Décès de Herbert Linge, ancien pilote Porsche et directeur des opérations de Weissach

L’ancien pilote automobile et directeur des opérations du Centre de développement Porsche de Weissach, Herbert Linge, est décédé le 5 janvier 2024 à l’âge de 95 ans. Herbert Linge a joué un rôle déterminant dans la mise en place du centre d’essais de Porsche et, grâce à son travail avec les instances dirigeantes du sport automobile, il a été à l’origine de l’introduction de mesures de sauvetage sur les circuits de course du monde entier.

Herbert Linge fait et fera toujours partie intégrante de l’histoire de Porsche. Il a été l’un des premiers apprentis de la société et, à la fin des années 1950, c’est lui qui a suggéré à Ferry Porsche d’utiliser un site proche de sa ville natale de Weissach et de la localité voisine de Flacht pour les essais et le développement.

« Nous sommes attristés par la nouvelle du décès d’Herbert Linge. Il était non seulement un homme de Porsche depuis le tout début, mais aussi un ami depuis de nombreuses décennies. Nous tenons à le remercier pour son engagement en tant que pilote de course et de rallye, en tant que source d’idées et en tant que technicien. Linge était un visionnaire et l’un des grands personnages du Centre de développement de Weissach. Il a joué un rôle de premier plan dans la mise en place d’un réseau de service après-vente aux États-Unis et s’est particulièrement engagé en faveur de la sécurité dans le sport automobile. La famille Porsche dans son ensemble et nous-mêmes ne l’oublierons jamais. », a déclaré Michael Steiner, membre du Directoire de Porsche chargé de la recherche et du développement.

Wolfgang Porsche, Président du Conseil de surveillance de Porsche AG, a ajouté : « Herbert Linge connaissait personnellement mon grand-père. Grâce à des collaborateurs comme lui, Porsche a pu rétablir et développer ses activités commerciales à l’échelle internationale à Stuttgart avec mon père Ferry. Nous lui en sommes très reconnaissants. Nos pensées vont à sa famille. »

Né le 11 juin 1928 à Weissach, Herbert Linge a reçu sa première carte d’identité Porsche le 7 avril 1943, à l’âge de 14 ans. Six ans plus tard, il est le premier mécanicien employé par Porsche après son déménagement de Gmünd à Stuttgart. Jusqu’à sa mort, Linge est l’une des rares personnes à avoir connu personnellement Ferdinand Porsche. Il a participé au développement de la première Porsche 356 construite à Stuttgart. Les premières voitures de sport de l’entreprise n’étaient pas livrées avant que Herbert Linge ne les ait essayées. À partir de 1952, il se rend régulièrement aux États-Unis pour mettre en place un réseau national de service après-vente. Dans les premières années du constructeur de voitures de sport, de nombreux employés étaient encouragés à mettre à profit leurs diverses compétences, et Herbert Linge a pu faire ses preuves en tant que pilote de développement. Les pilotes de course et ses collègues l’appréciaient pour ses talents de mécanicien et d’analyste, ainsi que pour ses talents de pilote. Ses copilotes ne tarissaient pas d’éloges sur la précision avec laquelle il conduisait les voitures de sport, tandis que d’autres l’admiraient pour son sang-froid et le fait que rien ne pouvait ébranler le pilote rapide Souabe.

Des courses emblématiques et une doublure de Steve McQueen

Herbert Linge a été décoré de l’Ordre du mérite mexicain pour avoir remporté trois victoires de classe consécutives en tant que mécanicien copilote dans la Carrera Panamericana de 1952 à 1954. Aux côtés de Hans Herrmann, les deux hommes remportent une victoire de classe au volant d’une 550 Spyder lors des Mille Miglia en 1954 – une course qui entrera dans la légende après que le duo a été contraint de se baisser pour passer sous la barrière de fermeture d’un passage à niveau. Linge a ensuite remporté d’autres victoires de classe, non seulement aux Mille Miglia, mais aussi à la Targa Florio. Il a remporté le Rallye Liège-Rome-Liège 1954, le Tour de Corse 1960 et le Marathon de la Route 1967 au Nürburgring. Il a participé 11 fois aux 24 heures du Mans, avec huit classements et plusieurs victoires de classe. En 1965, avec Peter Nöcker, il a remporté le prix de l’indice de performance au Mans pour le rapport le plus économique entre la consommation de carburant et la cylindrée du moteur. La même année, Linge et Peter Falk, alors futur directeur des courses de Porsche, terminent cinquièmes du Rallye de Monte-Carlo, le premier grand succès en sport automobile de la première 911.

En 1970, il participe aux 24 heures du Mans au volant d’une Porsche 908 transformée en voiture-caméra pour les besoins du tournage, puis il remplace Steve McQueen dans les scènes de course du film » Le Mans « . « Porsche et McQueen ont entretenu d’excellentes relations. Notre directeur des courses de l’époque soutenait pleinement le film et nous avons aidé McQueen partout où nous le pouvion. Steve ne pouvait pas participer lui-même à la vraie course pour des raisons d’assurance et ne disposait pas d’une voiture conforme au règlement officiel. Mais il voulait des images réelles pour son film – et je les ai obtenues pour lui avec la 908. », s’est souvenu Herbert Linge.

Décoré de la Croix fédérale du mérite

L’amélioration de la sécurité dans le sport automobile étant l’une de ses priorités, Herbert Linge a fondé en 1972 le service de sécurité de la Commission nationale suprême du sport automobile (ONS). Avec ceux qui les conduisaient, ces voitures de sécurité équipées d’extincteurs ont sauvé la vie de nombreux pilotes de course dans les années 1970 et 1980. Dix ans après la création de l’ONS-Staffel, Herbert Linge s’est vu décerner la Croix fédérale du mérite pour l’ensemble de son œuvre. Pour l’anecdote, sa première voiture de service ONS était une Porsche 914/6 GT, qui a participé au rallye de Monte-Carlo en 1971. La voiture, équipée d’un dispositif de sécurité et d’un système d’extinction d’incendie, a été surnommée le « camion de pompiers le plus rapide du monde ».

Après avoir quitté son poste de directeur des opérations au centre de développement de Weissach en 1987, Linge a continué à travailler en tant que consultant en sport automobile. Véritable visionnaire, il diriga à partir de 1990 une série de courses qui connaît un succès mondial : la Carrera Cup. L’honorable citoyen de Weissach est resté étroitement associé à Porsche au cours des décennies suivantes. Pendant de nombreuses années, il a continué à voyager avec Porsche, faisant des apparitions lors de salons automobiles et d’événements marquant les différentes étapes de la riche histoire de l’entreprise. Les fans aimaient entendre les anecdotes de ce modeste Souabe, dont la vie chez Porsche et avec Porsche a écrit de nombreuses histoires particulières.

Photos : Porsche