Dakar 2024 – Victoire d’Audi et de Stéphane Peterhansel à l’étape 2

Audi compte bien remporter son premier Dakar via ses 3 équipages expérimentés en rallye raid. Lors de l’étape 2 entre Al Duwadimi et Al Henakiyah, Stéphane Peterhansel a remporté la première victoire d’étape pour Audi en 2024, une belle manière de célébrer sa 50e victoire d’étape. Les deux autres équipages Audi Sport ont terminé avec de bons temps permettant de renforcer la présence d’Audi en tête du classement général.

L’étape 2 a eu lieu au centre de l’Arabie Saoudite, direction Al Duwadimi. La spéciale du jour a été ponctuée de belles images prises dans des dunes, offrant aux pilotes un répits sur les nombreuses crevaisons de la veille.

La navigation était plus compliquée dans ce paysage de dunes pouvant être traitre. Après une excellente course, l’équipage Stéphane Peterhansel & Edouard Boulanger a atteint la ligne d’arrivée avec leur Audi RS Q e-tron en signant le meilleur temps, leur permettant de célébrer leur première victoire, après une perte de 32 minutes la veille.

Cette victoire permet aussi à Stéphane Peterhansel de célébrer sa 50e victoire d’étape au Dakar et d’égaler les victoires de Ari Vatanen. Le surnom de « Monsieur Dakar » n’est pas anodin, avec 14 victoires au rallye Dakar en moto et en auto, entre 1991 et 2021.

Son coéquipier Carlos Sainz a terminé l’étape du jour à la 8e place dominant le classement général provisoire.

Le troisième équipage – Mattias Ekström & Emil Bergqvist – a fait une bonne course, terminant avec le 7e meilleur temps du jour.

Audi domine le classement général et tous les voyants sont au vert afin de viser enfin une victoire en 2024.

L’étape 3 du Rallye Dakar se déroule le 8 janvier 2024 entre Al Duwadimi et Al Salamyia, longue de 733 km : 295 km de liaison et 438 km de spéciale.

Classement de l’étape 2 (temps, écart, pénalité)

1 – #202 : Stéphane Peterhansel & Edouard Boulanger – 03h 54′ 40″ / – / –

7 – #207 : Mattias Ekström & Emil Bergqvist – 04h 10′ 36″ / +00h 15′ 56″ / –

8 – #204 : Carlos Sainz & Lucas Cruz – 04h 11′ 55″ / +00h 17′ 15″ / –

Classement général (temps, écart, pénalité)

1 – #204 : Carlos Sainz & Lucas Cruz – 08h 49′ 38″ / – / –

6 – #207 : Mattias Ekström & Emil Bergqvist – 09h 00′ 55″ / +00h 11′ 17″ / –

9 – #202 : Stéphane Peterhansel & Edouard Boulanger – 09h 02′ 54″ / +00h 13′ 16″ / –

Résumé de l’étape 2 en vidéos

Photos : Audi / ASO – Vidéos : Dakar / L’équipe