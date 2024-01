Nouvelle VW Golf 8 restylée – améliorée et plus technologique

La Volkswagen Golf célèbre cette année son 50e anniversaire. Pour fêter l’événement, Volkswagen lance une nouvelle version de ce modèle emblématique, que les clients pourront commander d’ici quelques semaines pour une livraison à partir de juillet 2024. La nouvelle Golf 8 restylée offre de belles mises à jour : un système d’infodivertissement de dernière génération, des commandes plus intuitives, des lignes épurées à l’avant et à l’arrière et une motorisation plus efficace, notamment sur la version hybride rechargeable, qui affiche une autonomie en mode électrique de 100 km environ. En outre, le logo Volkswagen lumineux orne l’avant, ce qui constitue une première sur ce modèle.

Lignes redessinées à l’avant et à l’arrière avec un design de feux innovant

Les nouvelles Golf et Golf SW sont reconnaissables entre toutes grâce à leur avant redessiné, avec le logo Volkswagen, disponible pour la première fois en version lumineuse sur le modèle, et les nouveaux feux LED caractéristiques. À l’avant, les phares matriciels LED haut de gamme IQ.LIGHT projettent un faisceau ultra performant, désormais capable d’éclairer jusqu’à 500 m. Quant aux clusters de feux arrière LED IQ.LIGHT à effet 3D, ils ont été redessinés pour les deux versions de carrosserie.

Nouvel environnement d’infodivertissement et intégration de ChatGPT

Dans l’habitacle, le modèle inclut de série un système d’infodivertissement intuitif tout récemment développé. En bas de l’écran tactile autonome de 32,8 cm, des curseurs lumineux, parfaitement ergonomiques, permettent de régler la température et le volume sonore.

Autres nouveautés : le volant multifonction amélioré et l’assistant vocal IDA, avec lequel le conducteur interagit en langage naturel pour utiliser diverses fonctions de commande (climatisation, appels téléphoniques, navigation) ou encore accéder à des informations en ligne sur tous types de sujets, des prévisions météorologiques aux questions d’ordre général. En outre, la Golf inclut désormais le tout dernier système d’infodivertissement basé sur l’intelligence artificielle générative, avec l’agent conversationnel ChatGPT intégré à IDA.

Présentée début janvier à l’occasion du CES (Consumer Electronics Show) de Las Vegas, cette fonction assure un accès parfaitement fluide à une base de données d’intelligence artificielle en constante expansion. Les passagers du véhicule ont la possibilité de converser avec le véhicule et de se faire lire les résultats de leurs recherches pendant le trajet.

Nouveaux systèmes d’assistance pour simplifier le stationnement

Des systèmes d’aide à la conduite innovants facilitent les manœuvres sur la Golf et la Golf SW. C’est le cas de la version améliorée du Park Assist Plus, capable de détecter si la place de stationnement (en créneau ou en épi) devant laquelle le véhicule passe est suffisamment longue, et d’initier la manœuvre correspondante. Elle gère la direction, mais aussi l’accélération et le freinage. Le conducteur n’a plus qu’à superviser. En outre, l’assistant Park Assist Pro sera disponible pour la première fois sur la Golf : il permet de guider le véhicule à distance, à partir d’un smartphone, par exemple pour se garer sur une place particulièrement étroite ou en sortir. Le système Area View, également nouveau, génère une vue à 360° en fusionnant les images des quatre caméras et la transfère sur l’écran tactile du système d’infodivertissement pour mieux identifier les marquages au sol et les bordures de trottoir.

Nouveaux moteurs

Le nouveau groupe motopropulseur hybride rechargeable de la Golf développe davantage de puissance et assure une autonomie d’environ 100 km en mode électrique. Il inclut en outre une fonction de recharge rapide en courant continu. Pour les conducteurs qui ne disposent pas d’un boîtier de recharge à domicile, la motorisation hybride légère 48V ultra efficace est une option particulièrement intéressante. Au total, neuf variantes différentes seront proposées lors de la phase de lancement de 115 ch à 300 ch : hybride légère (eTSI), hybride rechargeable (eHybrid et GTE jusqu’à 272 ch), injection directe par turbocompression en version essence (TSI) ou Diesel (TDI). La Golf GTI, quant à elle, a pris un tournant résolument plus sportif que ses prédécesseurs. D’autres variantes verront le jour au fil de l’année 2024.

Commentaires

Thomas Schäfer, CEO de Volkswagen Véhicules Particuliers, a déclaré : « La Golf est le cœur de la marque Volkswagen depuis un demi-siècle. Elle permet à tous de bénéficier des technologies de mobilité les plus avancées, pour un coût abordable. La nouvelle évolution du modèle s’inscrit précisément dans cette perspective en offrant davantage d’efficacité, de confort, de qualité et un système de commande repensé. C’est l’esprit même de la Golf poussé à son paroxysme. »

Imelda Labbé, membre du Directoire de Volkswagen en charge des ventes, du marketing et du service après-vente, a ajouté : « La Golf peut se prévaloir d’un succès à nul autre pareil. C’est le modèle le plus emblématique de la marque Volkswagen, un véhicule qui transcende les générations – et ce depuis 50 ans. Avec les innovations techniques développées pour la nouvelle version, nous écrivons aujourd’hui un nouveau chapitre de cette histoire. »

Photos : Volkswagen