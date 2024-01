Formule E – 4 Porsche 99X Electric engagées en 2024

Le championnat du monde de Formule E entame une saison 2024 passionnante : les 16 courses disputées sur quatre continents posent des défis particuliers aux équipes et aux pilotes. La course au titre débutera le 13 janvier 2024 avec l’E-Prix de Mexico à l’Autodromo Hermanos Rodriguez. Au total, quatre Porsche 99X Electric participeront à la 10e saison de la série innovante de courses de voitures électriques.

Après une préparation intensive et des essais sur circuit et sur simulateur, le moment est venu de jouer cartes sur table lors de l’ouverture de la saison dans la métropole mexicaine. La course à l’Autodromo Hermanos Rodriguez marque le début d’une saison avec des événements dans des villes fascinantes telles que Berlin, Londres et São Paulo. Le calendrier du championnat du monde de Formule E 2024 s’enrichit de courses à Tokyo, Shanghai et Misano.

Après avoir remporté quatre courses et lutté pour le titre de champion du monde jusqu’à la dernière manche de la saison dernière, l’équipe TAG Heuer Porsche Formula E Team revient en 2024 avec deux des Porsche 99X Electric développées par Weissach et pilotées par les pilotes d’usine Pascal Wehrlein (#94) et António Félix da Costa (#13). L’équipe cliente de Porsche, Andretti Formula E, alignera également deux Porsche 99X Electric.

La saison dernière, l’équipe américaine appartenant à la légende du sport automobile Michael Andretti a exploité tout le potentiel de l’offre de Porsche : au volant de la Porsche 99X Electric, le Britannique Jake Dennis a remporté le titre de champion du monde des pilotes. Le champion en titre, qui a posé les bases de son triomphe en 2023 en s’imposant au Mexique, a un nouveau coéquipier : Norman Nato disputant sa première saison au volant de la Porsche 99X Electric.

La première manche de la saison 10 à l’Autodromo Hermanos Rodriguez se disputera sur une version raccourcie de 2,628 kilomètres du circuit de Grand Prix. Le circuit, construit en l’honneur des légendes mexicaines de la course automobile Pedro et Ricardo Rodriguez, se trouve à une altitude de 2 285 mètres, ce qui en fait le plus élevé du calendrier de la Formule E. La section unique de l’autodrome qui traverse le circuit et la piste de l’Autodromo Hermanos Rodriguez est un véritable défi. La section intérieure unique qui traverse le légendaire stade de baseball Foro Sol est particulièrement spectaculaire. Avec des tribunes d’une capacité de 40 000 personnes, les fans passionnés créent une atmosphère palpitante.

Commentaires sur l’E-Prix de Mexico

Florian Modlinger, directeur de du programme Formule E chez Porsche : « Après les derniers tests, nous nous rendons au Mexique très bien préparés, où nous alignerons quatre Porsche 99X Electric pour la saison à venir. Au cours des dernières semaines et des derniers mois, nous avons particulièrement travaillé sur nos performances en qualifications, dont nous, l’équipe TAG Heuer Porsche Formula E, n’étions pas toujours totalement satisfaits au cours de la saison 9. Je suis convaincu que nous avons fait des progrès considérables dans ce domaine. L’optimisation logicielle de l’ensemble de la voiture a également été au cœur de notre préparation. Nous abordons la saison 10 avec une équipe pratiquement inchangée et nous nous attendons à une grille équilibrée avec des concurrents très forts, y compris notre équipe cliente Andretti Formula E. L’objectif de Porsche est d’être compétitif avec les quatre Porsche 99X Electric dès le départ, de gagner des courses et de se battre pour le titre de champion du monde jusqu’à la fin. »

Pascal Wehrlein, pilote officiel Porsche (n°94) : « Cette course démarre la saison sur les chapeaux de roue. Le circuit est spectaculaire et les fans créent une atmosphère électrique. Le Mexique nous a toujours été favorable. Les conditions sont délicates car l’air est très fin à cette altitude, ce qui multiplie les efforts. La force d’appui dans les virages rapides et au freinage n’est pas non plus aussi élevée. Mais notre équipe est très bien placée pour la saison. Nous avons utilisé le temps de préparation de manière intensive et nous nous sommes améliorés dans tous les domaines. Nous avions une voiture très performante en saison 9, mais nous n’avons pas toujours tout réussi en qualifications. Nous devons faire mieux cette fois-ci. Je suis certain que nous y parviendrons. »

António Félix da Costa, pilote officiel Porsche (n°13) : « La concurrence en Formule E devient de plus en plus rude chaque année. Je suis impliqué depuis le début et je peux imaginer ce qui nous attend cette saison. Mais nous nous sommes aussi améliorés. Je connais beaucoup mieux la voiture et l’équipe que lors de ma première saison avec Porsche. J’ai hâte de transformer cette expérience en bons résultats. Le calendrier de la saison 10 est fantastique. J’attends avec impatience les courses de Monaco et de Tokyo, qui sont des moments forts. São Paulo sera certainement une autre course très spéciale. Mais d’abord, direction le Mexique. L’idéal serait de commencer la saison par une victoire. C’est ce à quoi nous travaillons. »

