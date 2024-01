Miniature Porsche 911 GT3 type 992 gris Craie par Solido au 1:43

Solido continue l’expansion de sa gamme de miniatures au 1:43 intégrant dorénavant des modèles Porsche, notamment une 992 GT3 en gris Craie. Direction les Alpes enneigées afin de découvrir cette nouvelle Porsche 911 GT3.

Après l’échelle 1:18, c’est au tour du 1:43 d’accueillir des véhicules Porsche. Avec son positionnement grand public, Solido propose des miniatures offrant un rapport qualité prix imbattable, bien moins chères que des miniatures de collections entrée de gamme (type Altaya ou Atlas) que l’on retrouve chez les marchands de journaux.

Certes il existe d’autres fabricants de répliques à la même échelle proposant des modèles plus détaillés et qualitatifs. Mais le prix est aussi plus conséquent.

La nouvelle génération de Porsche 911 GT3 (type 992) a été déclinée à diverses échelles. Solido a choisi la teinte très plébiscitée auprès des clients, le Chalk grey (le gris Craie) qui a été soigneusement appliqué sur la carrosserie.

Cette couleur fait parfaitement ressortir les diverses courbes et arrêtes du véhicule.

Cette teinte existe déjà chez Minichamps pour un prix quasiment multiplié par 2. La version de Solido offre une reproduction assez bonne, avec un grand nombre de détails apparents rendant ce modèle assez réaliste.

La différence avec un modèle plus haut de gamme se porte sur la précision des détails et l’emploi de matériaux moins onéreux afin d’offrir un prix plus contenu.

Cela se remarque sur la précision de certains détails qui ont été peints à la main en noir afin de donner le change, comme les fausses entrées / sorties d’air. Ces détails se distinguent beaucoup en faisant de gros plans via un appareil photo mais ils sont peu perceptibles à l’œil nu.

Le reste des équipements sont fidèles au modèle originel comme les jantes recouvrant le système de freinage en carbone céramique intégrant des étriers de frein rouges.

Solido a porté une grande attention à offrir un maximum de détails réalistes, à l’extérieur comme à l’intérieur. L’échelle étant assez réduite, il est néanmoins possible de distinguer l’habitacle qui reste malheureusement sombre avec du plastique noir. Les compteurs, le logo Porsche sur le volant et les infos de l’écran d’infodivertissement ressortent bien.

Les principaux équipements comme les sièges baquets, le pommeau de vitesse de la boîte de vitesses manuelle et l’arceau sont présents tout comme le chronomètre sur la planche du tableau de bord.

Disponibilité et prix

Solido a commercialisé à l’hiver 2023 la Porsche 992 GT3 dans la teinte gris Craie à l’échelle 1:43 sous la référence S4312501. Le prix recommandé est de 24,95 euros, offrant un rapport qualité/prix inégalé, d’autant qu’elle est commercialisée en série limitée (non numérotée).

Photos : Solido