analyser la situation, Stéphane Peterhansel a pris a décision de repartir malgré son retard au classement général. Un camion d’assistance s’est rendu sur les lieux afin de réparer et permettre au 3e équipage Audi de reprendre la course et se diriger vers le bivouac pour de plus grosses réparations.

Les chances pour Audi de remporter le Dakar restent présentes mais se fragilisent. Carlos Sainz et Luacs Cruz pourront compter sur les deux autres équipages pour les épauler si besoin.

L’étape 8 du Rallye Dakar se déroule le 15 janvier 2024 entre Al Duwadimi et Hail, longue de 678 km : 220 km de liaison et 458 km de spéciale.

Classement de l’étape 7 (temps, écart, pénalité)

4 – #204 : Carlos Sainz & Lucas Cruz – 05h 07′ 10″ / +00h 10′ 31″ / –

22 – #202 : Stéphane Peterhansel & Edouard Boulanger – 05h 40′ 00″ / +00h 43′ 21″ / –

121 – #207 : Mattias Ekström & Emil Bergqvist – 09h 36′ 09″ / +04h 39′ 30″ / –

Classement général (temps, écart, pénalité)

1 – #204 : Carlos Sainz & Lucas Cruz – 30h 06′ 42″ / – / 00h 00′ 10″

17 – #202 : Stéphane Peterhansel & Edouard Boulanger – 34h 02′ 36″ / +03h 55′ 54″ / 00h 05′ 00″

26 – #207 : Mattias Ekström & Emil Bergqvist – 34h 56′ 02″ / +04h 49′ 20″ / 00h 02′ 00″

Résumé de l’étape 7 en vidéos

Photos : Audi / ASO – Vidéos : Dakar / L’équipe