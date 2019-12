Audi RS 6 plus de 2004 – Un break ultime, fabriqué à 564 exemplaires

quattro GmbH a lancé en avril 2004 une version sportive ultime de l’Audi RS 6 C5 développant 480 ch (353 kW) et uniquement disponible en version Avant (break). L’Audi RS 6 plus était plus sportive et proposait de nouveaux packs de couleurs. Prévue pour être fabriquée à 999 exemplaires, l’Audi RS 6 plus n’a finalement été produite qu’à 564 unités, la production s’étant arrêtée en octobre 2004.

De meilleures performances

Avec une puissance de 480 ch, le RS 6 plus produit 30 ch de plus que la version standard de l’Audi RS 6. Le couple maximal de 560 Nm est atteint entre 1 950 tr/min et 6000 tr/min. Le secret de ces performances optimisées est une nouvelle gestion électronique du moteur. Afin de maintenir des conditions thermiques stables à la vue de ses performances améliorées, les ingénieurs de quattro GmbH (aujourd’hui Audi Sport GmbH) ont placé deux radiateurs additionnels derrière les intercoolers.

Les performances routières sont également exceptionnelles pour son époque : seulement 4,6 secondes pour le 0 à 100 km/h. L’Audi RS 6 plus atteint les 200 km/h en seulement 17,3 secondes. Sa vitesse maximale était limitée à 280 km/h.

Technologies pour le conducteur sportif

La suspension DRC a déjà fait sensation sur l’Audi RS 6. Le système DRC (Dynamic Ride Control) implique des amortisseurs diagonalement liés par une valve centrale qui réduit les mouvements de roulement et de tangage de la carrosserie du véhicule, sans utilisation de l’électronique.

L’Audi RS 6 plus a des disques de frein perforés qui sont visibles à travers les jantes en aluminium à cinq branches en 19 pouces de couleur titane (une spécificité de cette série limitée). Les pneus sont en 255/35 ZR19.

Les acheteurs du RS 6 plus pouvaient commander, sans aucun supplément, les suspensions sports plus. Avec l’atténuation variable, des réglages de suspensions plus fermes et un châssis rabaissé de 10 millimètres plus bas que le RS 6 de série, son comportement routier et sa réponse sont bien plus actives et sportives.

Un dispositif d’échappement optimisé sport avec les embouts ovales noirs mat procure une sonorité vigoureuse du moteur huit cylindres bi-turbo.

Les entourages des vitres et les rails de toit, de couleur noir mat, accentuent extérieurement son côté résolument sportif.

À l’intérieur de cette voiture, les pédales en aluminium et des éléments en carbone signalent l’empreinte sportive de l’Audi RS 6 plus.

Plus d’équipements, plus d’individualité

Le nouveau concept d’équipements caractérise cette série limitée. L’Audi RS 6 plus a de série les sièges en cuir naturel noir et les éléments décoratifs en fibre de carbone. Les clients pouvaient choisir entre toutes les couleurs extérieures standard du RS 6 ou de nouvelles teintes disponibles sans supplément via des packs : Bleu, Argent et Noir/Cognac.

Le Pack Bleu comporte la couleur de carrosserie bleu Sprint nacré; les sièges sont en cuir noir et en Alcantara gris argent. Des liserés bleu dans les inserts en fibre de carbone rappelle la couleur de la carrosserie.

L’Audi RS 6 plus avec le Pack Argent a une peinture métallisée grise argentée ainsi que des sièges en cuir noir comportant au centre un revêtement en Alcantara noir. Les inserts intérieurs sont en aluminium, apportant une note de contraste à l’habitacle.

Le Pack Noir/Cognac est particulièrement élégant. La couleur exclusive de la carrosserie de couleur noir ébène nacré s’harmonise parfaitement avec les inserts intérieurs en finition piano laqué noir. Les sièges en cuir de couleur Cognac avec des lisérés en noir accentuent l’intérieur.

L’Audi RS 6 plus se reconnaît à l’intérieur par sa plaque en aluminium disposée derrière le levier de vitesse, identifiant le numéro du véhicule via une gravure, rendant ce modèle assez spécial et recherché.

Annoncée à 999 exemplaires, cette série spéciale n’a pas rencontré le succès espéré et seulement 564 unités sont sorties des chaînes de production de l’usine Audi de Neckarsulm. Ce chiffre s’explique également par l’arrivée de la nouvelle génération de l’Audi A6 C6 devant prendre la place des « anciennes » carrosseries sur la chaîne de production.

Son prix de l’époque débutait à 101 050 euros en Allemagne et plus de 107 000 euros en France.

Un break kilométré en occasion

L’Audi RS 6 C5 se trouve dorénavant à des prix intéressants sur le marché de l’occasion, parfois en-dessous de 12 000 euros avec un fort kilométrage avoisinant voire dépassant les 200 000 km. Globalement, le RS 6 en berline et en break et également le RS 6 plus peuvent avaler de très nombreux kilomètres, son moteur V8 étant assez fiable. Deux éléments sont les principaux points faibles du RS 6 C5 : les turbos et la suspension. Les opérations de maintenance comme la distribution du V8 sont assez onéreuses, les éléments n’étant pas facilement atteignables vu la taille du moteur. De très beaux exemplaires avec moins de 100 000 km se négocient entre 25 000 et 35 000 euros, principalement en Suisse où ce type de véhicule roule peu.

Photos : 4Legend.com / Audi