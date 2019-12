Miniature Playmobil 70277 – Porsche Macan S pompier

En 2020, Porsche continue sa collaboration avec le fabricant allemand de jouets, Playmobil : La dernière nouveauté est le Porsche Macan S restylé en décoration pompier avec une rampe de gyrophares s’illuminant, incluant un module sonore pour la sirène.

Il s’agit du second Porsche Macan réalisé par Playmobil, le premier étant un Macan GTS rouge tractant un van de chevaux. En 2020, Playmobil propose le Macan S restylé dans la configuration pompier (se mariant bien avec la version Police de la Porsche 911 Carrera 4S).

Playmobil a assez bien reproduit le Macan S, bien qu’il reste un jouet, avec le toit pouvant s’enlever afin d’y installer des figurines. La barre lumineuse du toit et la sirène fonctionnent via 4 piles au format AAA logé dans le module de toit. Les phares, le tableau de bord et les feux arrière s’allument également via un autre boîtier logé dans le plancher.

Ce set Playmobil de 38 pièces (référence 70277) sera dévoilé officiellement au salon du jouet de Nuremberg en février 2020, pour être commercialisé fin du même mois à un prix avoisinant 40 euros.

Photos : Playmobil