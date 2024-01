Comment vendre sa voiture ?

Vendre sa voiture, que ce soit à un particulier, un concessionnaire ou un garage, peut s’avérer complexe. Il faut non seulement essayer d’obtenir le meilleur prix, mais aussi gérer de nombreuses démarches administratives. Voici un guide pour bien vendre votre véhicule.

Comment estimer la côte de mon véhicule ?

Lorsque l’on se lance dans le projet d’une revente de véhicule, la première étape est d’en estimer correctement le prix. Pour ce faire, il va falloir estimer la cote de votre voiture sur le marché de l’occasion. S’il existe différents moyens et simulateurs en ligne pour y parvenir, la Cote Argus étant la plus réputée d’entre elles, évaluer la côte de son auto nécessitera de connaître certains éléments.

La date de première mise en circulation, le kilométrage réel, la marque, le modèle, le type de motorisation (essence, diesel, hybride, électrique ou hydrogène) ainsi que tous les équipements et options de votre automobile. La valeur estimée sera ensuite affinée selon l’état général de la carrosserie et de la mécanique de la voiture à vendre.

Où vendre sa voiture d’occasion ?

Après avoir défini un montant cohérent pour procéder à la revente de votre voiture, il va falloir choisir le moyen par lequel s’en séparer. L’une des solutions les plus courantes est d’opter pour la vente entre particuliers qui pourra être réalisée par l’intermédiaire d’un site de petites annonces. Mais la solution la plus fiable et la plus sécurisée reste de faire appel à un concessionnaire automobile. Avec le service Toyota pour les voitures d’occasions par exemple, vous pouvez estimer le montant de votre véhicule en ligne et faire reprendre votre voiture d’occasion sans obligation d’achat.

Dans tous les cas, faire le choix de passer par un professionnel, qu’il s’agisse d’une concession automobile ou d’un garage, est un bon moyen de s’assurer que l’estimation de prix de la voiture sera juste. Certains peuvent être en mesure de vous soumettre des offres de rachat cash sans contrepartie ou des offres de reprise afin de réduire le prix d’achat d’un nouveau véhicule. Mais utiliser un service professionnel vous offre également une tranquillité d’esprit en termes de démarches administratives.

Les formalités à remplir pour vendre sa voiture

Une fois la revente de votre voiture en passe d’être conclue, il va être nécessaire de réunir un certain nombre de documents et de les remettre au nouveau propriétaire. Dès lors, en tant qu’ancien propriétaire, il sera nécessaire de remplir 3 exemplaires originaux de déclaration de cession. Le formulaire n°15776*02 doit être signé par l’ancien propriétaire (et copropriétaire le cas échéant) ainsi que l’acquéreur.

En amont de la vente, un contrôle technique datant de moins de 6 mois devra avoir été réalisé et il faudra en remettre le PV à l’acheteur de même que le certificat d’immatriculation original. Ce dernier devra être barré et présenter la mention « vendu le » suivi de la date et l’heure de la remise des clés, puis signé par l’ancien détenteur de la voiture.

Enfin, ce dernier est aussi tenu de remettre à son acheteur un certificat de situation administrative datant de moins de 15 jours. Ce document, également nommé « certificat de non-gage », atteste d’une absence de gage sur le véhicule ou d’opposition sur le transfert de la carte grise.

En marge de toutes ces formalités liées au transfert de propriété de la voiture, il conviendra de prendre contact avec son assureur afin de suspendre le contrat ou de le transférer vers un nouveau véhicule.

Déclarer la vente d’un véhicule aux autorités

Une fois les clés remises et le véhicule vendu, il faut déclarer la cession de la voiture auprès des autorités gouvernementales. L’ancien propriétaire est tenu d’effectuer cette démarche dans les 15 jours suivant la date de vente. Cette étape s’avère cruciale pour officialiser la cession de l’automobile et se dégager de toute responsabilité en cas d’éventuelles infractions au Code de la Route commises par le nouveau propriétaire.

Depuis 2017 et la fermeture des guichets « carte grise » en préfecture, cette démarche doit être réalisée en ligne sur le site de l’État ou par le biais d’un professionnel habilité par l’État.

Comment vendre sa voiture au meilleur prix ?

Pour conclure ce petit guide, il existe quelques astuces pour tirer le meilleur prix possible au moment de la revente de son véhicule. En premier lieu, faire procéder à des révisions et des entretiens (vidanges, plaquettes de freins, bougies) réguliers de sa voiture pour assurer un bon fonctionnement au niveau mécanique. Veiller au bon état des pneus est aussi un point important.

Enfin, veiller à prendre soin de la carrosserie, de la sellerie et adopter une conduite souple permettront de garder le véhicule en bon état. Plus le véhicule sera bien entretenu, plus le prix de revente pourra être élevé !

Photos : canva pro / depositphotos