Bugatti remporte trois prix dans des revues automobiles internationales

Les voitures hyper sportives Bugatti convainquent plusieurs jurys automobiles internationaux. La Bugatti Divo et la Bugatti Chiron Super Sport 300+ remportent toutes les deux trois prix.

La Bugatti Super Sport 300+ convainc le jury dans la catégorie « Physics Lesson of the year » lors du Top Gear Award de cette année. Cet été, Bugatti a été le premier constructeur à atteindre une vitesse de plus de 300 miles à l’heure avec un véhicule proche d’un modèle de série. Un record mondial. Et un record pour l’éternité.

Déclaration du jury : « Même si 38 mph de mieux par rapport à une voiture standard n’évoque pas grand chose, cela demande un véhicule très spécial, une équipe rassemblant les cerveaux les plus brillants de Bugatti, Dallara et Michelin, ainsi que des nerfs d’acier, comme ceux de la légende du pilotage au Mans Andy Wallace. »

La Bugatti Chiron Super Sport 300+ est une édition limitée à 30 exemplaires en l’honneur du véhicule détenteur du record du monde et sera livrée aux clients mi-2021. Son prix unitaire est de 3,5 millions d’euros.

Outre la Bugatti Super Sport 300+, la Bugatti Divo a reçu ces dernières semaines deux prix prestigieux de la part de magazines spécialisés allemands. Le trophée AUTO BILD SPORTSCARS a été décerné à la voiture hyper sportive de Molsheim en tant que meilleure voiture de sport de l’année dans la catégorie « Voitures super sportives d’importation ». L’équipe éditoriale d’AUTO BILD SPORTSCARS présente au vote de ses lecteurs un total de 110 modèles actuels dans dix catégories de compétition.

Mais ce n’est pas tout. La Bugatti Divo a également convaincu les lecteurs du célèbre magazine spécialisé « sport auto ». Les lecteurs choisissent chaque année depuis 27 ans les meilleurs véhicules de chacune des catégories sportives. Cette année, ils ont opté pour la Divo et l’ont élue « Voiture super sportive de série ». de l’année.

« Toute l’équipe et moi-même sommes fiers de remporter ces trophées prestigieux. Parce que nous sommes très heureux que, en plus de nos clients, les journalistes et les fans de voitures apprécient également la Bugatti Super Sport 300+ et la Divo », explique Stephan Winkelmann, président de Bugatti. « Une année très réussie et mouvementée marquée par des records, des éditions intéressantes et notre 110e anniversaire touche à sa fin, et je suis fier, en regardant en arrière, de voir ce que toute l’équipe a été capable d’accomplir. Comme la Chiron, la Divo fait partie des chefs-d’œuvre hautement personnalisés et inégalés de l’artisanat automobile. Nous sommes ravis que les experts automobiles soient d’accord avec nous et mettent ainsi en exergue la Super Sport 300+ et la Divo. Et j’attends avec impatience une année 2020 très spéciale », a déclaré Stephan Winkelmann.

Avec la Divo, Bugatti étend depuis cette année sa longue tradition en matière de Coachbuilding, dans laquelle les carrosseries sont créées librement et placées ensuite sur des châssis existants. La Divo, optimisée pour l’accélération latérale, développe ainsi un caractère qui lui est propre. Y contribue notamment le moteur W16 de 8 litres et 1 500 chevaux. D’autre part, un nouveau comportement de conduite met l’accent sur l’agilité, la maniabilité et une tenue de route optimale sur routes sinueuses. À cette fin, les développeurs ont affiné les propriétés aérodynamiques, les réglages de suspension et le poids du véhicule. La Divo produit 90 kg d’appui en plus et pèse 35 kg de moins que la Chiron. En accélération latérale, la Divo gagne 1,6 g.

La plus petite série, limitée à 40 véhicules, est de toutes façons déjà intégralement vendue peu de temps après les présentations, au prix unitaire net de 5 millions d’euros. La Bugatti Divo est fabriquée à côté de la Chiron dans l’usine principale de Molsheim en Alsace depuis cette année ; les premières livraisons aux clients sont prévues pour 2020.

Photos : Bugatti