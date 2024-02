Rétromobile 2024 – Volkswagen célèbre les 50 ans de la Golf

Volkswagen a célébré les 50 ans de la Golf à l’occasion du salon Rétromobile 2024 en mettant à l’honneur les huit générations dont la toute nouvelle Golf 8 restylée. Volkswagen a vendu plus de 37 millions d’exemplaires de Golf depuis mars 1974. Trois autres modèles ont également été mis en avant : deux VW Combi (T1 et T2) ainsi qu’un ID. Buzz.

Seulement quelques jours après sa révélation en première mondiale, la nouvelle VW Golf 8 restylée en version hybride rechargeable a fait le déplacement à Paris. Exposée au centre d’un rond formé par les 7 générations de Golf précédentes en teinte gris argent, la dernière génération de la Golf invite les visiteurs du salon à un voyage dans le temps.

La VW Golf a marqué de nombreuses générations d’automobilistes (j’en ai eu 5) et de passionnés. Ce modèle iconique n’a cessé d’évoluer en taille et en plaisir de conduite, embarquant à chaque génération de nouvelles technologies.

Voici les modèles exposés :

– Golf 1 de 1980 – moteur 1.1 l de 50 ch, peinture Argent Diamant métallisé.

– Golf 2 de 1990 – moteur 1.8 l de 90 ch, peinture Argent Diamant métallisé.

– Golf 3 de 1994 – moteur 1.9 l TDI de 90 ch, peinture Argent Satin.

– Golf 4 de 2002 – moteur 2.8 l V6 4Motion de 204 ch, peinture Reflet d’Argent métallisé.

– Golf 5 de 2007 – moteur 2.0 l TDI de 140 ch, peinture Reflet d’Argent métallisé.

– Golf 6 de 2011 – moteur 1.6 l TDI de 105 ch, peinture Reflet d’Argent métallisé.

– Golf 7 de 2012 – moteur 1.4 l TSI de 140 ch, peinture Reflet d’Argent métallisé.

– Golf 8 GTE de 2024, moteur 1.5 l GTE de 272 ch, peinture Blanc Oryx.

Le Combi était également mis en avant via 3 modèles exposés :

– T1 Combi de 1963 – « Safarifenster » pouvant accueillir jusqu’à 8 personnes tout en profitant d’une vue panoramique via ses fenêtres sur le bas du toit. Il est équipé d’un moteur développant 42 ch pouvant rouler jusqu’à 105 km/h.

– T2 Combi « Last Edition » de 2013 – Dernière version du Volkswagen Combi T2 produit jusqu’en 2013 au Brésil. Il s’agit d’une série limitée avec des équipements exclusifs, équipé d’un moteur arrière refroidi à l’eau de 78 ch.

– ID. Buzz de 2023 – livrée bicolore Blanc Candy et Vert Laurier.

Photos : 4Legend.com