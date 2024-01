Dakar 2024 – Victoire de Mattias Ekström au prologue avec l’Audi RS Q e-tron E3

Après une édition 2023 chaotique, Audi Sport est de retour en 2024 pour sa 3ème participation au rallye Dakar afin de s’imposer avec une évolution de son Audi RS Q e-tron. Lors du prologue entre Alula et Alula, Mattias Ekström et son copilote Emil Bergkvist ont remporté la première course, suivis de Stéphane Peterhansel / Edouard Boulanger à la 7ème place. Le 3ème équipage d’Audi Sport – Carlos Sainz/ Lucas Cruz – a terminé la prologue à la 48ème position.

Audi a gardé les mêmes équipages expérimentés qui visent tous le podium de la 46ème édition du Dakar en Arabie Saoudite : Stéphane Peterhansel / Edouard Boulanger, Mattias Ekström / Emil Bergkvist, Carlos Sainz / Lucas Cruz.

Pour ouvrir l’édition 2024 du rallye Dakar, la spéciale du prologue de 27 km (157 km parcouru au total) autour de Alula a permis aux concurrents de rentrer dans le bain le vendredi 05 janvier 2024 et à se préparer à la première étape qui a lieu le samedi.

La 3ème génération du prototype de rallye raid de la marque aux quatre anneaux – l’Audi RS Q e-tron E3 – s’est démarqué en remportant le prologue avec l’équipage Mattias Ekström / Emil Bergkvist. Les premiers arrivés du prologue ont pu choisir leur position de départ pour la première étape du lendemain.

La seconde Audi RS Q e-tron – pilotée par Stéphane Peterhansel aux côtés d’Edouard Boulanger – a terminé à la 7e position à 45 s du leader.

Le dernier équipage Audi, composé des espagnols Carlos Sainz et Lucas Cruz, a terminé loin dans le classement à la 48e place, à 2 minutes et 18 secondes de la première Audi.

L’étape 1 du rallye Dakar se tient le samedi 6 janvier 2024 entre Alula et Al Henakiyah, longue de 541 km : 127 km de liaison et 414 km de spéciale.

Classement du prologue (temps, écart)

1 – #207 : Mattias Ekström & Emil Bergqvist – 00h 16′ 30 » / 00h 00′ 00 »

7 – #202 : Stéphane Peterhansel & Edouard Boulanger – 00h 17′ 15 »/ +00h 00′ 45 »

48 – #204 : Carlos Sainz & Lucas Cruz – 00h 18′ 48 » / +00h 02′ 18 »

Résumé du prologue en vidéos

Photos : Audi / ASO – Vidéos : L’équipe / Dakar