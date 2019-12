Voici la dernière Porsche 911 type 991 produite : une 911 Speedster

La série 991 a été la génération la plus développée de la 911 à ce jour – et la plus réussie aussi, avec 233 540 unités produites. Le dernier modèle produit est maintenant sorti de la chaîne de production : une Porsche 911 Speedster.

Michael Steiner, directeur de la recherche et du développement chez Porsche AG, a déclaré : « Porsche est synonyme de tradition et d’innovation. Cela ne se reflète nulle part plus clairement que dans le cœur de la marque – la 911. La 911 a remplacé la 356 en 1963 et, dans les décennies qui ont suivi, notre modèle à moteur arrière est devenu une icône de voiture de sport inégalée. La génération 991 en particulier a établi de nouvelles normes en termes de performances, de maniabilité et d’efficience. Cela me remplit de fierté, ainsi qu’une touche de tristesse, de devoir la d$faire partir en retraite. Pour ma part, je peux dire que la 991 m’a procuré un énorme plaisir. »

Le dernier modèle type 991 est une Porsche 911 Speedster qui avait été présenté lors du 70e anniversaire de la marque. La 911 Speedster incarne les vertus originales de Porsche : construction légère, efficacité, pureté et plaisir de conduire. Ce modèle doté du pack Heritage embarque un moteur atmosphérique de 4 litres développant 510 ch (375 kW), une boite de vitesses manuelle à six rapports et un châssis sport de haute performance.

Photos : Porsche