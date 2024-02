Rétromobile 2024 – Porsche célèbre les 50 ans du label Turbo

Porsche célèbre en 2024 un nouvel anniversaire : le cinquantenaire du label Turbo. Porsche a profité du salon Rétromobile 2024 afin d’exposer deux modèles emblématiques ainsi que des moteurs Turbo : Porsche 911 Turbo type 930 de 1975 et une Porsche 935 de compétition de 1977. La nouvelle Panamera a également fait son apparition.

Infusée dans un premier temps à la course automobile avec les Porsche 917 concourant en CanAM au début des années 70, la motorisation Turbo fait son apparition sur les Porsche de série avec la présentation de la 911 type 930 en 1974 à Paris. Depuis lors, la technologie Turbo a façonné l’ADN de la marque, apportant les performances de la course automobile sur route. Pour célébrer ce demi-siècle d’innovation, Porsche a présenté en première française la Panamera Turbo E-Hybrid aux côtés de deux icônes : une Porsche 911 type 930 de 1975 et une Porsche 935 de compétition de 1977 au sein d’une exposition exclusive et immersive mettant en lumière l’histoire et l’univers du label Turbo.

Turbo : les 50 ans d’un mythe

A l’automne 1973, Porsche présente un concept car de la 911 Turbo au Salon Automobile de Francfort. Suralimentée par un Turbo, elle reprend le style d’une 911 avec des ailes élargies et un aileron imposant. En 1974, c’est le début d’une nouvelle ère avec la présentation de la première 911 Turbo de série au Salon de l’Automobile de Paris, la Porsche 911 type 930. Le tout premier exemplaire de cette 911 Turbo, gris argent décoré de bandes latérales et d’un intérieur aux motifs écossais, fut offert à Louise Piëch sœur de Ferry Porsche, à l’occasion de son 70ème anniversaire. Comme toujours chez Porsche le lien entre la course et les voitures de série est très étroit et ainsi dans les années 70, la 935 se lance en compétition en 1976, reprenant la base moteur de la 930. Déclinée en quatre versions (K1, K2, K3 et K4), elle s’illustrera dans les courses les plus prestigieuses du monde jusqu’en 1982.

Turbo look : un style à part

La signature Turbo est également un design à part qui fait la particularité du label. Au sommet de la gamme Porsche, cela fait 50 ans qu’il allie sans compromis sportivité, performance et aptitude à l’usage quotidien. Il se caractérise par une dotation enrichie, un intérieur spécifique et des appendices aérodynamiques distinctifs à l’extérieur. Une philosophie et un « Turbo Look » qui a infusé dans toute la gamme Porsche, au-delà même de la technologie de la suralimentation.

Le patrimoine à l’honneur

Le label Porsche Classic Partner certifie l’expertise de certains Centres Porsche dans l’entretien et la restauration des anciennes Porsche transmettant ainsi les valeurs de savoir-faire, de tradition, d’excellence et de qualification chères à la marque. Le Porsche Classic Center Rouen et les Porsche Classic Partners Vélizy et Poitiers étaient présents sur place à côté de deux moteurs turbo pour partager ce savoir-faire avec les visiteurs.

Première française pour la nouvelle Panamera Turbo E-Hybrid

Porsche a présenté la troisième génération de Panamera, via une version Turbo E-Hybrid. Digne héritière de son blason, le nouveau millésime de la Panamera Turbo E-Hybrid de 680 ch se caractérise par une dotation numérique enrichie et un nouveau design. Son groupe motopropulseur est constitué d’un bloc V8 turbo de 4 litres également entièrement redéveloppé associé à un nouveau moteur électrique d’une puissance de 190 ch. La Panamera Turbo E-Hybrid atteint 100 km/h départ arrêté en 3,2 secondes et sa vitesse de pointe est de 315 km/h. La nouvelle Panamera introduit également la teinte Turbonite, exclusive aux modèles Turbo, utilisée pour l’encadrement des vitres latérales et pour le logo Turbo situé sur le hayon, ainsi que pour l’écusson Porsche sur le capot avant, les jantes et le volant. Cette teinte est également reprise dans l’habitacle.

Photos : 4Legend.com